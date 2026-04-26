"Зеленский продал живой товар". Что говорят на Украине о кредите ЕС
На Украине сейчас ежедневно обсуждают выделение долгожданного еврокредита в размере 90 миллиардов евро на 2 года, но обсуждают эту тему в привязке к новым инициативам по усилению мобилизации. Практически всем ясно, что деньги выдают на ведение войны еще два года, для чего необходим человеческий ресурс
2026-04-26T08:22
Дмитрий Ковалевич
Оппозиционный депутат Артем Дмитрук подчеркивает, что главный фактор окончания войны - ресурсный, то есть истощение человеческого ресурса.
"Главное, что теперь снова будут деньги на войну, а самым заслуженным ещё и останется на квартиры в Монако", - иронизирует украинский аналитический телеграм-канал "Рубикон", намекая на новое приобретение олигархом Ринатом Ахметовым* самой дорогой недвижимости.
Кредит для Украины будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет обеспечен бюджетными резервами ЕС. Погашение кредита будет осуществляться за счет гипотетических репараций от России, то есть не будет погашен, а ляжет грузом на плечи европейских налогоплательщиков.
Издание The Wall Street Journal, комментируя выделение кредита Киеву, пишет 24 апреля, что война на Украине – теперь война Европы, но даже выделенного кредита, дескать, не хватит, так как запросы возросли. Хотя очевидно, что в блиндаже под ударами авиабомб будет сидеть мужчина из условной Винницы, схваченный на улице и избитый.
Депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, удивляется при этом, до какой степени инфантилизма доведено украинское общество, которое превратилось в живой товар, продаваемый Владимиром Зеленским на войну с Россией за деньги ЕС и G7.
Политолог Кость Бондаренко отмечает, что выделение Украине 90 миллиардов от ЕС свидетельствует о том, что ближайшие месяцы (а возможно, и годы) пройдут под лозунгом Бориса Джонсона "Давайте лучше воевать".
По мнению эксперта, Зеленский верит, что осенью могущество Дональда Трампа закончится, а Украина сможет бросать в топку войны новых и новых людей - проводя тотальную мобилизацию.
"Здравый смысл вряд ли вернется к украинскому политическому руководству. Тем более если Зеленский не только не хочет, но и не может остановить войну - не он платит, не он решает, когда война должна закончиться", - резюмирует Бондаренко.
С ним фактически согласен финансовый аналитик Даниил Монин.
"Назовите хоть одну причину, зачем Зеленскому останавливать войну? Деньги дают, возвращать их не надо", - отмечает Монин, подчеркивая, что реальный приоритет Зеленского – гнать на убой украинцев даже без их мотивации.
Украинское издание "Страна.ua" считает, что изменить позицию европейских "ястребов" может либо резкий рост цен на энергоносители из-за ситуации в Персидском заливе (что снизит финансовые возможности европейцев), либо риск прямого столкновения РФ и Евросоюза в условиях ухудшения отношений ЕС и США.
В связи с выделением кредита на войну с Россией на Украине вновь озаботились вопросом ужесточения мобилизации, хотя и без того она приобрела характер жестокой охоты на людей.
Спикеры Офиса президента вновь поднимают тему женской мобилизации и снижения мобилизационного возраста до 18 лет. "Слуга народа" Федор Вениславский предлагает предприятиям самим искать людей, которых можно будет сдать в ВСУ. По его проекту мобилизации, если некое предприятие хочет забронировать человека, то оно должно где-то найти 3-10 человек для ВСУ.
Отдельно обсуждают передачу части функций ТЦК полиции. Нацполиция может получить право возбуждать уголовные дела против граждан, имеющих статус "в розыске", задерживать их и доставлять в ТЦК (при том что формально в розыск можно подавать лишь по решению суда). Однако глава Нацполиции Иван Выговский говорит, что у украинцев и без того "огромный негатив" к полиции из-за ее работы с ТЦК.
То есть суть "реформы" сводится к тому, что теперь не полиция будет отлавливать людей вместе с ТЦК, а ТЦК – вместе с полицией. Но при перемене мест слагаемых сумма не меняется.
Глава офиса президента Кирилл Буданов** на днях подчеркивал, что силовая мобилизация будет проводиться и далее, разве что, может, чуть "более гуманно".
Оппозиционный журналист и телеведущая Диана Панченко напоминает украинцам, что иностранные гости приезжают на Украину не помогать, а привозят конкретные цифры - сколько украинцев должно быть поймано и "бусифицировано" ТЦК.
"Зеленскому ставят план, сколько он должен поймать за месяц украинцев. Дальше этот план спускается по всем ТЦК", - подчеркивает Панченко.
Деньги дают не ради Украины как таковой. Их дают под продолжение войны, под обязательства, под необходимость удерживать фронт любой ценой, до последнего украинца. Но при нехватке украинцев европейцы будут и сами постепенно втягиваться в конфликт.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга