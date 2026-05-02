Володин заявил о "чемоданном настроении" жителей ФРГ и росте переездов в Россию

Значительная часть граждан ФРГ рассматривает возможность переезда в Россию. Об этом 2 мая заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, ссылаясь на данные опросов в Германии

2026-05-02T10:31

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин опубликовал заявление, в котором утверждает, что среди жителей Германии растет желание покинуть страну. По его данным, примерно каждый пятый гражданин ФРГ находится в "чемоданном настроении", и многие из них выбирают для переезда Россию.В качестве причин сложившейся ситуации господин Володин назвал экономические проблемы в Германии, а также недавние высказывания канцлера Фридриха Мерца. Политик напомнил, что глава немецкого правительства упрекнул граждан в том, что они "слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия".Кроме того, председатель Госдумы раскритиковал политику Берлина по сокращению социальных выплат и закрытию производств. Отдельно он упомянул решение немецких властей об ограничениях на использование символики в День Победы, назвав его "кощунственным перечеркиванием истории".Белорусские общественные организации инициировали подачу заявок на проведение 9 мая мероприятий в формате международной акции "Бессмертный полк". Подробнее в материале "Бессмертный полк" в Белоруссии проведёт мероприятия 9 маяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор для убийц одесситов. Хроника событий на утро 2 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

