https://ukraina.ru/20260430/kallas-nadela-musornoe-vedro-na-golovu-schitaet-zakharova-1078491386.html

Каллас "надела мусорное ведро на голову", считает Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 апреля описала отношение главы европейской дипломатии Каи Каллас к России цитатой про безразличие из пьесы "Обыкновенное чудо"

2026-04-30T18:07

новости

россия

европа

андрей захаров

евросоюз

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072517336_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_03c952646dd1b212903f53385d933416.jpg

Дипломат отреагировала на заявление Каллас о том, что Европа не должна "унижаться, умоляя Россию о переговорах". "Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за вами бежала, чтобы сказать, как вы мне безразличны", - написала Захарова в своем телеграм-канале."Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит", - добавила дипломат.Главный принцип европейской дипломатии: Невозможно вернуться к обычному ведению дел с Россией даже после СВО - глава дипломатии ЕС

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

