Данилов: Подогревая тезис об "агрессии" России, Варшава решает вопрос с ядерным оружием

Польша, подогревая тему российской "угрозы", на самом деле решает вопрос о получении ядерного оружия. Россия не планирует нанесение первых ударов по европейской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-04-27T04:15

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о якобы возможном "нападении" России на одну из стран НАТО в течение нескольких месяцев. Параллельно Франция и Польша проводят подготовку к совместным учениям ВВС над Балтикой, где будет имитироваться ядерный удар по целям на территории РФ.Продолжая тему истинных мотивов Варшавы, Данилов заявил, что поляки давно добиваются ядерного оружия, раньше делая ставку на США, а теперь обращаясь к европейским партнерам.По словам эксперта, запугивание мнимой "угрозой" со стороны РФ призвано подтолкнуть западных партнеров к решению об участии Польши в ядерных приготовлениях Запада."Тезис о [якобы] российской атаке не выдерживает никакой критики, поскольку Россия не планирует нанесение первых ударов по европейской территории. В краткосрочной перспективе Россия вряд ли будет обладать соответствующим потенциалом для войны или конфликта с Европейским Западом", — пояснил Данилов.Поэтому за подобными заявлениями надо рассматривать мотивацию политического руководства Польши, которая выходит за рамки военно-политического анализа, констатировал собеседник издания.

