"Бессмертный полк" в Белоруссии проведёт мероприятия 9 мая

"Бессмертный полк" в Белоруссии проведёт мероприятия 9 мая - 01.05.2026 Украина.ру

"Бессмертный полк" в Белоруссии проведёт мероприятия 9 мая

Белорусские общественные организации подали заявки на проведение мероприятий 9 мая в рамках международной акции памяти "Бессмертный полк". Об этом в соцсетях сообщили белорусские активисты движения

2026-05-01T17:24

2026-05-01T17:24

2026-05-01T17:24

Белорусский актив международного движения "Бессмертный полк" подал заявки на проведение памятных мероприятий в областных центрах. Местные власти не везде согласовали с общественниками даты и форматы мероприятий."Бессмертный полк" в Минске намерен провести церемонию возложения цветов на площади Победы 9 мая. Заявка на шествие не подавалась ввиду требований по оплате проведения такого мероприятия, сообщил координатор Василий Зеликов.По его словам, Мингорисполком рассматривает заявку на проведение акции "Бессмертного полка" с января и до сих пор заявители не получили чёткого ответа. Минский актив "Бессмертного полка" проводил свои мероприятия в столице Белоруссии ежегодно более десятка лет, несмотря на "ковидные" ограничения и другие обстоятельства."Бессмертный полк" в Витебске состоится 9 мая 2026 г. Сбор, как и в прошлом году, на Площади Ленина", - проинформировала в своём телеграм-канале активистка движения в этом областном центре Эльвира Мирсалимова. Он уточнила, что как и в 2025 году "Бессмертный полк" пройдёт вместе с колонной Союза офицеров. Информация о времени и других деталях шествия будет обновляться в группе активистов "Бессмертного полка" на платформе ВКонтакте.Информация по проведению церемоний и шествий в других областных центрах Белоруссии уточняется. Также известно, что в День Победы власти республики собираются провести мероприятия в рамках аналогичной акции "Беларусь помнит". В последние годы эти акции неоднократно отменялись накануне 9 мая. Белорусский актив международного движения "Бессмертный полк" участвовал в шествиях государственной акции со своей символикой. В недружественных странах негативное отношение к проведению акции "Георгиевская ленточка" похоже на эффект святой воды в религиозной жизни, заявила 24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробности в публикации Георгиевская ленточка - как святая вода, Польша ждёт нападения России. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

белоруссия

россия

минск

новости, белоруссия, бессмертный полк, россия, минск, эльвира мирсалимова, мария захарова, вконтакте, украина.ру, 9 мая, день победы, праздники, союзное государство