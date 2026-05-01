Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/dron-vsu-atakoval-televyshku-v-kurskoy-oblasti-gerani-atakovali-obekty-vsu-novosti-svo-1078521466.html
спецоперация
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
новости сво
пво
бпла сегодня
атака бпла
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b5c4f82def275baae82a5bffb6641f9.jpg
курская область
россия
краснодарский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9af746a17fa5ab7827107ceedab18a81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, пво, бпла сегодня, атака бпла, всу, впк, курская область, россия, краснодарский край, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, ПВО, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, ВПК, Курская область, Россия, краснодарский край, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал телевышку в Курской области, "Герани" атаковали объекты ВСУ. Новости СВО

17:33 01.05.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские беспилотники нанесли серию эффективных ударов по объектам на подконтрольной ВСУ территории. Об этом сообщает 1 мая телеграм-канал Украина.ру
Российской ПВО с 8:00 до 17:00 мск перехвачены и уничтожены 100 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ
Другие новости к этому часу:
🟥 На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности;
🟥 Над Запорожской областью высокая активность БПЛА противника – фиксируется их движение со стороны Васильевского муниципального округа на Мелитопольский городской округ. Работают расчёты мобильных огневых групп, которые отражают атаки, сообщал губернатор Евгений Балицкий;
🟥 Дрон ВСУ атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе Курской области. Объект полностью выведен из строя, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Без телевещания остались весь Рыльский район, а также часть населённых пунктов Курской области;
🟥 Армией России нанесён удар по вражескому объекту в Богодухове Харьковской области;
🟥 Среди поражённых в Тернополе объектов значится комплекс складских помещений компании "Арс-Керамика". Объект интегрирован с железнодорожной инфраструктурой и использовался для скрытой разгрузки, накопления и распределения грузов военного назначения, сообщает тг-канал "Хроники Гераней". Также, поражён радиозавод "Орион" - предприятие ВПК, специализирующееся на производстве радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и компонентов для БПЛА.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
