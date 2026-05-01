Валерий Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике

Что такое Балтийский регион? Петр I прорубил здесь окно в Европу. После распада СССР это окно захлопнули - осталась одна форточка. Сейчас эту форточку охраняет Балтийский флот. Ситуация сложная. Тем не менее, нам есть, чем ответить на вооруженную агрессию

2026-05-01T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Валерий Громак – капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель, автор книг "Морская пехота Балтики. Слава и память" и "Южный рубеж. Территория войны", который прослужил в Вооружённых силах более 30 лет и более 30 лет живет в КалининградеРанее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в учениях Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), которые возглавляет Великобритания, отрабатываются сценарии морской блокады и возможного захвата Калининградской области. При этом помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский обратил внимание на бессознательную германизацию в регионе, которая проявляется в названиях населенных пунктов, геральдике и брендах.- Валерий Иванович, в одном из своих недавних выступлений вы говорили, что если бы Россия не начала СВО, то она бы потеряла Калининград. Вы имели виду только идеологические аспекты этой истории (ползучая германизация и рост сепаратистских настроений)? Или события 24 февраля действительно сорвали конкретные военные планы Запада по блокаде и оккупации регионы?- Эти военные планы у Запада существуют уже давно. А что касается заявлений Мединского, то ползучая германизация идет еще с начала 2000х годов.В те годы в моем доме вдруг купил квартиру немец. Ему на тот момент было 70 лет. Успешный предприниматель, у которого в Германии было целое поместье. Якобы приехал сюда бизнес развивать. Потом оказалось, что Берлин разработал специальную программу, когда немцам раздавались деньги, чтобы они сюда приезжали. Это и есть тихая экспансия.У нас есть поселок Ясная Поляна. Там находится братская могила советских воинов. Оттуда пропал музей Великой Отечественной войны, зато поставили музей об истории немецкого Тракененского конезавода. А в самом Калининграде что происходит? Там табличку "проспект Калинина" продублировали надписью о том, как эта улица называлась при немцах: "Хорст-Вессель-штрассе". Кто такой Хорст Вессель? Штурмовик, который написал гимн нацистской партии. Таких примеров очень много.То же самое касается влияния Литвы. В Калининграде есть крупный микрорайон Сельма. Его строила литовская фирма для военнослужащих, которых после распада СССР выводили из Прибалтики. Заложили четыре дома. Причем Балтийский флот передал им два малых противолодочных корабля, автоматы и патроны. Мы эти автоматы потом в 1995 году в Чечне обнаружили, когда наши морпехи там воевали. А почему микрорайон так назвали? Потому что так называлась каунасская фирма – "Сельма". Так звали дочь ее директора. Он, кстати, сидел за мошенничество при советской власти, а потом его и при независимой Литве посадили.Возникает вопрос, почему мы даем названия целым районам в честь какой-то гражданки враждебной нам страны, которая официально выступает за переименование Калининграда в "Караляучус"?В канун 80-летия Победы я обращался к местным властям с предложением переименовать микрорайон его в честь какого-то из наших военачальников, которые брали Кенигсберг. Согласились только дать новое название железнодорожной станции в этом микрорайоне. Она теперь пишется так: "Генерала Челнокова (Сельма)".Вот, на чем мы растим новые поколения. У нас 60-70% молодых людей ни разу в Москве не были, зато были в Евросоюзе. А как сейчас им как туда попасть? Мне в прошлом году с женой срочно надо было слетать в Питер. Заплатили на двоих 46 тысяч рублей. Кто себе может это позволить? Да, везде писали о субсидиях на авиаперевозки, но Росавиация на днях прямо заявила, что "Аэрофлот" не будет продавать субсидированные билеты на калининградском направлении.Я в советское время служил на Северном флоте на базе в поселке Гремиха на стыке Баренцева и Белого морей. Добраться туда можно было только на теплоходе. Тяжело было доставлять товары и продукты. Но за эту удаленность был введен коэффициент 1.2. Почему нельзя ввести такие же коэффициенты для Калининградской области, где население всего миллион человек?Я уже шесть лет в Россию не могу на машине выехать. Зато у нас кругом машины с немецкими, литовскими и польскими номерами. Европейцы у нас тут задешево лечатся, скупают бензин и продукты, а потом уезжают. А нам из-за них большую часть товаров доставляются паромом. Почему нельзя перекрыть им кислород?- Вам могут возразить, что это у нас такая мягкая сила. "Европейцы увидят, как хорошо в России, а потом поедут свергать свои правительства".- Да глупости это. У них чисто потребительский подход. Любить они нас за это не будут. Сколько мы в Прибалтику при советской власти вкладывались? Что взамен получили?- Короче говоря, угроза тотальной экономической блокады, военного вторжения и внутренней дестабилизации никуда не делась и будет только нарастать?- Конечно.Что такое Балтийский регион? Петр I прорубил здесь окно в Европу. После распада СССР это окно захлопнули - осталась одна форточка. Сейчас эту форточку охраняет Балтийский флот. Нам есть, чем ответить на вооруженную агрессию. Об этом мы еще поговорим. Другое дело, что мудрецы из НАТО разрабатывают вариант морской блокады Калининградской области более хитрым способом. Они достали из пыльных шкафов документы о затопленных 80 лет на дне Балтийского моря отравляющих веществах и готовят экспедицию, чтобы их поднять.Я этим вопросом подробно занимался. Расскажу о сути проблемы.В 1946 году СССР, США и Британия подписали секретное соглашение о том, что делать с трофейными химическими боеприпасами, которых было больше 300 тысяч. Американцы и британцы пытались затопить в одном месте, но шторм помешал, поэтому их затопили в проливах Скагеррак и Каттегат, которые соединяют Балтику с Атлантикой. А мы их россыпью разбросали у себя.В 1990е годы встал вопрос об экологии. Рыба дохла, в сети эта дрянь попадалась, люди болели. Все страны Балтики создали по этому поводу специальную комиссию. Мы предлагали закрыть эти захоронения саркофагом, но все уперлось в деньги и заглохло. И спустя четверть века США и Запад, которые до этого не учли нашу позицию, вдруг решили действовать самостоятельно.Думаете, их экология волнует? Ничего подобного. Они ищут повод перекрыть нам каналы, которым идет снабжение Калининграда. Посмотрим, чем это закончится. К сожалению, мы пока только одними заявлениями отделываемся.- А насколько готов регион к отражению украинских воздушных и морских дронов? Я был в Балтийске. Боновые заграждения стоят, зенитные пулеметы стоят, "Тор" стоит. Это больше обозначение присутствия? Или военные на местах знают конкретный механизм, который в случае этой опасности заработает?- Если НАТО полезет, он будет бить не дронами, а крылатыми ракетами. А что касается украинских беспилотников, то в Балтийске в прошлом году проводили учения "Запад-2025", на которых защита от них отрабатывалась: и от безэкипажных катеров, и от воздушных дронов. Мы знаем, чем их сбивать и как их сбивать. В этом плане все нормально.Другое дело, что мы тут все равно в положении заложников.Когда я в свое время работал помощником депутата Госдумы, один московский парламентарий мне прямо сказал: "Калининград – это как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко". Сейчас таких настроений вроде нет. Калининград – это действительно форпост России на Балтике. Мы тут как заноза в одном месте для наших заклятых друзей. Но если мы форпост, то и относиться к региону надо как к форпосту: снабжение, политико-дипломатическая поддержка, военное усиление.А что у нас с транзитом?Когда в 2003-2004 годах Дмитрий Рогозин был спецпредставителем президента по Калининградской области, он договорился с Литвой о сохранении транзита в тех объемах и параметрах, который у нас был в советское время через Польшу в ГДР, где стояла наша группа войск. Сейчас эти договоренности нарушены.Литва ввела ограничение на то, чтобы через ее территорию могли проехать не больше 300 человек в поезде. По железной дороге пропускаются только 40% грузов, которые не вошли в санкционные списки. В основном – продукты питания. В результате на сегодняшний день сухопутный транзит через Литву сократился на 80% по сравнению с 2021 годом.