Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часу - 02.05.2026 Украина.ру
Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часу
Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей. Об этом и других новостях к этому часу 2 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-02T09:16
Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часу

Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей. Об этом и других новостях к этому часу 2 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Дональд Трамп отметил, что достижение мира на Украине — процесс сложный, однако он не теряет надежды на то, что США сумеют найти путь к урегулированию.
"Думаю, у нас получится довести это дело до конца, но это непросто", - сказал Трамп во время мероприятия во Флориде.
Другие новости к этому часу:
🟦 Украинское политическое пространство стало "выжженным полем", потому что режим ликвидировал способных ему противостоять. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин;
🟦 Taiyo Oil закупила партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend в рамках усилий по диверсификации источников поставок за пределами Ближнего Востока. Об этом сообщил представитель японской компании.
Он обратил внимание, что "на поставки нефти сорта Sakhalin Blend не распространяются санкции". Вместе с тем "решений относительно будущих закупок нефти сорта Sakhalin Blend не принято";
🟦 Иран потерял 4,8 млрд долларов из-за американской морской блокады, сообщает Axios.
Блокада иранских морских портов со стороны США является наиболее важным рычагом давления Дональда Трампа на Тегеран на переговорах, отмечает портал.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаФлоридаСахалинДенис ПушилинДональд Трамп
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
09:31Студенты, бульдозеры и 2000-й год. В Сербии не будет Майдана, но "мягкая" смена власти возможна
09:28Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов
09:24ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в Харькове, Апостолово, Одессе и Кривом Роге. Новости СВО
09:16Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часу
09:11Украинская посевная c особенностями: меньше сои, больше кукурузы и влияние войны в Иране
09:03Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
08:00Возвращает имущество через супругу и богатеет. Как живет пятый президент Петр Порошенко*
07:58Герш Будкер: человек, который перевёл советскую ядерную физику на хозрасчёт
07:00"Евросоюз в прежнем виде не останется": Лукьянов о том, как Мадьяр изменит мир
07:00Владимир Носков: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки
06:42Полумесяц от англосаксов. "Бин Филипп" или "бин Фред" возглавят Британскую империю на основе ислама
06:41Угроза Орехову и Славянску. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:30"Зачистка неба на земле": Чадаев о том, как России ответить на новую тактику ВСУ
06:00"На поле боя американцы проиграют однозначно": почему наземная операция против Ирана станет катастрофой
05:30Выползов рассказал о том, как ЕС тихо конкурирует за Калининград
05:00"Потому-то мы и формируем особый подход": Самойлов о комплектовании войск БПЛА
21:16Управляющая компания в Ивано-Франковске решила включить антикриз по мигрантам из Азии
21:09Удары по Харькову и Путивлю, в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Новости СВО
20:54ExxonMobil понесла огромные убытки из-за политики Трампа
20:19Иранские удары вывели из строя не менее 16 военных объектов США на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния