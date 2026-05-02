Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260502/volodin-zayavil-o-chemodannom-nastroenii-zhiteley-frg-i-roste-pereezdov-v-rossiyu-1078532155.html
Володин заявил о "чемоданном настроении" жителей ФРГ и росте переездов в Россию
2026-05-02T10:31
новости
германия
фридрих мерц
берлин
россия
вячеслав володин
госдума
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060280793_0:19:2861:1628_1920x0_80_0_0_66a78fe117692041f7de4399e9b70b6a.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
10:31 02.05.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Значительная часть граждан ФРГ рассматривает возможность переезда в Россию. Об этом 2 мая заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, ссылаясь на данные опросов в Германии
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин опубликовал заявление, в котором утверждает, что среди жителей Германии растет желание покинуть страну. По его данным, примерно каждый пятый гражданин ФРГ находится в "чемоданном настроении", и многие из них выбирают для переезда Россию.
В качестве причин сложившейся ситуации господин Володин назвал экономические проблемы в Германии, а также недавние высказывания канцлера Фридриха Мерца. Политик напомнил, что глава немецкого правительства упрекнул граждан в том, что они "слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия".
Кроме того, председатель Госдумы раскритиковал политику Берлина по сокращению социальных выплат и закрытию производств. Отдельно он упомянул решение немецких властей об ограничениях на использование символики в День Победы, назвав его "кощунственным перечеркиванием истории".
Белорусские общественные организации инициировали подачу заявок на проведение 9 мая мероприятий в формате международной акции "Бессмертный полк". Подробнее в материале "Бессмертный полк" в Белоруссии проведёт мероприятия 9 мая
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор для убийц одесситов. Хроника событий на утро 2 мая
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияФридрих МерцБерлинРоссияВячеслав ВолодинГосдумаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:44Командир огневого взвода "Ленин": нельзя сравнивать артиллерию с дронами
12:30Почему короля Британии "послали" в США? Визит английский карликов. "Два короля"
12:24Украинские военные сдались в плен. Новости СВО
12:11Захарова заявила, что понятие "справедливость" на Украине стало оксюмороном. Главное к этому часу
12:07Группировка войск "Север" освободила село Мирополье в Сумской области
11:12Вернувшийся из плена житель курского приграничья рассказал, что ему пришлось пережить
10:57Российские синхронистки взяли золото и серебро на этапе Кубка мира
10:49И снова нанесены удары по целям врага в Николаеве
10:32Накипело: почему ОАЭ вышли из ОПЕК
10:31Володин заявил о "чемоданном настроении" жителей ФРГ и росте переездов в Россию
10:24Захарова сравнила трагедию в одесском Доме профсоюзов с Хатынью
10:14Приговор для убийц одесситов. Хроника событий на утро 2 мая
10:03Сломанная Венеция, запрещенная Приходько, подпевалы террористов возвращаются в РФ. События культуры
09:31Студенты, бульдозеры и 2000-й год. В Сербии не будет Майдана, но "мягкая" смена власти возможна
09:28Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов
09:24ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в Харькове, Апостолово, Одессе и Кривом Роге. Новости СВО
09:16Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часу
09:11Украинская посевная c особенностями: меньше сои, больше кукурузы и влияние войны в Иране
09:03Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
08:00Возвращает имущество через супругу и богатеет. Как живет пятый президент Петр Порошенко*
Лента новостейМолния