Уголь, металл, древесина – все это запрещено.- Они это трактуют как продукцию двойного назначения.- Да, да. Но нам же от этого нелегче. Тут цены выше московских, а зарплаты и пенсии – ниже. Конечно, народ ситуацию понимает и готов терпеть. Мы можем затянуть пояса. Но хотелось бы знать, что дальше будет. Сколько нам их еще затягивать? Год? Два? Три? Ответа никто не дает.Тут вот еще какая проблема. Последние десять лет нам в качестве губернаторов присылают молодых парней, которые в армии не служили и не знают ситуацию в регионе. При этом с 2000 по 2005 год областью руководил адмирал Владимир Егоров – Почетный командующий Балтийским флотом. Когда-то вообще в документах было прописано, что в случае опасности старшим военным начальником Калининградской области должен стать именно губернатор. Ему должны подчиняться все силы и средства.А эти пацаны как в случае чего будут регионом руководить?- На самом деле это правильное замечание. У нас же есть пример Вячеслава Гладкова. Он учился в военном училище и в том числе поэтому эффективно руководит прифронтовой Белгородской областью.- Вот именно. Если мы форпост, то в случае начала боевых действий первыми попадем под удар.Кстати, нужно понимать, что частичный захват Калининградской области невозможен, потому что это сразу будет третья мировая война. Они по нам долбанут серьезно, а мы серьезно ответим.Береговые комплексы "Бастионы" и "Балы" у нас есть. Морская авиация вооружена "Кинжалом". На катерах стоят "Калибры". В НАТО прекрасно знают, что наши гиперзвуковые ракеты из Калининграда долетят до Варшавы за 65 секунд и за 40 секунд до Вильнюса. Баллистический "Искандер" до Варшавы долетит за две минуты. Кстати, у нас уже появился "Искандер-1000". Он спокойно дотянется до главной американской базы Рамштайн в Германии.Запад эти ракеты не сможет перехватить из-за их высокой скорости и высоты полета. Мы успеем нажать на кнопку.- Тем более, наша группировка в Белоруссии все равно попытается ударить им в тыл.- Конечно. Тем не менее, нас все равно надо усиливать. В Москве надо об этом думать. К сожалению, пока этого нет? Приезжают, руки жмут, "все хорошо", уезжают. А людям жить все тяжелее и тяжелее.Повторюсь, народ у нас терпеливый. Если бы людям сказали: "Ребята, ну продержитесь, пожалуйста, еще года три", они бы это адекватно восприняли. Только пока этой войне на Украине конца и края не видно.Я сам родом из Запорожской области. Оттуда служить ушел. У меня там родители похоронены. Каждый год бываю на "новых" территориях. Много с бойцами и сослуживцами общаюсь. Что могу по этому поводу сказать? Одними дронами победить нельзя. Если мы хотим занимать большие территории, нам все равно нужно превосходство по людям и технике 1к5 или хотя бы 1к3. Нет у нас этого.Я ездил на Украину до последнего момента. Своими глазами видел, как строились военно-морские базы в Очакове и как "Нептуны" делали. Почему мы не можем все порты вокруг Одессы разнести? Почему в Запорожье не можем раздолбать два моста через Днепр, через которые войска идут в район Орехова? Почему западные политики спокойно ездят на поезде из Польши в Киев на переговоры с Зеленским, в то время как Туапсе бомбят?Очень многое мне непонятно.Поначалу в Запорожской области очень хорошо восприняли, что мы пришли. А теперь со мной даже бывшие одноклассники разговаривать не хотят. Почему? У них была более-менее спокойная жизнь, какие-никакие пенсии, внуки к ним спокойно из других украинских регионов приезжали. А теперь с чем они остаются на старости лет? Бомбежки не прекращаются, цены на продукты бешеные. Сетевые магазины туда не заходят. Что привезли, то привезли.В общем, сложная там ситуация.- Вы еще хотели рассказать о судьбе Сергея Бортникова – писателя из Луцка, которому на Украине дали шесть лет тюрьмы.- Бортникову 69 лет. До 2022 года он был одним из иностранных секретарей Союза писателей России. У него миллионная читательская аудитория. Он автор почти двух десятков историко-детективных романов. Опубликовал две книги о моем отце: "Три смерти Ивана Громака" и "Гений разведки". Живет в Луцке с 1957 года.