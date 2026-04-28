Украинская прима-балерина покинула Нацоперу после скандала с "Лебединым озером" - 28.04.2026 Украина.ру
Украинская прима-балерина покинула Нацоперу после скандала с "Лебединым озером"
Прима-балерина Наталья Мацак сообщила в соцсетях о завершении работы в Национальной опере Украины, с которой были связаны 25 лет ее жизни
2026-04-28T09:55
2026-04-28T10:42
09:55 28.04.2026 (обновлено: 10:42 28.04.2026)
 
Прима-балерина Наталья Мацак сообщила в соцсетях о завершении работы в Национальной опере Украины, с которой были связаны 25 лет ее жизни
"Мы листаем эту страницу с уважением и благодарностью. Впереди новый этап нашей профессиональной жизни", — указала артистка.
Она не раскрыла подробности конфликта, но подчеркнула, что контракты с театром были прекращены.
В январе украинские СМИ писали, что двое ключевых солистов балета Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконь оказались на грани увольнения из-за гастролей по странам Европы с произведением русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро".
После этого солист Кривоконь был лишен бронирования от призыва на военную службу.
О других событиях - в материале Во Флоренции отменили русский балет, из "Левши" сделали разведчика, а из памятника Пушкину - Трампа на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаПетр ЧайковскийПушкинДональд ТрампУкраина.ру
 
11:20Рубио сравнил Ормузский пролив с "ядерным оружием" в руках Ирана. Главные новости к этому часу
10:39ВСУ назвали армией стариков. Новости СВО
10:26Зачем Санду приехала в Киев
10:05Европа зашепталась: Украину готовят к сдаче. Хроника событий на утро 28 апреля
10:00Как "Африканский корпус" утёр нос Макрону и довёл Зеленского до истерики
09:55Украинская прима-балерина покинула Нацоперу после скандала с "Лебединым озером"
09:31Украинский нардеп рассказала о критической нехватке кадров в строительной отрасли
09:13"Друг Путина", "Кошмар Украины", "привидение для Европы". Кто он, новый премьер Болгарии Радев
08:54ВСУ получают просроченные западные сухпайки. Новости СВО
08:17Главное за ночь 28 апреля
08:00Хью Купер: американский полковник с орденом Красного Знамени
07:50Горит нефтеперерабатывающий завод: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
07:20Пентагон рассказал об уязвимости американской ПРО
07:00Алексей Самойлов: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска
06:30Энергетические войны: США бьют по китайской нефтепереработке, а Украина может ударить по немецкой
06:25Три пути для Европы без США: Сидоров о том, как ЕС будет строить свою оборону
06:10Кая Каллас против "теневого флота". Что не так с 20 пакетом антироссийских санкций ЕС
06:00На кого рассчитывает Запад в войне с Россией? Эксперты о "пятой колонне", ядерном оружии и ресурсах РФ
05:50"Почему мы не выдвинули ультиматум?" — Голубовский о кредите Украине и нефтепроводе "Дружба"
05:25Чем слабее Франция в Африке, тем меньше она передает Украине — Линин
Лента новостейМолния