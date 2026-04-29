Каждый за себя: почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для России

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Это решение способно запустить цепную реакцию с далеко идущими последствиями для всех игроков не только региона, но и мира

2026-04-29T14:37

ОАЭ не хотят терять прибыль из-за ограничений добычи и проблем с логистикой в Ормузском проливе, и теперь мировой энергетический порядок будет нарушен.Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Это решение способно запустить цепную реакцию с далеко идущими последствиями для всех игроков не только региона, но и мира. ОАЭ не хотят терять прибыль из-за ограничений добычи и проблем с логистикой в Ормузском проливе, и теперь мировой энергетический порядок будет нарушен.ОАЭ вложили миллиарды долларов в расширение своих добывающих мощностей, доведя их потенциал до 5 миллионов баррелей в сутки. Однако обязательства перед ОПЕК+ предписывали им добывать лишь около 3 миллионов баррелей. Простаивающие мощности означали прямые убытки: по оценкам аналитиков, из-за невозможности использовать свой потенциал полностью страна теряла до 3 миллиардов долларов в месяц. Каждый баррель, проданный по мировой цене, — это недополученный доход для диверсификации экономики в рамках стратегии "Видение 2030".Но есть и политический подтекст. Очевидно, в последнее время ОАЭ сблизились с Вашингтоном: США неоднократно критиковали ОПЕК+ за искусственное поддержание высоких цен, которые подстегивают инфляцию и увеличивают стоимость энергоносителей для американских потребителей. Выход из картеля позволяет Абу-Даби одновременно укрепить суверенитет в принятии решений и продемонстрировать лояльность США.Пока эффект от выхода ОАЭ для России будет не очень ощутимым. Блокировка Ормузского пролива и другие логистические проблемы уже создали на рынке дефицит нефти, который поддерживает цены на высоком уровне. Более того, эксперты из Goldman Sachs и других банков полагают, что высокие цены могут сохраниться еще около года из-за необходимости пополнения стратегических запасов. Но готовиться к потрясениям на энергорынке нужно уже сейчас. Вот что по этому поводу думают эксперты.Политолог Юрий БаранчикВыход ОАЭ из ОПЕК — это событие, которое на поверхности выглядит как потеря примерно 3–3,5 млн баррелей в сутки добычи, то есть около 8–10% объёма ОПЕК и порядка 3% мирового рынка нефти. Реальный сдвиг определяется не этим. Из этих 3–3,5 млн баррелей примерно до 1 млн баррелей в сутки приходится на гибкую, быстро наращиваемую добычу, которая раньше была встроена в систему квот и работала на удержание цены. В условиях, когда глобальный баланс спроса и предложения обычно колеблется в диапазоне плюс-минус 1–2 млн баррелей в сутки, появление даже дополнительных 0,8–1,0 млн баррелей способно изменить ценовую динамику. ОПЕК теряет не столько объём, сколько контроль над критическим сегментом предложения, который, собственно, и обеспечивал управляемость рынка. Эффект домино становится вероятным: если один крупный, финансово устойчивый и технологически развитый участник выходит и демонстрирует, что может действовать самостоятельно, это снижает стимулы для соблюдения квот у других. Даже без формального выхода начинается скрытое превышение добычи на сотни тысяч баррелей в сутки, что постепенно размывает всю конструкцию. В такой логике ОПЕК перестаёт быть картелем в строгом смысле и превращается в площадку для переговоров без гарантии исполнения решений. Если ОАЭ добавляют хотя бы 0,5–1 млн баррелей в сутки сверх прежних квот, Саудовской Аравии приходится либо компенсировать это дополнительным сокращением (теряя десятки миллиардов долларов выручки в год), либо не сокращать — и тогда рынок получает избыток, способный увести цену вниз на 10–30%.