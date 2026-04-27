Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260427/evrokomissar-nazval-novuyu-formulu-pomoschi-rezhimu-zelenskogo-1078359698.html
Еврокомиссар назвал новую формулу помощи режиму Зеленского
Еврокомиссар назвал новую формулу помощи режиму Зеленского
Официальный Брюссель снова пытается переосмыслить условия выделения помощи киевскому режиму.
новости
украина
ес
финансовая помощь
военная помощь украине
украина-ес
война на украине
бывший ссср
россия
трамп и зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/19/1063402491_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_9e27b450466c14bbc090352d9f7ff594.jpg
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС при планировании помощи Украине должен перейти от формулы "мы будем с Украиной столько, сколько потребуется" к принципу "мы будем с Украиной, пока она не начнет побеждать и не будет достигнут справедливый мир".Об этом он рассказал на конференции "На пути к URC. Безопасность и оборонный аспект". Еврокомиссар также он отметил, что украинская сторона "должна предоставить четкий план того, что им нужно для победы, и сколько это будет стоить".В апреле 2022 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель изменил позицию союза по перспективам урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Дипломат тогда заявил, что конфликт "должен быть выигран на поле боя" и Россия должна потерпеть поражение. Евробюрократия придерживается этого подхода до сих пор, эту линию подтвердила нынешняя глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.Тем временем украинские политологи выяснили, что Главным заказчиком конфликта на Украине является Британия, желающая расширить боевые действия и лишить Россию Балтийского моряАктуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Европа готовится к войне с Россией, пока Украина довоевывает остатками ее арсеналовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
бывший ссср
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/19/1063402491_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_a99e579e4f9a31f97bc9b0cdcd80cbd3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ес, финансовая помощь, военная помощь украине, украина-ес, война на украине, бывший ссср, россия, трамп и зеленский, жозеп боррель, украина.ру
Новости, Украина, ЕС, финансовая помощь, военная помощь Украине, Украина-ЕС, война на Украине, бывший СССР, Россия, Трамп и Зеленский, Жозеп Боррель, Украина.ру

17:54 27.04.2026
 
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС при планировании помощи Украине должен перейти от формулы "мы будем с Украиной столько, сколько потребуется" к принципу "мы будем с Украиной, пока она не начнет побеждать и не будет достигнут справедливый мир".
Об этом он рассказал на конференции "На пути к URC. Безопасность и оборонный аспект".
Еврокомиссар также он отметил, что украинская сторона "должна предоставить четкий план того, что им нужно для победы, и сколько это будет стоить".
В апреле 2022 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель изменил позицию союза по перспективам урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Дипломат тогда заявил, что конфликт "должен быть выигран на поле боя" и Россия должна потерпеть поражение. Евробюрократия придерживается этого подхода до сих пор, эту линию подтвердила нынешняя глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕСфинансовая помощьвоенная помощь УкраинеУкраина-ЕСвойна на Украинебывший СССРРоссияТрамп и ЗеленскийЖозеп БоррельУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:13Киев должен пойти на уступки, считает большинство украинцев - Мендель
19:00В ТЦК Днепропетровской области умер 43-летний архитектор
18:59"Сами украинцы уже не хотят воевать" - спикер парламента Чехии
18:49Проклятая "эстафета поколений": на Украине чествуют эсэсовцев
18:3827 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:37Для иностранцев увеличат размер сбора за оформление ВНЖ
18:31Стармер соберет чрезвычайный комитет Cobra
18:23Украина расстанется с частью территории, предположил Мерц
18:18На Украину прилетела ракета "Ковер"
18:04Главным заказчиком конфликта на Украине является Британия, желающая расширить боевые действия - эксперт
18:03Миру грозит голод, Россия помогает Ирану, число колумбийцев в ВСУ растет. Итоги 27 апреля
17:54Еврокомиссар назвал новую формулу помощи режиму Зеленского
17:45Данилов раскрыл, зачем Польша раздувает миф о российской угрозе
17:29Украина и Израиль оказались на грани дипломатического конфликта из-за зерна
17:24Дипломатическая активность на украинском направлении усилится, уверен Песков
17:21Как СБУ из журналиста Скачко решила сделать шпиона и контрабандиста и чем это закончилось
17:20Европа копит оружие для войны с Россией, Украине достанется не всё — Ищенко
17:09Константиновское направление СВО: бои идут за Артёма
16:59Выстрелы мимо Трампа. Неудачное покушение может добить президента США
16:49Итоги 27.04.26: стрельба у Трампа, "пленки" Пентагона, ню-модель в теракте на "Северных потоках"
Лента новостейМолния