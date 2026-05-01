Туапсе ликвидирует последствия атаки БПЛА, Одесса обесточена. Новости СВО

Туапсе ликвидирует последствия атаки БПЛА, Одесса обесточена. Новости СВО - 01.05.2026 Украина.ру

Туапсе ликвидирует последствия атаки БПЛА, Одесса обесточена. Новости СВО

Последствия атак беспилотников оценивают и устраняют в городах России и Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-01T16:13

2026-05-01T16:13

2026-05-01T16:13

В Туапсе на уборке улиц, пострадавших при пожаре на НПЗ, задействованы 50 человек и 6 единиц техники. Специалисты управления комплексного благоустройства территорий приводят в порядок общественные пространства, очищают плитку, моют памятники. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. На улицах Кошкина и Пушкина коммунальщики и спасатели убирают сгоревшие деревья, мусор и остатки уничтоженных огнём строений.И коротко о других новостях:🟥 Новые взрывы прогремели в Ровно, Дубно Ровенской области, а также в Луцке и в Свитязе на Волыни — вражеские объекты атаковали БПЛА "Герань";🟥 Ударам беспилотников ВС РФ в Тернополе подверглись промышленные и инфраструктурные объекты, сообщают местные власти. Часть города остаётся без электроснабжения;🟥 В Одессе после атак БПЛА ВС РФ начались экстренные отключения света;🟦 Отбой беспилотной опасности объявлен в Новгородской области.🟥 УФСБ России по Калужской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Калужской области, являющегося сторонником антироссийской идеологии организации, действующей в интересах нынешнего руководства Украины. Установлено, что фигурант с использованием одного из мессенджеров опубликовал сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и ВС РФ.Актуальное интервью: Валерий Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на БалтикеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

