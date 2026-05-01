В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мая

В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мая - 01.05.2026 Украина.ру

В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мая

В Пентагоне пришли в замешательство после слов президента США Дональда Трампа о возможном выводе войск из Германии. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-05-01T13:00

2026-05-01T13:00

2026-05-01T13:11

В Пентагоне пришли в замешательство после слов президента США Дональда Трампа о возможном выводе войск из Германии, сообщило издание Politico со ссылкой на источники."Заявление Трампа в среду о том, что он рассматривает возможность вывода части американских войск из ФРГ, ошеломило представителей Министерства войны. Они пытались понять, действительно ли президент серьезно настроен на то, чтобы на этот раз выполнить свои угрозы", — отмечалось в публикации.В настоящий момент в Германии находятся приблизительно 38 тыс. американских военнослужащих.Ранее, 28 апреля, Трамп подверг критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который признал, что Запад недооценил Иран, а США рискуют надолго увязнуть в ближневосточном конфликте.Трамп уже не раз заявлял, что всерьёз рассматривает выход США из НАТО после того, как Альянс отказался помогать американцам и израильтянам в агрессии против Ирана. Американский президент назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что Соединённые Штаты не нуждаются в помощи стран блока, которые, по его словам, делают всё, чтобы её не оказывать.Обстрелы и налётыУтром 1 мая Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 30 апреля до 07:00 по московскому времени 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы совершили 7 атак на этот регион России: 1 атаку на дебальцевском и 6 на горловском направлении, выпустив в общей сложности 7 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 29 апреля в Великоновосёловском муниципальном округе. Огнём ВСУ был повреждён легковой автомобиль.Также, как рассказали в Штабе обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 21 дрон противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 31 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Голая Пристань — 7; Днепряны — 3; Козачьи Лагеря — 3; Каховка — 5; Новая Збурьевка — 4; Новая Каховка — 4", – отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алешки, Старая Збурьевка и Голая Пристань.Кроме того, как сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, трое детей пострадали в результате удара ВСУ по населенному пункту на границе Херсонской и Запорожской областей. Вражеский дрон попал во двор жилого дома. Ранения получили трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет."Ребят оперативно доставили в медицинское учреждение, они госпитализированы в Верхнерогачикскую районную больницу", – указал Черевко.Утром 1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе в посёлке Дубовое в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. За вчерашний день от ударов беспилотников в посёлке Дубовое повреждены коммерческий объект, многоквартирный дом, 2 легковых и один грузовой автомобили, в селе Таврово — коммерческий объект и 4 автомобиля, в селе Никольское — легковой автомобиль и 3 частных дома, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль и два частных дома, в селе Красный Октябрь — помещение на территории предприятия, в посёлке Разумное огнём повреждён коммерческий объект", – писал Гладков.В Борисовском округе в селе Грузское с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждён навес на территории частного домовладения."В Валуйском округе в селе Казинка от детонации дрона женщина получила ранения. В Валуйской ЦРБ ей оказана помощь, дальнейшее лечение продолжит в амбулаторных условиях", – сообщил губернатор.От атак дронов в селе Двулучное повреждено частное домовладение, в селе Казинка — 3 частных дома, помещения 2 предприятий, 2 автомобиля, трактор и социальный объект."В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка дрон ударил по мотоциклу, на котором ехали два парня 18 и 15 лет. От полученных ранений они погибли на месте", – писал губарнатор.В Грайворонском округе вследствие атак дронов в городе Грайворон повреждены 2 МКД, 4 частных дома и 2 легковых автомобиля, в селе Глотово — частное домовладение, в селе Почаево — сельхозпредприятие и грузовой автомобиль, в селе Гора-Подол — частный дом, в селе Казачья Лисица — легковой автомобиль, в селе Смородино — частный дом, в селе Новостроевка-Первая — частный дом, в селе Замостье — частный дом, в селе Дорогощь уничтожен автомобиль. Рано утром от ударов дронов в городе Грайворон повреждён легковой автомобиль, в селе Замостье — 2 автомобиля."В Краснояружском округе в хуторе Красноорловский в результате атаки FPV-дрона повреждены легковой автомобиль и частный дом", – отмечалось в сводке.В Шебекинском округе вследствие атак беспилотников в городе Шебекино повреждены МКД, грузовой автомобиль и оборудование на территории предприятия, в селе Новая Таволжанка — 4 частных домовладения, в хуторе Стадников — частный дом, в селе Графовка — частный дом, в селе Зиборовка — легковой автомобиль и 2 частных дома, в селе Архангельское — 5 частных домовладений, в селе Мешковое уничтожен огнём легковой автомобиль и посечён забор домовладения."Сегодня утром в городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчётами возгорание ликвидировано", – также сообщил Гладков.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Подробнее о происходящем в Минобороны США – в статье Никиты Волковича "Как Пентагон "убивает" Google. Контракт, которые расколол IT-гиганта, может стать опасным для всех".

https://ukraina.ru/20260501/novye-plnki-mindicha-i-uchastie-zheny-zelenskogo-v-korruptsii-khronika-sobytiy-na-utro-1-maya-1078506034.html

https://ukraina.ru/20260430/v-rf-poyavyatsya-chastnye-pvo-mir-ostanetsya-bez-elektromobiley-detey-nauchat-nravstvennosti-itogi-30-1078489838.html

россия

германия

сша

Егор Леев

Егор Леев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, дональд трамп, фридрих мерц, вячеслав гладков, россия, германия, сша, вооруженные силы украины, пентагон, politico