Украинская прима-балерина покинула Нацоперу после скандала с "Лебединым озером"
09:55 28.04.2026 (обновлено: 10:42 28.04.2026)
Прима-балерина Наталья Мацак сообщила в соцсетях о завершении работы в Национальной опере Украины, с которой были связаны 25 лет ее жизни
"Мы листаем эту страницу с уважением и благодарностью. Впереди новый этап нашей профессиональной жизни", — указала артистка.
Она не раскрыла подробности конфликта, но подчеркнула, что контракты с театром были прекращены.
В январе украинские СМИ писали, что двое ключевых солистов балета Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконь оказались на грани увольнения из-за гастролей по странам Европы с произведением русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро".
После этого солист Кривоконь был лишен бронирования от призыва на военную службу.
Подписывайся на