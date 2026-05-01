Вывернуть карманы и отправить на смерть. Эксперты и политики о будущем Украины и украинцев
В экспертном сообществе обсуждают, можно ли ожидать какой-то гуманизации мобилизационного процесса на Украине, и сходятся на том, что нет — напротив, мобилизацию ужесточат. Думают и о том, что надо отвыкать от прежней жизни, её уже не будет. И будет ли вообще жизнь?
08:00 01.05.2026 (обновлено: 08:23 01.05.2026)
 
В экспертном сообществе обсуждают, можно ли ожидать какой-то гуманизации мобилизационного процесса на Украине, и сходятся на том, что нет — напротив, мобилизацию ужесточат. Думают и о том, что надо отвыкать от прежней жизни, её уже не будет. И будет ли вообще жизнь?
Мы входим в десятилетие хаоса и конфликтов, это крах того мира, к которому все привыкли за последние десятилетия, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Так он прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке — рухнул миф о "безопасной гавани" на берегу Персидского залива, о "гавани" в ОАЭ, куда вложились и многие богатые украинцы.
Что ж, у богатых свои заботы. А простым украинцам пока приходится решать куда более насущные проблемы, нежели забота о судьбе недвижимости и денег где-нибудь в ОАЭ — им надо скрываться от ТЦК или, если уже попались, бежать из части, прятаться, надо любым способом пытаться сохранить свою жизнь.
Делать это становится всё труднее. Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене, но при этом регулярно выступающий с резкой критикой Владимира Зеленского депутат Верховной Рады Александр Дубинский предсказывает резкое усиление мобилизации.
Так, нардеп отметил в своём телеграм-канале, что Минобороны Украины инициирует введение должности заместителя мэра в каждом населённом пункте, эти замы должны будут составлять списки подлежащих призыву мужчин, а также выявлять и сдавать военной службе правопорядка тех своих земляков, кто оставил свою часть и пытается скрываться.
"Меры эти связаны с тем, что зеленскому (так в тексте — ред.) выделили 16,7 млрд евро на обеспечение призыва 1,6 млн украинцев, которых теперь надо отыскать и засунуть в армию. Впереди — рейды людоловов по сёлам в режиме фильтрации", - прогнозирует Дубинский.
Нардеп также сообщил, что ещё более 28 млрд евро из еврокредита пойдут на "оборонное производство". По словам Дубинского, "это деньги для оружейной мафии зеленского, которая представляет собой класс новой буржуазии, заинтересованной в продолжении войны".
Цифра в 1,6 млн уклонистов, подлежащих призыву, была названа украинским военным омбудсменом Ольгой Решетиловой. Она сообщила, что Минобороны страны сейчас ищет каналы "правильной коммуникации" с ними. По словам омбудсмена, "это люди, которые сейчас могут пополнить войско", в таком случае будет возможна ротация на фронте, сообщает издание "Страна.ua".
Однако это цифра на бумаге, считает Золотарёв, никто не знает, сколько из этих уклонистов уже переплыли Тису или ушли за границу через Карпаты. Потому хватать будут всех, кто под руку подвернётся.
"Беспредельная мобилизация будет продолжаться, это надо иметь в виду. Поскольку деньги заплачены (западными партнёрами Киеву выдан кредит — ред.), значит… Зеленский должен продемонстрировать способности обеспечить человеческий ресурс для продолжения войны", - сказал политтехнолог в эфире канала Liberty UA.
По его словам, это означает, что по-прежнему у ТЦК будет план по отлову людей, равно как и выполнять план по выбиванию денег. При этом после нашумевшего задержания группы "заплывших за буйки" тэцэкашников в Одессе суммы сборов с отловленных граждан только увеличились - "за риск просят больше".
Эксперт сообщил, что если ещё не так давно "просто выйти из буса стоило от 500 до 1000 долларов, то сейчас — трёшник, 3000 долларов". Если нет денег — до свидания, на фронт. В общем, никакой гуманизации процесса мобилизации не предвидится - "система такова, что она заточена на выполнение плана любой ценой и получение коррупционной ренты, это такая внеэкономическая мера выжимания населения насухо".
