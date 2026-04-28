"Привет" от Маска: ВСУ используют Starlink для ударов по мирному населению - 28.04.2026
"Привет" от Маска: ВСУ используют Starlink для ударов по мирному населению
Формирования киевского режима используют терминалы Starlink для нанесения ударов по мирному населению, заявил сапёр 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки с позывным "Каир". Об этом в ночь на 28 апреля сообщает РИА Новости
2026-04-28T01:05
"Привет" от Маска: ВСУ используют Starlink для ударов по мирному населению

01:05 28.04.2026
 
Формирования киевского режима используют терминалы Starlink для нанесения ударов по мирному населению, заявил сапёр 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки с позывным "Каир". Об этом в ночь на 28 апреля сообщает РИА Новости
"Сегодня приехали работать на гражданский объект, куда прилетела "птица" [ударный дрон] FP-1 украинского производства. Застряла в крыше и не взорвалась. Доставали очень долго, потому что тяжелая боевая часть — 105 килограммов. И самая изюминка, это терминал Starlink американского производства, выпущенный в 2026 году", — рассказал российский военный.
По словам "Каира", два двухтактных двигателя беспилотника оказались украинского производства, надписи на его крыльях выполнены на украинском языке.
"Камера с данного дрона будет передана нашим инженерам для того, чтобы разобраться, как она работает и как ей противодействовать", — добавил боец.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области погиб мирный житель - украинский БПЛА целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск в публикации - Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияВС РФСВОСпецоперацияВСУВооруженные силы УкраиныУкраинавоенная помощь УкраинеСШАStarlinkИлон МаскВоенные преступленияударыБПЛАбеспилотникидроны
 
02:13В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ
01:51Новый удар нанесён по Сумам
01:22Силы ПВО и мобильные огневые группы вновь отражают атаку беспилотников ВСУ на Севастополь
01:05"Привет" от Маска: ВСУ используют Starlink для ударов по мирному населению
00:43Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:36Пресс-секретарь Белого дома обвинила оппонентов и средства массовой информации в покушении на Трампа
00:30Зеленский отказался от всех предложений по реформе мобилизации? "Пушечного мяса" должно быть больше!
00:17Фронтовая сводка от "Дневник десантника" за 27 апреля
00:13Информационные итоги дня 27 апреля
00:10Экономист назвал долговую нагрузку Украины "некатастрофической", несмотря на огромные долги
23:53Трамп, Путин и Зеленский обратились к инструменту, который помог завершить сложнейшие конфликты в истории
23:43В рядах Вооруженных сил Украины участились случаи самоувечий для избежания отправки на передовую
23:03Украина выразила протест Израилю из-за российского зерна
22:52В Севастополе военные и средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины
22:45При ударах со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель, еще один ранен
22:28В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Главные новости к этому часу
22:08В Одессе жители жилого комплекса перекрыли дорогу из-за трех месяцев отсутствия света
22:04Мобилизованные украинцы плачут в территориальных центрах комплектования и думают, что умрут
21:34Из Польши депортировали украинца за то, что он пьяным пришел в детский сад
21:12БПЛА ВСУ атакуют Севастополь, ВС РФ - цели в регионах Украины. Новости СВО
Лента новостейМолния