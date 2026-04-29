Путин передал Трампу, что цели специальной военной операции будут достигнуты

Президент России Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу, что цели специальной военной операции будут достигнуты, однако Россия предпочла бы сделать это путем переговоров. Об этом 29 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-29T21:16

Для урегулирования на Украине путем переговоров глава киевского режима Владимир Зеленский должен положительно отреагировать на известные, изложенные ранее предложения. Путин и Трамп высказали оценки поведению киевского режима во главе с Зеленским, который затягивает конфликт. Путин также передал супруге президента США Меланье Трамп поздравления с прошедшим днем рождения, отметив ее вклад в воссоединение российских и украинских детей с семьями.Ранее уведомлялось, что российское руководство внимательно следит за ситуацией в Соединенных Штатах, и возможное отстранение Дональда Трампа от власти уже учтено в планах. Молчание президента России Владимира Путина является "самым противным и страшным для Запада", поскольку они не знают, что он сделает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов.По словам Самойлова, до ноября еще есть время, и российские спецслужбы и руководство очень внимательно следят за всем, что происходит в США. Эксперт напомнил, что в 2022 году многие не ожидали начала специальной военной операции: сначала был отвлекающий фактор в Казахстане, затем другие события, и только 24 февраля Россия начала спецоперацию. Ранее Алексей Самойлов заявлял, что Россия не форсирует наступление на основных направлениях из-за геополитического расчета, чтобы не консолидировать США и Европу возрождением мощи Североатлантического альянса. В Кремле неоднократно подчеркивали, что цели специальной военной операции будут достигнуты вне зависимости от смены власти в США или Европе - Путин молчит, и это страшнее всего для Запада — Самойлов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

