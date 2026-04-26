"Зеленский продал живой товар". Что говорят на Украине о кредите ЕС

На Украине сейчас ежедневно обсуждают выделение долгожданного еврокредита в размере 90 миллиардов евро на 2 года, но обсуждают эту тему в привязке к новым инициативам по усилению мобилизации. Практически всем ясно, что деньги выдают на ведение войны еще два года, для чего необходим человеческий ресурс

2026-04-26T08:22

Оппозиционный депутат Артем Дмитрук подчеркивает, что главный фактор окончания войны - ресурсный, то есть истощение человеческого ресурса."Главное, что теперь снова будут деньги на войну, а самым заслуженным ещё и останется на квартиры в Монако", - иронизирует украинский аналитический телеграм-канал "Рубикон", намекая на новое приобретение олигархом Ринатом Ахметовым* самой дорогой недвижимости.Кредит для Украины будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет обеспечен бюджетными резервами ЕС. Погашение кредита будет осуществляться за счет гипотетических репараций от России, то есть не будет погашен, а ляжет грузом на плечи европейских налогоплательщиков.Издание The Wall Street Journal, комментируя выделение кредита Киеву, пишет 24 апреля, что война на Украине – теперь война Европы, но даже выделенного кредита, дескать, не хватит, так как запросы возросли. Хотя очевидно, что в блиндаже под ударами авиабомб будет сидеть мужчина из условной Винницы, схваченный на улице и избитый.Депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, удивляется при этом, до какой степени инфантилизма доведено украинское общество, которое превратилось в живой товар, продаваемый Владимиром Зеленским на войну с Россией за деньги ЕС и G7.Политолог Кость Бондаренко отмечает, что выделение Украине 90 миллиардов от ЕС свидетельствует о том, что ближайшие месяцы (а возможно, и годы) пройдут под лозунгом Бориса Джонсона "Давайте лучше воевать".По мнению эксперта, Зеленский верит, что осенью могущество Дональда Трампа закончится, а Украина сможет бросать в топку войны новых и новых людей - проводя тотальную мобилизацию.С ним фактически согласен финансовый аналитик Даниил Монин. "Назовите хоть одну причину, зачем Зеленскому останавливать войну? Деньги дают, возвращать их не надо", - отмечает Монин, подчеркивая, что реальный приоритет Зеленского – гнать на убой украинцев даже без их мотивации.Украинское издание "Страна.ua" считает, что изменить позицию европейских "ястребов" может либо резкий рост цен на энергоносители из-за ситуации в Персидском заливе (что снизит финансовые возможности европейцев), либо риск прямого столкновения РФ и Евросоюза в условиях ухудшения отношений ЕС и США.В связи с выделением кредита на войну с Россией на Украине вновь озаботились вопросом ужесточения мобилизации, хотя и без того она приобрела характер жестокой охоты на людей.Спикеры Офиса президента вновь поднимают тему женской мобилизации и снижения мобилизационного возраста до 18 лет. "Слуга народа" Федор Вениславский предлагает предприятиям самим искать людей, которых можно будет сдать в ВСУ. По его проекту мобилизации, если некое предприятие хочет забронировать человека, то оно должно где-то найти 3-10 человек для ВСУ.Отдельно обсуждают передачу части функций ТЦК полиции. Нацполиция может получить право возбуждать уголовные дела против граждан, имеющих статус "в розыске", задерживать их и доставлять в ТЦК (при том что формально в розыск можно подавать лишь по решению суда). Однако глава Нацполиции Иван Выговский говорит, что у украинцев и без того "огромный негатив" к полиции из-за ее работы с ТЦК.То есть суть "реформы" сводится к тому, что теперь не полиция будет отлавливать людей вместе с ТЦК, а ТЦК – вместе с полицией. Но при перемене мест слагаемых сумма не меняется.Глава офиса президента Кирилл Буданов** на днях подчеркивал, что силовая мобилизация будет проводиться и далее, разве что, может, чуть "более гуманно".Оппозиционный журналист и телеведущая Диана Панченко напоминает украинцам, что иностранные гости приезжают на Украину не помогать, а привозят конкретные цифры - сколько украинцев должно быть поймано и "бусифицировано" ТЦК."Зеленскому ставят план, сколько он должен поймать за месяц украинцев. Дальше этот план спускается по всем ТЦК", - подчеркивает Панченко.Деньги дают не ради Украины как таковой. Их дают под продолжение войны, под обязательства, под необходимость удерживать фронт любой ценой, до последнего украинца. Но при нехватке украинцев европейцы будут и сами постепенно втягиваться в конфликт.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Мусорный скандал во Львове, назревающий бунт в волынской бригаде ВСУ.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