В обоих вариантах Эр-Рияд проигрывает: либо через объём, либо через цену. Тем более что Саудовская Аравия держит бюджет примерно при цене нефти в районе $80–90 за баррель. Плюс политический ущерб. ОАЭ — ближайший региональный партнёр. Их выход без согласования означает, что Саудовская Аравия больше не контролирует даже соседей.Для России последствия носят отложенный, но негативный характер. Пока сохраняется напряжённость вокруг Ормузского пролива и выпадает значительный объём поставок, высокие цены частично компенсируют риски. Но как только логистика стабилизируется, появление дополнительного предложения со стороны ОАЭ и возможная реакция СА создадут давление на рынок. Одновременно ослабление ОПЕК+ как механизма координации лишает Москву важного инструмента совместного управления предложением.Для США ситуация двойственная. С одной стороны, ослабление ОПЕК снижает способность картеля удерживать высокие цены, что соответствует американской политике давления на производителей и теоретически может привести к более дешёвой нефти. С другой стороны, исчезновение управляемости означает рост волатильности. А значит, будут страдать либо нефтяники от низких цен, либо потребители – от высоких цен на бензин. А политики - от падения рейтингов.Китай в этой конфигурации получает структурное преимущество. Как крупнейший импортер, потребляющий значительную долю глобального спроса, он выигрывает от любой фрагментации предложения.После завершения войны с Ираном рынок столкнётся с избыточным предложением в диапазоне до 1 млн баррелей в сутки, которое не будет компенсировано коллективными сокращениями. Это почти гарантированно приведёт либо к ценовой войне, либо к постепенному снижению цен при попытках сохранить долю рынка. В обоих случаях ОПЕК утрачивает ключевую функцию управления.Но главное - Ближний Восток переживает очередной раскол. ОАЭ уходит в американский лагерь, СА - в китайско-российский. Индия - пока не определилась. И что будет теперь с нефтедолларом? Создается интересная ситуация, которая чревата переходом сразу нескольких стран региона на торговлю нефтью в юанях.Экономический обозреватель Алексей БобровскийОАЭ покидает ОПЕК с 1 мая. Новость прозвучала почти как гром среди ясного неба. Хотя надо напомнить, что WSJ набрасывал на вентилятор еще в 2023 о таких планах Эмиратов. Т.е. расшатывали их 3 года. Министр энергетики ОАЭ тут же брякнул, что выход из ОПЕК и ОПЕК+ дает ОАЭ гибкость. Также заявил, что страна не консультировалась с другими, включая саудитов, перед принятием решения. Ага!- Правда, ОАЭ координируют действия с США и даже умудрились назвать себя победителями, когда началось перемирие.- В ноябре 2025 ОАЭ и США договорились ускорять сотрудничество в энергетике и искусственном интеллекте.- Полторы недели назад ОАЭ обратились к США с просьбой открыть срочную долларовую своп-линию.- Синхронно с объявлением о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ глава МИД ОАЭ переговорил с Рубио. А так, да, ни с кем не обсуждали.ОАЭ сейчас больно. И хотя себестоимость добычи нефти низкая, но даже при этом бюджет на 40-60% зависит от черного золота. И к 2030 снизится лишь до 38%. Они еще золото начнут продавать. Зависимость "заливных" бюджетов от нефти и газа такая:Саудовская Аравия 70–90%, Кувейт 90–95%, Ирак 90%, Катар 70%, Оман 60–70%, Бахрейн 60–70%, ОАЭ 40–60%.Долгосрочно Трамп разрушает все старые конструкции - ОПЕК одна из них. Это хаотизация сырьевых рынков. Но в моменте Трампу конфигурация полезна. Сейчас выгодно добычу увеличивать - сбивать цены. Это ОПЕК и делает, будет отдельно и ОАЭ. Но на бумаге, реально, вывести из Ормуза можно мало. ОАЭ реально добывали около 4,2–4,3 млн барр/сутки, хотели довести до 5 млн к 2027, а квота в ОПЕК+ 3,5-3,7. И вечная ругань с саудитами. По сути такой кидок своих собратьев - это работа на перспективу - когда откроется Ормуз и будут пополняться запасы МЭА. ОАЭ, на случай проблем с морской транспортировкой, строили свой ключевой нефтепровод ADCOP, известный как нефтепровод Баб-Хабшан - Фуджейра. Прелесть в том, что может выводить нефть сразу за пределы Ормуза. Теперь о последствиях и большой картине.