Когда началась СВО, он нигде публично не выступал. Да, его книги в издательстве "Вече" выходят до сих пор, но этот контракт он подписал давно – просто книги переиздаются. Денег за это он не получал. Это стало поводом для обвинения Бортникова в сотрудничестве с Россией. Но фактически его посадили за мыслепреступление – за частную переписку со мной. За то, что не прервал связь со своими российскими друзьями и коллегами.СБУ отправила на лингвистическую экспертизу две его цитаты из личной переписки: "Я живу в самом центре бандеровского края" (вообще-то Украина как государство считает Бандеру героем) и "Сознательный украинец должен быть тупым, потому что когда он хоть немного умнеет, то сразу превращается в еврея и русского" (Сергей привёл ее как пример фразы, которую приписывают Бандере).Повторюсь, фактически Сергея Бортникова посадили за то, что он не предал своих друзей. Он был членом Союза писателей России. Я Мединскому писал обращение, что надо постараться его хотя бы морально поддержать. Надеюсь, что он попадет в списки на обмен.- Вернемся к Калининграду. Не кажется ли вам, что люди тут слишком беспечно относятся к различным военным угрозам, считая, что в случае чего Россия сразу же ударит ядерным оружием и всех спасет?- Пока людей больше волнуют финансовые вопросы: как денег заработать, как продукты и лекарства доставать, как к родным уехать с такими ценами. И потом, что значит "беспечно"? Конечно, народ переживает. Они же видят, как по Усть-Луге прилетает. Боятся, что по ним тоже прилетит. И все же, они верят, что Балтийский флот их защитит и что Россия их не бросит.- Насчет конкретных точек уточню. Я был в Советске прямо напротив Литвы. Мне говорили, что там чуть ли не закрытый город с жестким пограничным контролем. Только на мосту через Неман вообще никаких пограничников не было. Как мы в случае чего врага встречать-то будем?- Советск закрытым городом никогда не был, в отличие от Балтийска. Зачем его закрывать? Нас с Литвой всего один мостик через речку соединяет. Это только так кажется, что если блокпостов вокруг города нет, то нам якобы ответить нечем. Есть нам, чем ответить. И потом, вряд ли они через Неман оттуда попрут. А если попрут, то мы их ракетами накроем.Но вы правы в том смысле, что когда-то в районе Советска танковые полки стояли, а сейчас у нас вдоль польской границы кроме пограничников с собаками никого нет. Еще в 1990 году, когда я сюда приехал служить, у нас дислоцировались танковые полки по всей границе с Польшей, хотя тогда еще существовал Варшавский договор: Мамоново, Корнево, Долгоруково. Танков в Калининградской области было больше, чем во всем Ленинградском военном округе.Под Гвардейском в Солдатово дислоцировалась первое ракетное соединение вооруженных сил СССР - 24- я гвардейская ракетная дивизия, которая входила в 50-ю армию РВСН. Но после подписания договоров о сокращении вооружений все это было уничтожено.- От Балтийска я тоже ожидал чего-то более масштабного.- Тут то же самое. Нет уже того флота, который был при СССР.В 1990 году на Балтийском флоте была 91 подводная лодка. Сколько их сегодня? По пальцам можно сосчитать. Сколько тогда было крейсеров? Сколько было больших противолодочных кораблей? Посмотрите на опыт США. У них в Персидский залив три авианосца пошли. Сколько лет этим авианосцам? В 1989 году я был на одном из них. Он уже тогда был старый. Тем не менее, американцы их не уничтожили, а законсервировали. А наши авианосцы где?У нас были авианесущие крейсера "Киев", "Новороссийск", "Минск". Где они? Где на Черном море наши большие десантные корабли? Один из них затопили возле Бердянска. Про крейсер "Москва" я вообще молчу.- Если подытоживать, то нам надо всего и побольше. И для СВО, и для Калининграда. А ресурсы для этого есть?- Есть. Пускай все наши толстосумы из списка "Форбс" раскошелятся. Они же в России это состояние заработали. Пусть покажут, что они патриоты. Люди у нас есть. Мощности у нас есть. Правда, насколько я понимаю, многие наши оборонные предприятия приватизированы, а с частниками не всегда получается договориться, потому что они такие цены выставляют, что мама не горюй. Тем не менее, СВО как можно скорее заканчивать. Чем дольше она длится, тем хуже для нас. А мы за Родину на Балтике постоять готовы. На Западе понимают, что нас голыми руками не возьмешь.

