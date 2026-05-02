Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часу

Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей. Об этом и других новостях к этому часу 2 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-05-02T09:16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Дональд Трамп отметил, что достижение мира на Украине — процесс сложный, однако он не теряет надежды на то, что США сумеют найти путь к урегулированию."Думаю, у нас получится довести это дело до конца, но это непросто", - сказал Трамп во время мероприятия во Флориде.Другие новости к этому часу:🟦 Украинское политическое пространство стало "выжженным полем", потому что режим ликвидировал способных ему противостоять. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин;🟦 Taiyo Oil закупила партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend в рамках усилий по диверсификации источников поставок за пределами Ближнего Востока. Об этом сообщил представитель японской компании.Он обратил внимание, что "на поставки нефти сорта Sakhalin Blend не распространяются санкции". Вместе с тем "решений относительно будущих закупок нефти сорта Sakhalin Blend не принято";🟦 Иран потерял 4,8 млрд долларов из-за американской морской блокады, сообщает Axios.Блокада иранских морских портов со стороны США является наиболее важным рычагом давления Дональда Трампа на Тегеран на переговорах, отмечает портал.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

