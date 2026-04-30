"Заклятым друзьям нужно определиться по ряду вопросов": эксперты о встрече британского монарха и Трампа

"Заклятым друзьям нужно определиться по ряду вопросов": эксперты о встрече британского монарха и Трампа - 30.04.2026 Украина.ру

"Заклятым друзьям нужно определиться по ряду вопросов": эксперты о встрече британского монарха и Трампа

Король Карл III посетил Вашингтон, встретился с Дональдом Трампом, выступил с исторической речью перед Конгрессом. Лидеры двух мировых держав много шутили, не всегда удачно

2026-04-30T12:34

2026-04-30T12:34

2026-04-30T12:34

эксклюзив

дональд трамп

ес

нато

сша

россия

британия

карл iii

Любопытно, что именно выступление британского монарха в Конгрессе США превратилось в политический манифест, вызвав бурю оваций у демократов и демонстративное молчание со стороны республиканцев.Визит короля был приурочен к 250-летию независимости США. Но центральной темой стала Украина и НАТО. В тот момент, когда администрация Трампа сигнализирует о пересмотре обязательств перед Киевом, монарх настаивал на "непоколебимой решимости" защищать Украину, а также напомнил конгрессменам, что именно 5-я статья Устава НАТО была впервые применена для защиты самих США после терактов 11 сентября. Монарх показал, что Британия готова ждать смены курса в Вашингтоне, делая ставку на атлантизм. Более подробно эту тему рассмотрели эксперты в своих соцсетях и дали прогнозы для России.Американист Алексей НаумовБританский король Карл — один из тех западных политиков, что имеют наибольшее влияние лично на Дональда Трампа. Чепуху про "Карл командует Трампом" и "британская корона крутит всем западным миром" не слушайте: это все отголоски густопсовой галковщины, не имеющие отношения к реальным событиям. Дональд Трамп, будучи человеком в принципе незамысловатым, с благоговением и почтением относится к настоящей аристократии, а тем более монархии: его восхищают символы, ритуалы, золочёные кареты, помпезные дворцы и стройные ряды гвардейцев. Трамп, будучи мизантропом, в принципе презирает людей, а вот монархов и показательно сильных лидеров — вроде [Владимира] Путина и Си [Цзиньпина] — уважает. Карл в этом плане — лучшее орудие условного традиционного Запада. Именно после встречи с Карлом в 2025 году Трамп изменил свою позицию и стал относиться к Украине более благосклонно. Сегодня британский король преследует ту же цель: убедить Трампа, что Украина побеждает, и ей необходимо помочь, поддержать. Получится ли у него? В прошлый раз эффект, увы, был.Экономический аналитик Алексей БобровскийКарл III приперся в США. Главная задача: "сверить часы". В публичной части было много символов. И похлопывания королька Трампом по плечу из серии: нормальный ты чувак, Карл, а говорили, что-то там украл, у какой-то Клары… хотя, может, и не ты, наверняка, врут.И все заметили жеваный пиджак на короле. Для монарха могли и портного нанять… И "шутки за 300", мол, британцы "тоже пытались" более 200 лет назад отремонтировать Белый дом, это когда в 1814-м они к чертовой матери сожгли Белый дом. Но все ржали… И даже рында от подлодки HMS Trump, которая "воевала" чёрти где, топила торговые суда, а самый тяжёлый бой был со сторожевым катером, а потом ее как рухлядь распилили в Уэльсе.Многие отметили призыв Карла к США готовиться к войне и активации статьи 5 НАТО для защиты Украины. Тут вскинулась ультроглобалистская демшиза. Громче всех стучала в ладоши главный инсайдер фондового рынка США - [Нэнси] Пелоси.Но главное было за кадром. Заклятым друзьям нужно определиться по ряду вопросов. Выступления на людях у них всегда по смыслу отличаются от закрытых разговоров.Соперничество Британии и США началось еще в конце XIX века, к 1920-м США уже были кредитором Англии. Во Вторую мировую Вашингтон и Москва добили империю. А в 1950-е прикончили ее финсистему.И все же капитал, выбравший базой Британию, неоднократно менял правила на глобальной шахматной доске, бывало даже менял саму игру. При жестком противостоянии ситуативно планы Англии и США часто совпадали. Это не общая стратегия, а параллельный курс двух акторов. По каким вопросам нужно свериться сейчас?Будущее ЕвропыБритания не зря делала Brexit. Стратегически и Лондону, и Вашингтону выгодно ослабление Еврорейха. В идеале долгое "гниение" или даже развал. Худшим вариантом была бы трансформация ЕС, с выходом из него лишних: юга, части балласта на востоке, с созданием буферной зоны в лице лимитрофов с Россией. Тогда прямая война Еврорейха с нами и не получится.Речи на тему единства НАТО нужны для:- реформирования, но сохранения НАТО- взбадривания ЕС, а то с русскими начнут договариваться- и для Украины - за "кружевные трусы" трэба еще мясаБританцы знают, что с Россией сейчас у Трампа даже больше точек соприкосновения (не интересов). При этом помогать нам США никогда не будут. Могут лишь по принципу Трумэна: "Если выигрывает Германия, то следует помогать России". Хотя США войдут с охотой в совместные энергопроекты (это будет).