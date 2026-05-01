Туапсе ликвидирует последствия атаки БПЛА, Одесса обесточена. Новости СВО
Последствия атак беспилотников оценивают и устраняют в городах России и Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T16:13
спецоперация
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
россия
украина
туапсе
нпз
пентагон
16:13 01.05.2026
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкПожар на морском терминале в Туапсе
Последствия атак беспилотников оценивают и устраняют в городах России и Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
В Туапсе на уборке улиц, пострадавших при пожаре на НПЗ, задействованы 50 человек и 6 единиц техники. Специалисты управления комплексного благоустройства территорий приводят в порядок общественные пространства, очищают плитку, моют памятники. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
На улицах Кошкина и Пушкина коммунальщики и спасатели убирают сгоревшие деревья, мусор и остатки уничтоженных огнём строений.
И коротко о других новостях:
🟥 Новые взрывы прогремели в Ровно, Дубно Ровенской области, а также в Луцке и в Свитязе на Волыни — вражеские объекты атаковали БПЛА "Герань";
🟥 Ударам беспилотников ВС РФ в Тернополе подверглись промышленные и инфраструктурные объекты, сообщают местные власти. Часть города остаётся без электроснабжения;
🟥 В Одессе после атак БПЛА ВС РФ начались экстренные отключения света;
🟦 Отбой беспилотной опасности объявлен в Новгородской области.
🟥 УФСБ России по Калужской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Калужской области, являющегося сторонником антироссийской идеологии организации, действующей в интересах нынешнего руководства Украины.
Установлено, что фигурант с использованием одного из мессенджеров опубликовал сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и ВС РФ.
Актуальное интервью: Валерий Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОРоссияУкраинаТуапсеНПЗПентагонУкраина.руБПЛА сегодняатака БПЛАГераньЗападная УкраинаОдесса
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