Зачем это делается? Дело в том, что каких-то других "вкусных" тем для новых панов осталось мало, "остаётся только население, у которого надо вывернуть карманы".
В "цивилизованном" западном мире, куда так стремятся попасть украинские "ультра-патриоты", на весь этот творящийся на Украине беспредел смотрят совершенно спокойно.
Европе Украина нужна только для войны с Россией, сама по себе она никого не интересует, считает бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что в Европе этого и не скрывают. Для европейцев украинцы — просто "белые негры", их жизнь ничего не стоит.
Между тем Украине дорого приходится платить за войну, в войне на истощение она несёт ущерб намного больший, чем Россия. Ущерб не только экономический, но и демографический. По словам Кедми, если в 1991 году население Украины составляло 52 млн человек, то сегодня, по разным оценкам, в стране осталось не более 20 млн человек.
"Это даже не катастрофа… Ведь уехали кто? Самые активные, самые эффективные, самые продуктивные — у них была возможность. С деньгами не наворованными, заработанными", - сказал Кедми, добавив, что это сильнейший демографический удар по Украине.
Он сравнил его с тем уроном, что когда-то понесла Ирландия, когда большинство ирландцев покинули страну — и на восстановление в мирное время ей потребовалось более ста лет.
А когда на Украине наступит мирное время, каким оно будет? Вряд ли сейчас кто-то может точно сказать. Но если говорить о сегодняшнем дне, то приходится говорить о катастрофе.
В результате начатого по инициативе и при поощрении Запада конфликта Украина разрушена, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"На Украине осталось от 18 до 20 млн человек. <…> Украина, по сути — мёртвое государство. <…> Нам пора остановиться!" - приводит РИА Новости слова эксперта.
Но прислушаются ли политики к этому призыву?
Тем временем на Западе считают, что у Зеленского могут возникнуть проблемы там, где, как говорится, не ждали. Британское издание Spectator отмечает, что уже и депутаты Верховной Рады бегут, и если этот процесс продолжится, то правящий без выборов в условиях военного положения Зеленский может потерять большинство в парламенте.
В публикации также говорится о том, что на фоне множащихся в стране проблем от местных политиков все чаще можно услышать призывы к возобновлению диалога с РФ.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украинская политическая психиатрия". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в мире
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
08:21Зубы обломают. Почему Калининград заставляет стратегов НАТО не спать ночами
08:00Вывернуть карманы и отправить на смерть. Эксперты и политики о будущем Украины и украинцев
08:001 мая: 140 лет Дню международной солидарности трудящихся
07:50Спецоперация на минувшей неделе. Противник пятится в глубину обороны, ожидая решительного прорыва ВС РФ
07:00Валерий Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике
07:00Мертвый Первомай. Перспективы украинской декоммунизации
07:00Польша грезит о ядерном оружии, но не готова к его цене — политолог
06:30Кредит на выживание или войну? Лукьянов о том, как Украина получила 90 млрд
06:16Надои падают: Украина лишилась молочных рек из-за США, Израиля и Европы
06:10Американская парадигма: на выборах все приёмы хороши, узаконенные манипуляции и отречение от Трампа тоже
06:00"Учиться у противника надо": Чадаев о том, как ВСУ решили проблему связи дешево и сердито
06:00Рост цен на электроэнергию и очередное усиление мобилизации. Что ждет украинцев в мае
05:30Авось пронесет: Выползов о надежде калининградцев на "чудо от Москвы"
05:00Самойлов объяснил, почему Россия замедлила продвижение на Украине
23:57Трамп назвал помощь Украине одной из причин, почему война продолжается
23:53Боевики Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по Белгородской области
23:10В Ровенской области задержали мужчину, открывшего огонь по сотрудникам ТЦК
23:06Останки 74 мирных жителей обнаружены в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики
22:24США раскалывают украинское общество. Главные новости к этому часу
22:20Российская армия применяет в зоне специальной военной операции новые беспилотные аппараты "Курьер"
Лента новостейМолния