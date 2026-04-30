Лавров высказался о возобновлении переговоров по Украине
10:35 30.04.2026 (обновлено: 10:52 30.04.2026)
Россия заинтересована в возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым
"Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий, вчера в телефонном разговоре с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом президент (России Владимир - ред.) Путин подтвердил эту нашу позицию", - сказал министр.
В то же время он подчеркнул, что долгосрочное урегулирование на Украине невозможно без устранения первопричин украинского кризиса.
"Главное, что без устранения первопричин украинского кризиса справедливое и долгосрочное урегулирование невозможно", - сказал он.