Конечно, это удар по репутации и единству ОПЕК. Сваливает третий по величине производитель. Правда, даже ОПЕК всегда был проходным двором. В разные годы из него выходили: Эквадор в 1992 и 2007, Габон в 1995, но вернулся, Индонезия в 2009 и 2016, Катар в 2019, Ангола в 2024.Если ОАЭ больше не будут связаны квотами, они начнут отгрызать долю саудитов и Ирака на азиатском и европейском рынках. И у нас тоже. На фоне попыток перекрыть наш экспорт ситуация для России неприятная. Для США происходящее тактически важно. ОПЕК+ будет терять управление рынком. Учитывая ситуацию в регионе, у других больше соблазнов идти на поклон США, которые и подставили их всех под ракеты Ирана. И которые прилично увеличили свою добычу до 5,4 млн б/с. Однако Китай начинает потихоньку шевелиться, приоткрывая свой долговой рынок для нерезидентов. Хватит ли у него времени? Если кто не знает, валюта ОАЭ привязана к доллару. На этом фоне был бешеный приток инвестиций в их экономику. Тогда и заговорили о финцентре, центре по хранению данных и хабе всего на свете. Заморозить отток капитала на фоне войны они не могут - это паника. Выбирая между Китаем и США, логично, как и писал тут, они выбрали Вашингтон. Выбора особого и не было. Если кроме США никто, как обычно, ничего делать не будет, то внутри ОПЕК продолжится ценовая война. Теперь с выходом ОАЭ она просто станет сильнее. С учетом того, что Ормуз откроется, но не полностью, это только усилит игру "утопи соседа". Хаотизации Ближнего Востока это поспособствует.Политический аналитик Лев ВершининСамая, наверное, главная новость текущей недели. Никакой надстройки, чистый базис.По пунктам:- ОПЕК распределяет членам "клуба" квоты на добычу нефти.- РФ имеет вполне солидную квоту на добычу и продажу.- Но сейчас она не может продавать столько, сколько раньше.- Причина: разгром укродронами НПЗ и портовой инфраструктуры.- И загонять добытую нефть уже тоже некуда, по той же причине.- Поэтому РФ вынуждена сократить добычу нефти примерно на 25%+.- Таким образом, на рынке энергоресурсов возникает "дырка".- А поскольку природа не терпит пустоты, "дырку" надо заполнить.- Однако заполнить ее мешает ОПЕК со своими жесткими квотами.Вот по этой самой причине ОАЭ выходят из ОПЕК, чтобы застолбить поляну и продавать больше нефти, и мало сомнений в том, что вслед за ней тем же путем пойдут другие, которым тоже хочется пролезть в эту "дырку". В итоге при всех обстоятельствах РФ потеряет не менее 25% рынка, за счет которого она, сырьевая держава, в основном формирует бюджет. И какие бы ухищрения ни предпринимали российские нефтебароны, этого не избежать. Как видите, никакой политики, только бизнес.Политолог Максим ЖаровАнонсированный выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+ есть результат неуступчивости Ирана в отношении контроля Ормузского пролива. Решение Эмиратов можно считать непосредственной реакцией на итоги "кругового визита" главы МИД Ирана Аракчи в Пакистан, Оман и Россию. Торпедирование влияния картелей типа ОПЕК на динамику мировых цен на нефть обсуждалось давно. Однако эта угроза использовалась раньше применительно к России, с целью подвинуть ее на СВОрачивание. Сейчас же ее применили против Ирана. И поскольку ОАЭ заявили о вступлении в силу этого решения с 1 мая, у Ирана есть ещё два дня, чтобы проявить внимание как минимум к интересам своих соседей по Персидскому заливу в отношении Ормузского пролива. Так что посмотрим, что из этого выйдет.Фархад Ибрагимов о том, что Трамп пообещал ОАЭ за выход из ОПЕК и антиизраильских санкциях Зеленского

