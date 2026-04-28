Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Волгограда, Краснодара и Геленджика. Сводку на 0:30 мск 28 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 28 апреля объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Ростовской, Волгоградской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Херсонской, Брянской областях, в Адыгее.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 28 апреля были введены в аэропортах Волгограда, Краснодара и Геленджика."Аэропорт Волгоград... Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные* временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. *Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00, Краснодар – с 09:00 до 23:00 мск", — говорится в сообщениях официального телеграм-канала Росавиации от 22:41 и 0:17 мск.Ранее сообщалось, что в Белгородской области погиб мирный житель - украинский БПЛА целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
00:43 28.04.2026
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Волгограда, Краснодара и Геленджика. Сводку на 0:30 мск 28 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 28 апреля объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Ростовской, Волгоградской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Херсонской, Брянской областях, в Адыгее.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 28 апреля были введены в аэропортах Волгограда, Краснодара и Геленджика.
"Аэропорт Волгоград... Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные* временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. *Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00, Краснодар – с 09:00 до 23:00 мск", — говорится в сообщениях официального телеграм-канала Росавиации от 22:41 и 0:17 мск.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области погиб мирный житель - украинский БПЛА целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.руРоссияРосавиацияКраснодарГеленджикВолгоградская областьКрымСевастопольЗапорожская областьРостовская областькраснодарский крайДНРЛНРХерсонская областьБрянская областьПВОугрозаБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОСпецоперациявойна на Украине
 
