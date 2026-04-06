Кремль объяснил паузу в переговорах по Украине
Кремль объяснил паузу в переговорах по Украине
Переговорный процесс по Украине пока на паузе, заявил журналистам 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2026-04-06T13:07
Кремль объяснил паузу в переговорах по Украине

13:07 06.04.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Переговорный процесс по Украине пока на паузе, заявил журналистам 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Что касается процесса переговорного, да, он пока на паузе, у американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться", - сказал Песков.
Он заверил, что и Москва, и Киев продолжают диалог с Вашингтоном по своим каналам.
"И украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами", - сказал официальный представитель Кремля.
Отвечая на вопрос журналистов, известно ли что-нибудь Кремлю о якобы готовящейся поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев после Пасхи, Песков ответил отрицательно.
"Нет, доподлинно нам неизвестно о том, что он (визит - ред.) планируется. Мы слышали заявление представителей киевского режима о том, что, дескать, такой вопрос может стоять на повестке дня, имеется в виду приезд Уиткоффа и Кушнера", - сказал Песков.
14:02"Начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой": Казаков о защите граждан России за рубежом
14:01Зеленский пожаловался "партнёрам на ночные удары России
13:55Право на оружие для военкомов: новый метод борьбы с уклонистами на Украине. Главное к этому часу
13:53На Богуславском направлении в Харьковской области ВС РФ продвигаются в районе н.п. Боровая, сообщает "Оперативный простор":
13:45Европу предупредили, чем обернется слепая поддержка Украины
13:44Украина может быть причастна к атакам на газопровод в Сербии. Важные заявления Кремля
13:41Казаков о будущем США: "Если у вас не будет короля, закрывайте лавочку"
13:39Уклонистов на Западной Украине снимали с розыска за $3 тыс
13:35Женская мобилизация на Украине: кого могут затронуть новые решения
13:23"Неблагодарность - худший из пороков": Киселев о том, что происходит с Арменией
13:19"Бумажные" боевики ВСУ, удары и "охота на мирных". Новости СВО к этому часу
13:14США уже израсходовали свыше $42 млрд на совместные с Израилем операции против Ирана
13:07Кремль объяснил паузу в переговорах по Украине
13:00ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00
12:55В ЕС боятся, что энергетический кризис перерастет в финансовый
12:496 апреля 2026 года, утренний эфир
12:46США и Иран рассматривают план прекращения войны - Reuters
12:45Что известно о расходах Украины на захоронение погибших военнослужащих
12:31В Херсонской области опасаются утечки топлива с затонувшего сухогруза. Главные новости к этому часу
12:30"Восток" вклинивается в оборону, пока противник думает, как усилить передний край
Лента новостейМолния