А вот развал Еврорейха - минимально приемлемый для Британии и США вариант. Особенно если сначала будет война с Россией. Если ЕС развалится до войны (шансы есть, но они все меньше), плюсом для англосаксов станет переток к ним капитала и части производств. Минусом - усиление России.УкраинаИменно поэтому Британия играет агентскую роль для ЕС. Лондон получил "контрольный пакет" Украины. США пока оказывают лишь коммуникационные и надзорные услуги. Как и писал еще два года назад, США оставят этот "чемодан без ручки" Европе, но под операционным контролем Лондона. ЕС - платит, Британия - держит хунту в Киеве на поводке (охрана, координация и командование).Внутри НАТО будет разделение сфер влияния. ЕС у себя, США - в других регионах (Западное полушарие, Ближний Восток, ЮВА). Факультативно каждый волен будет участвовать и вне своей зоны. Если сможет. Так нужно США, но Британия будет на это склонять ЕС. И это определит его будущее.Ближний ВостокЭтот регион - уже место прямого конфликта интересов США и Британии. Даже ОАЭ, которые Британия рассматривает как свой новый офис, США рассматривают как фомку для доламывания Ближнего Востока. Британцам будет очень плохо, если значительная часть капитала, заботливо препарированного ими в регионе, продолжит утекать. Эта часть глобальной элиты очень хочет знать планы группы Трампа. Детали решаются сейчас.У Лондона сорвался проект управляемой Восточной Европы. Если они не получат макрозону на Ближнем Востоке, Лондон перекинется на последний плацдарм - Среднюю Азию.Политолог Вадим ТрухачёвПоследние действия Британии против России.1) Усиление ударов по экспортной инфраструктуре России и вглубь её территории.2) Создание специального банка для финансирования борьбы с Россией.3) Король Карл III призвал США к братству ради помощи Украине.4) Британия заключила договор о стратегическом партнёрстве с Турцией.5) Британские НКО усилили работу в странах Средней Азии.Никаких тайных козней. Всё открыто. Отвечать будем?Писатель Захар ПрилепинКак вы знаете, король Карл призвал правительство США готовиться к войне с Россией, планируя защитить Украину и "её самых храбрых людей". Он напомнил Конгрессу, что они вместе сражались "в двух мировых войнах, а также в холодной войне и в Афганистане". Весь Конгресс аплодировал. Им нравится идея войны с Россией. Пишут, что Трамп имел об этом разговор с Карлом во время их совместного публичного фотографирования. Его по губам расшифровали журналисты NYT. Пишут, что Дональд говорил с Карлом, как со старшим, а Карл одергивал его, как мальчишку, давая понять, что война с Россией неизбежна.…Знаете что.Когда Европа пойдёт к нам, вы всё-таки отправьте ей навстречу наших доморощенных кретинов с их любимой песней "Россия - часть Европы", "все беды от кишлаков и леваков", "мы - белая европейская нация", "евразийство и ордня - смерть России", "Россия - однокомнатная национальная квартира" и прочим их набором комнатного дегенерата на подсосе у ведущих российских СМИ. Так победите. Всё к этому идёт.Европа послушает парламентеров и уйдёт в свою звериную берлогу. Вот увидите.(Не уйдёт). Но пока ещё есть шансы выстроить новую реальную военно-политическую конфигурацию со странами Глобального Юга. Обратный отсчёт уже пошёл.Политолог Владимир АватковА что происходит? Смотрите за публичными мировыми событиями последних месяцев. В этом намеренном международном хаосе новостей мелькают ответы:Король Британии Карл III выступил в Конгрессе США и под овации объявил о подготовке к войне с Россией - активировать 5-ю статью НАТО.Франция и Польша проводят военные ядерные учения по отработке целей на территории РФ и Белоруссии.Страны ЕС активировали производство БПЛА и дронов для киевского режима - как тарана России. Более 20 заводов только по беспилотным системам.Осенью 2025 года представители военных министерств и ведомств ЕС, НАТО выступили о проектируемой войне с Китаем и Россией.Третья мировая война идет в гибридном формате, где традиционные фронты - экономический (санкции), политический (двойные стандарты и дипломатическое давление), военный (СВО, Иран) комбинируются со сложносоставными форматами противостояния:- информационно-психологическим (работа международных НКО, создание собственных медиа-сеток для расшатывания внутриполитической ситуации в государствах),- культурно-образовательным (подмена содержания и понятий, разрушение науки, системы воспроизводства аналитического мышления),- духовным (удары по традиционным конфессиям - тысячелетним оплотам мировых ценностей, мудрости).Глобалисты активно готовятся к новой фазе мирового противостояния. Фронт проходит через каждого.Помни Историю!Вестник беды. Принц Гарри прикатил в Киев!

сша

россия

британия

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, дональд трамп, ес, нато, сша, россия, британия, карл iii