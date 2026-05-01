Потери ВСУ за неделю, беспилотная опасность в регионах РФ. Новости к этому часу
Потери ВСУ за неделю, беспилотная опасность в регионах РФ. Новости к этому часу

19:01 01.05.2026 (обновлено: 19:02 01.05.2026)
 
ВСУ несут большие потери в зоне СВО. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 На территории Туапсинского муниципального округа и в Новороссийске объявлена беспилотная опасность. Сохраняется этот режим в Херсонской области РФ;
🟥 В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов;
🟥 В Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 28 вражеских БПЛА самолетного типа.
"Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - сообщил тг-канал губернатора;
🟥 Потери ВСУ за неделю составили 8010 военнослужащих, 435 единиц военной автомобильной техники, 75 танков и других бронированных машин, 52 единиц полевой артиллерии и минометов, 2628 БПЛА самолетного типа, 14 безэкипажных катеров - Минобороны РФ;
🟦 За два года работы в ДНР филиал центра "Воин" обучил более 4,5 тысяч курсантов, провел свыше 700 мероприятий с общим охватом 35 тысяч участников, переквалифицировал и подготовил 794 учителя по программе "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом сооьщил глава ДНР Денис Пушилин;
🟥 В Ровно БПЛА попал в дом, но не сдетонировал. Начался пожар;
🟥 В результате дневного налета "Гераней" на Тернополь были поражены как минимум два объекта - складские помещения, используемые для нужд ВСУ и Радиозавод "Орион", интегрированный в цепочки украинского ВПК. Об этом сообщил тг-канал voenkorKotenok со ссылкой на украинские информресурсы;
🟥 ВС РФ нанесли удары ФАБами-500 по ПВД подразделения 225 ошп ВСУ в районе Чаривного в Запорожской области. ФАБом-3000 - по ПВД подразделения 120 обр ТерО в Лимане. ФАБами-1500 - по ПВД подразделения 100 омбр ВСУ в Константиновке, сообщает тг-канал "Синяя Z Борода".
