https://ukraina.ru/20260428/ukrainskaya-prima-balerina-pokinula-natsoperu-posle-skandala-s-lebedinym-ozerom-1078381357.html

Украинская прима-балерина покинула Нацоперу после скандала с "Лебединым озером"

Украинская прима-балерина покинула Нацоперу после скандала с "Лебединым озером" - 28.04.2026 Украина.ру

Украинская прима-балерина покинула Нацоперу после скандала с "Лебединым озером"

Прима-балерина Наталья Мацак сообщила в соцсетях о завершении работы в Национальной опере Украины, с которой были связаны 25 лет ее жизни

2026-04-28T09:55

2026-04-28T09:55

2026-04-28T10:42

новости

украина

европа

петр чайковский

пушкин

дональд трамп

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1c/1078383034_0:171:801:621_1920x0_80_0_0_b322d01b3758c220a73eade8d7a7b5fc.jpg

"Мы листаем эту страницу с уважением и благодарностью. Впереди новый этап нашей профессиональной жизни", — указала артистка.Она не раскрыла подробности конфликта, но подчеркнула, что контракты с театром были прекращены.В январе украинские СМИ писали, что двое ключевых солистов балета Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконь оказались на грани увольнения из-за гастролей по странам Европы с произведением русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро".После этого солист Кривоконь был лишен бронирования от призыва на военную службу.О других событиях - в материале Во Флоренции отменили русский балет, из "Левши" сделали разведчика, а из памятника Пушкину - Трампа на сайте Украина.ру.

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, петр чайковский, пушкин, дональд трамп, украина.ру