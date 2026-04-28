Фархад Ибрагимов о том, что Трамп пообещал ОАЭ за выход из ОПЕК и антиизраильских санкциях Зеленского

Объединенные Арабские Эмираты и Иран оспаривают острова Абу-Муса и Большой и Малый Томб в Персидском заливе, из-за них едва не началась война. Если Иран падет, то эти стратегические острова перейдут под управление ОАЭ, о чем Эмираты давно мечтают. Видимо, Трамп обещал им именно это. Но они не учли, что вероятность падения Ирана невелика.

2026-04-28T19:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.Президент США Дональд Трамп откажется от предложения Ирана по открытию Ормузского пролива и урегулированию конфликта, сообщают источники в администрации Белого дома.- Фархад, можно ли судить об ужесточившейся риторике Трампа о подготовке к наземной операции против Исламской республики?- Его риторика не смягчалась. Он делает очень эмоциональные вбросы в медиа, чтобы держать в напряжении всю иранскую общественность по иранскому вопросу. Якобы он ведет себя благородно, продлевая перемирие. На самом деле, он дает возможность своим военным перегруппироваться для подготовки к новым ударам. Для меня очевидно, что очередной раунд силовой операции против Ирана будет.Трамп буде делать все возможное, чтобы парализовать иранскую экономику. Пока иранцам удается обходить американскую блокаду Ормузского пролива, поэтому Штаты могут начать атаковать энергоинфраструктуру Ирана. Уверен, что и это не поможет, потому что природа иранцев позволяет жить в день на один ломтик хлеба с солью.Тогда следующим этапом может стать наземная операция. Но это будет означать гарантированное уничтожение американских солдат, причем изощренным способом, что будет означать политическое уничтожение Трампа. Трамп сейчас сам себя переигрывает, и выглядит это очень нелепо.- Возможно, речь будет идти об ограниченной наземной операции? Например, ВС США попытаются захватить прибрежную зону Ормузского пролива.- Если они попытаются захватить остров Кешм, который омывается водами Ормузского пролива или портовый город Бендер-Аббас на юго-западе страны, который является частью транспортного коридора Север-Юг. Но Трампу придется отправить минимум 800 тысяч солдат, а то и миллион, чтобы полноценно проникнуть на территорию Ирана, которая по площади занимает 1 млн 648 тысяч квадратных километров. Население Ирана 90 млн человек, армия Ирана это 700-800 тысяч человек. Я уже не говорю про народное ополчение в два с половиной миллиона человек "Басидж" и КСИР (это отдельная армия, которая не подчиняется министру обороны и Генштабу)Иранцы только и ждут начало наземной операции, потому что она гарантировано поднимет цены на нефть. Нефть будет торговаться за 200 долларов на фьючерсах, а в реальности – 250 долларов. Трамп, видимо, думает, что таким образом он накажет европейцев, но он сам находится в тупике и пытается выторговать для себя выгодные условия.Он продолжает настаивать на дипломатитической капитуляции Ирана, а Иран показывает, что этого не будет. На поле боя американцы проиграют однозначно.- Следствием масштабного энергетического кризиса, который разразился из-за войны на Ближнем Востоке, стало решение Объединенных Арабских Эмиратов покинуть организации ОПЕК и Опек+. Как это скажется на добыче нефти в мире?- Эта информация еще не подтверждена. Но если ОАЭ избавятся от квот, наложенных на них в рамках организаций, которые ограничивают добычу нефти, то таким образом попытаются снизить цены на энергоресурсы.Они смогут сбросить цену до 80-85 долларов, а может быть, даже до 70 за баррель. Видимо, американцы дают Эмиратам какие-то гарантии. Одной из абсурдных и наивных гарантий, обещанных Трампом, это, возможно, геополитическое превосходство в регионе.Например, ОАЭ и Иран оспаривают острова Абу-Муса и Большой и Малый Томб, из-за них едва не началась война. Если Иран падет, то эти стратегические острова перейдут под управление ОАЭ, о чем Эмираты давно мечтают. Видимо, Трамп обещал им именно это. Но они не учли, что вероятность падения Ирана невелика.Кроме того, выход ОАЭ из ОПЕК — это вызов другим арабским странам. Накануне начала кампании против Ирана между ОАЭ и Саудовской Аравии едва не развернулась своя война на территории Йемена. Можно лишь чуть-чуть подтолкнуть Эр-Рияд и Абу-Даби, чтобы они начали между собой воевать самым ожесточенным способом. Саудовская Аравия давно точит зуб на Эмираты, считая их выскочками.Кроме того, если ОАЭ действительно решатся выйти из ОПЕК, им придется играть вдолгую. Сомневаюсь, что они это потянут. Их запасы нефти за последние 30 лет истощились. Трамп думает, что сможет договорится с саудитами и Эмиратами, как в 1986 году, когда США договорились с монархиями залива о резком увеличении добычи нефти и обрушении цен, что стало одним из факторов экономического давления на СССР. Но, повторюсь, их нефтяные запасы тогда и сейчас это небо и земля.И если Саудовская Аравия и ОАЭ поддадутся на уговоры Трампа, то в их руководстве находятся крайне недальновидные люди.- Тем временем Украина вновь заявила о себе на Ближнем Востоке. Зеленский грозит санкциями властям Израиля после того, как в Хайфе пришвартовались суда с российским зерном из исторических регионов, которые киевский режим считает "оккупированными". Кроме Израиля, зерно у России покупали также Турция, Египет и Алжир, заявил спикер МИД Украины. Как на Ближнем Востоке будут реагировать на действия Киева?- Мнение Зеленского никого не интересует. В Катаре, Саудовской Аравии и Турции Зеленского воспринимают как британского посыльного, человека, который выполняет волю Лондона. Я выступаю в эфирах влиятельных телеканалов и могу отметить, что слово "Украина" там упоминается с иронией. Там не относятся серьезно к этому недогосударству.Восточные страны ведут себя именно таким образом: если Зеленский считает, что новые регионы России принадлежать Украине, пусть придет и заберет их. Если бы ВСУ были такими героическими, то Зеленский не умолял бы Трампа перестать воевать с Ираном и обернуть свой взор на Украину.

