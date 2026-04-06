https://ukraina.ru/20260406/kreml-obyasnil-pauzu-v-peregovorakh-po-ukraine-1077576566.html
Кремль объяснил паузу в переговорах по Украине
Переговорный процесс по Украине пока на паузе, заявил журналистам 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2026-04-06T13:07
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"Что касается процесса переговорного, да, он пока на паузе, у американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться", - сказал Песков.
Он заверил, что и Москва, и Киев продолжают диалог с Вашингтоном по своим каналам.
"И украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами", - сказал официальный представитель Кремля.
Отвечая на вопрос журналистов, известно ли что-нибудь Кремлю о якобы готовящейся поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев после Пасхи, Песков ответил отрицательно.
"Нет, доподлинно нам неизвестно о том, что он (визит - ред.) планируется. Мы слышали заявление представителей киевского режима о том, что, дескать, такой вопрос может стоять на повестке дня, имеется в виду приезд Уиткоффа и Кушнера", - сказал Песков.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.