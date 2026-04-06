Кремль объяснил паузу в переговорах по Украине

Переговорный процесс по Украине пока на паузе, заявил журналистам 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2026-04-06T13:07

"Что касается процесса переговорного, да, он пока на паузе, у американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться", - сказал Песков.Он заверил, что и Москва, и Киев продолжают диалог с Вашингтоном по своим каналам.Отвечая на вопрос журналистов, известно ли что-нибудь Кремлю о якобы готовящейся поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев после Пасхи, Песков ответил отрицательно. "Нет, доподлинно нам неизвестно о том, что он (визит - ред.) планируется. Мы слышали заявление представителей киевского режима о том, что, дескать, такой вопрос может стоять на повестке дня, имеется в виду приезд Уиткоффа и Кушнера", - сказал Песков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

