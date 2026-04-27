Ростислав Ищенко: Европа готовится к войне с Россией, пока Украина довоевывает остатками ее арсеналов - 27.04.2026 Украина.ру

Арсеналы Запада исчерпаны. И это для Украины проблема, а не смена болгарского или венгерского руководства. Разве французский или немецкий ВПК слабее болгарского? Перед ними стоит проблема оснащения собственных армий, потому что Украина довоевывает. А они собираются дальше противостоять России, поэтому военную силу им демонстрировать надо.

2026-04-27T06:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Председатель партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев после победы на парламентских выборах может создать крупные проблемы для Украины, пересмотрев политику по поставкам оружия в зону конфликта, сообщает Euractiv.- Ростислав Владимирович, обоснованы ли опасения европейцев по этому поводу?- Болгария поставляла на Украину старое советское оружие, которое у нее еще оставалось. За 4 года она могла поставить уже практически все. Не думаю, что Болгария будет закрывать транзит чего бы то ни было на Украину. И вряд ли Болгария такой серьезный поставщик вооружений, чтобы можно было переживать по поводу того, что она на Украину чего-то недопоставит.Серьёзный поставщик оружия на Украину это США. И по поводу того, что Штаты расстреливают свои арсеналы на Ближнем Востоке, Украина очень серьезно беспокоится. Потому что деньги и желание покупать оружие у США у европейцев есть, а оружие у американцев заканчивается. А европейцы всю номенклатуру в нужном количестве не производят. Производили бы все равно Украине не дали бы, потому что готовятся к войне с Россией к 2029-30 году. Может быть, они к тому времени не подготовятся, но очень хотят.- Все же европейцы продолжают поставлять какие-то объемы оружия Украине.- Украина бегала, торговалась, и что она получила? Она получила 120 тысяч дронов из Британии. И пообещали поставить несколько устаревших, но действенных комплексов "Пэтриот". Германия пообещала какие-то комплексы ПВО среднего и ближнего радиуса действия.То есть Украина сейчас старается получить как можно больше комплексов ПВО, потому что они выбиты, а проблема воздуха для нее является ключевой. Не только проблема малого воздуха с дронами, с этим она как-то справляется, а проблема ударов вне пределов досягаемости ПВО является очень серьезной.Потому что когда прилетают ФАБы по местам базирования украинских войск, хотя это фронтовая авиация действует, не стратегическая, войсковая ПВО у них не справляется. Но судя по тому, что им обещали поставить, справляться она не будет. В лучшем случае они смогут укрепить оборону Киева, порта Одессы. Возможно, смогут прикрыть железнодорожные узлы на Западной Украине, чтобы ритмично шли поставки из Жешува.То есть проблема не в том, что кто-то выпадает из европейской обоймы и не хочет поставлять оружие, а в том, что его больше нет. То есть времена, когда Украина получала бронетехнику, артиллерию, РСЗО и даже ракеты почти в неограниченном количестве прошли. Эти арсеналы были расстреляны на Украине, в Иране и в Газе.Советую всем паникёрам, которые спрашивают, почему мы так мало бомбим Украину, посмотреть, сколько Израиль бомбил Газу. Газа по размерам примерно как Киев.У Израиля, который всю жизнь готовился к войне со всеми арабами вокруг, не хватило собственных арсеналов, чтобы ее вбомбить в каменный век. Он был вынужден просить США о поставках оружия. И то не закончил, хотя бомбил два года.Если сравнить Газу с Украиной, то Украину можно бомбить всем миром всю жизнь, чтобы привести ее в состояние Газы. А в Газе еще продолжается сопротивление.То есть арсеналы Запада исчерпаны. И это для Украины проблема, а не смена болгарского или венгерского руководства. Разве французский или немецкий ВПК слабее болгарского? Перед ними стоит проблема оснащения собственных армий, потому что Украина довоевывает, они это понимают. А они собираются дальше противостоять России, поэтому военную силу им демонстрировать надо.- Поговорим о ситуации на Ближнем Востоке. Почему другие страны занимают сейчас выжидательную позицию по поводу американо-иранского конфликта?- У них есть 3 варианта. Занять выжидательную позицию, помочь США против Ирана, помочь Ирану против США. Если помогать Соединённым Штатам против Ирана, то можно рассчитывать на то, что в ближайшее время нефть будет 300 долларов.Если помогать Ирану, то можно рассчитывать на то, что Трамп окончательно слетит с катушек и по помогающему прилетит ядерная ракета. Даже если это будет какая-нибудь Франция, а не Россия или Китай. Выжидательная позиция, самая разумная в данной ситуации.Пакистан предложил им посредничество. США и Иран встретились, поговорили и заявили, что договориться не могут. Как мы с Украиной. Мы тоже встретились, поговорили и заявили, что у нас слишком разные подходы. И они точно так же будут воевать дальше. А дальше все будут смотреть, как они будут воевать.То есть Трамп и дальше будет заявлять, мы тут самые сильные, всех победили, но при этом его флот будет где-то далеко от Ирана ловить отдельно взятые суда. Или он попытается провести какую-то активную операцию.Рынки тоже привыкают к потрясениям, если они постоянны. На каком-то этапе они стабилизируются. Бизнесу важно, чтобы цены были стабильны. Если неясно, как ситуация в бизнесе будет развиваться дальше, надо остановиться и посмотреть. То же самое в политике.Сейчас трудно сказать, у кого хватит ракет, кто кого переиграет. Иран показал высокую степень сопротивляемости и создал Соединенным Штатам и Израилю массу проблем. Сегодня даже неизвестно, будет ли Трамп продолжать активно вести боевые действия. Болтать будет активно, это понятно. Но если начнется вторжение, кто может сказать, как оно будет развиваться?Для США это огромный риск, а для Ирана это тоже огромный риск. Поэтому никто никуда не торопится. Тем более это же не наша война. Мы можем спокойно анализировать, чему-то поучиться для себя. И исходя из того, как будут развиваться события, уже делать определенные выводы и принимать уже вполне осознанное решение. Александр Порунов

