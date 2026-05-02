Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часу
Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей. Об этом и других новостях к этому часу 2 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-02T09:16
Дональд Трамп отметил, что достижение мира на Украине — процесс сложный, однако он не теряет надежды на то, что США сумеют найти путь к урегулированию.
"Думаю, у нас получится довести это дело до конца, но это непросто", - сказал Трамп во время мероприятия во Флориде.
Другие новости к этому часу:
🟦 Украинское политическое пространство стало "выжженным полем", потому что режим ликвидировал способных ему противостоять. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин;
🟦 Taiyo Oil закупила партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend в рамках усилий по диверсификации источников поставок за пределами Ближнего Востока. Об этом сообщил представитель японской компании.
Он обратил внимание, что "на поставки нефти сорта Sakhalin Blend не распространяются санкции". Вместе с тем "решений относительно будущих закупок нефти сорта Sakhalin Blend не принято";
🟦 Иран потерял 4,8 млрд долларов из-за американской морской блокады, сообщает Axios.
Блокада иранских морских портов со стороны США является наиболее важным рычагом давления Дональда Трампа на Тегеран на переговорах, отмечает портал.
