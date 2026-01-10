https://ukraina.ru/20260110/vo-florentsii-otmenili-russkiy-balet-iz-levshi-sdelali-razvedchika-a-iz-pamyatnika-pushkinu---trampa-1074106990.html

Во Флоренции отменили русский балет, из "Левши" сделали разведчика, а из памятника Пушкину - Трампа

Новогодние события оказались наполнены - как в сказке у Гоголя - приключениями, чертями и чудесами.

В Италии злодеи запретили танцевать балерине Светлане Захаровой, на Украине пытаются установить памятник президенту США, "переплавив" его из бюста Пушкина. При этом украинцам не велено смотреть "Молитву о гетмане Мазепе", а вот россиян в кино удивят новым образом кузнеца Левши.Флоренция легла под Бандеру и ПетлюруНовый год в Европе начался с очередной культурной отмены: во Флоренции музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale отменил два выступления российской балерины Светланы Захаровой, которые должны были пройти 20 и 21 января. Концерты относятся к авторскому проекту "Па-де-де на пальцах и для пальцев", в них участвует муж балерины, скрипач Вадим Репин. Официально такое решение было принято из-за сохраняющейся международной напряженности, которая, по оценке руководства театра, может негативно повлиять на успех спектакля. Для подстраховки в театре заявили, что балет Захаровой временно отложен и предложили вернуть деньги зрителям за купленные билеты. Но естественно, без подначек Украины тут не обошлось: дипломаты Зеленского бдительно следят, чтобы российская культура не просачивалась за периметр ЕС. Как написала местная газета Nazione, решение "запретить" балерину Захарову было принято после обращения посольства Украины в Италии. В конце декабря дипломаты страны направили письма властям Флоренции и руководству театра с призывом отменить выступления российских артистов под предлогом их якобы "лояльности действиям России". Никаких юридических доказательств при этом представлено не было, однако сам факт дипломатического демарша оказался достаточным, чтобы запустить механизм самоцензуры. Важно подчеркнуть, что подобные инциденты для Италии не новость. Например, летом прошлого года в той же Флоренции были отменены концерты дирижера Валерия Гергиева: под давлением антироссийских политиков и украинских провокаторов. Эта повторяемость говорит о сложившейся системе выдавливания выставок, концертов, спектаклей с участием российских звезд: сначала рекомендательные письма от посольств или требования НКО и украинской диаспоры, потом - принятое театром или музеем "самостоятельное решение". В результате культура вновь оказывается заложником политической конъюнктуры. Вместо свободного художественного обмена мы наблюдаем фильтрацию по принципу "национальной допустимости", вместо диалога - надуманные запреты. И итальянские театры, некогда гордившиеся автономией и гуманистической традицией, всё чаще жертвуют репутацией и интересами зрителей в угоду внешним игрокам. Речь уже идет о постепенной нормализации практики культурной отмены, той самой, которая уже стала привычной в ряде стран ЕС. На этом фоне непонятно, зачем российские театральные деятели или известные музыканты рвутся с гастролями в страну, откуда их с позором выкидывают, мотивируя это или оправданием целей СВО или лояльностью к президенту Путину. МИД РФ уже отреагировал на очередной случай итальянской цензуры, заявив, что это свидетельствует об ограничении культурного суверенитета Италии со стороны Украины по шаблонам Петлюры, Шухевича и Бандеры. Но на самом-то деле свою роль сыграла не только европейская русофобия, но и деньги: флорентийский театр финансируется из денег Еврокомиссии, которая скорей всего и приказала отменить концерты российской балетной постановки. Интересно, что культурные санкции сыплются на Италию как из рога изобилия - видимо, страна сильней прочих в Европе сопротивляется давлению украинских патриотов. Причем, дошло до абсурда: живущие за счет итальянцев украинцы уже сливают благодетелей в СБУ, запрещают въезд на Украину и устраивают публичную травлю за альтернативную политическую позицию. Речь идет о случае на КПП "Тиса-Загонь", где гражданина Италии вместе с супругой завернули назад- из-за того, что тот критиковал Зеленского и хвалил Путина. Донос на разговорчивого итальянца написала одна из пассажирок автобуса - украинка Дарья сообщила о подозрительном пассажире в Threads, и на границе его приняли сотрудники пограничной службы и СБУ. Пост патриотки набрал 800 тысяч просмотров, а сама она рвала на груди вышиванку и орала, что ляжет костьми, но не допустит въезда "русофила" в Неньку. В итоге итальянцу запретили въезд на Украину на три года, а перевозчик подарил стукачке безлимитную карточку с бесплатными поездками в Италию. Однако, уже через день после этой минутки славы, Дарья закрыла свою страницу в соцсетях - там обнаружились ссылки на клипы в русском сегменте Тик-Тока и музыкальные композиции из российских чартов. Но факт остается фактом: под давлением украинской диаспоры итальянцам запрещают не только слушать русскую классику, но и уважать Россию, и иметь собственное мнение об украино-российском конфликте.Мазепу запретили из-за ДжигурдыВпрочем, под горячую руку бандеровцев попадают не только европейцы, но и свои собственные патриоты. Так, Госкино Украины запретило фильм Юрия Ильенко "Молитва за гетмана Мазепу" - из-за участия в нем российского актера Никиты Джигурды, внесенного в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Хотя фильм с эстетической точки зрения отвратительный (чего только стоит сцена, где жена Кочубея мастурбирует на отсеченную голову мужа!), и не представляет абсолютно никакой художественной ценности, но именно этой картиной в 2010 году советский режиссер Ильенко присягнул новой украинской реальности. К слову, это самое дорогое кино в истории украинской незалежной кинематографии - на него было потрачено более 12 миллионов бюджетных гривен. И все для того, чтобы показать русских маньяками и гомосексуалистами, которые на протяжении всего фильма распинают, убивают и режут украинцев, включая женщин и детей. Тем не менее, "Молитва за гетмана Мазепу" была включена в конкурс "Кинотавра" в Сочи… Кто бы мог подумать, что десятилетие спустя ее закроют для украинцев? Видимо из-за того, что Джигурда слишком уж неприглядно изобразил европейского короля Карла XII, проигравшего Полтавскую битву. Негоже на фоне заискиваний перед европейскими "братьями" показывать шведских полководцев немощными пораженцами. Им ведь еще за Украину воевать - если верить пактам, которые Зеленский пачками подписывает со странами ЕС. При этом культурное пресмыкательство украинцев отображается не только в фильмах, но и в памятниках. Так, в Одессе создали петицию с предложением заменить памятник Пушкина на Приморском бульваре на памятник Трампу. Вокруг деимпериализации великого русского поэта более полугода ломались копья, памятник Александру Сергеевичу обнесли деревянным забором, но в конце-концов нашли выход. Житель Одессы Тимур Вендин выступил с инициативой вместо бюста Пушкина поставить в центре русской Одессы бюст Трампа - по его мнению, это стало бы арт-перформансом в духе современности. В размещенной на городском сайте петиции Вендин просит вынести этот вопрос на общественное обсуждение и принять решение с учетом мнения горожан. Для продвижения петиции требуется собрать 1 тысячу подписей, уложившись в срок до 8 апреля. Формально - демократическая процедура, но по сути ещё один маркер того, как культурное пространство Украины превращается в поле ситуативных жестов и идеологических подмен. Интересно, что еще два года назад украинцы требовали везде увековечить память британского премьера Бориса Джонсона, который активно раздувал пожар войны, а теперь переключились на американского миротворца Трампа. Оценит ли это подношение сам президент США - неясно, все же он хотел Нобелевскую премию, а не переделанный из Пушкина памятник в Одессе. Но вообще-то речь идёт не о Пушкине и не о Трампе, а о том, что город с собственной историей и идентичностью всё чаще используется как декорация для символических жестов лояльности внешним центрам силы. В этом смысле памятник американскому президенту на месте русского поэта выглядит не арт-объектом, а диагнозом: культурная политика подменяется политическим фетишизмом.Новый Левша делает суперпушки и разоблачает иноагентовВ российском кинематографе тем временем экспериментируют с классикой, причём весьма показательно. 22 января на широкий экран выходит фильм "Левша" - авторы решили переделать произведение Николая Лескова в американский вестерн. В новой интерпретации кузнец Левша (его играет Юрий Колокольников, кстати, номинированный в США на премию Actor Awards за роль в "Белом лотосе"), вырвавшись из мастерской, помогает аристократу Петру Огареву (Федор Федотов) разоблачить врагов Российской империи. Ну, а сама повесть о тульском мастере оружейного дела, который утер нос английским спецам, превратилась стараниями режиссера в шпионский триллер с кучей мундиров, трюков, взрывов, драк и прочих активностей. Судя по всему, это помесь Шерлока Холмса и "Короны российской империи", тем более, что самородок, подковавший блоху, делает на службе отечеству и ручные суперпушки, и разоблачает вражескую прослушку, и вообще помогает раскрыть заговор против Александра III. К первоисточнику фильм имеет весьма отдаленное отношение, но главный месседж Лескова все же до зрителя донесен: борьба русских оружейных мастеров с английскими мастерами, из которой наши вышли победоносно и англичан совершенно посрамили и унизили. Но если в оригинале это было тонкое размышление о судьбе таланта в имперской системе, то в новой версии - это уже прямолинейный миф о технологическом и моральном превосходстве. Иными словами, русскую повесть не столько экранизировали, сколько перекодировали, превратив историю о подковавшем блоху мастере в приключенческий эпос о служении государству и борьбе с внешним врагом. На фоне СВО - суперактуально и параллели прослеживаются весьма недвусмысленные.Кстати, мало кто знает, что сегодня в Омске живет свой "Левша" - рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Коненко. Он создает предметы, разглядеть которые можно только через лупу. К новому году мастер создал снеговика размером около одного миллиметра и усадил его на кончик волоса. А для компании сделал одну крошечную елочную игрушку: снегиря, который поместился на маковом зернышке. При этом фигурки, выполненные из эмали, имеют все признаки своих "взрослых" аналогов: снеговик одет в красный шарфик и синюю шапку, и держит в руках микроскопическую метлу, размером менее миллиметра. В коллекции омича уже немало новогодних предметов. В частности, 18-миллиметровая елка с действующей световой гирляндой, составленной из светодиодов четырех цветов диаметром всего полмиллиметра. Она работает как настоящая и светится от сети - настоящее новогоднее чудо.Сегодня в коллекции Коненко - тысячи уникальных поделок. В их числе - библиотека микрокниг, одна из которых - "Хамелеон" Антона Чехова, размером 0,9×0,9 миллиметра - занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Есть кузнечик, играющий на скрипке, караван верблюдов в ушке швейной иглы, подкованная блоха. Есть даже самый маленький в мире микроаквариум с настоящими водорослями и живыми мальками рыбок данио рерио.В общем, сказочные чудеса бывают не только в кино, но и в жизни. Надо только уметь их разглядеть.О том, как на Украине приступают к распродаже земли иностранцам - в статье "Земля в обмен на паспорт: как война открыла Украине путь к распродаже ресурсов"

