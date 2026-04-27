Данилов: Подогревая тезис об "агрессии" России, Варшава решает вопрос с ядерным оружием - 27.04.2026 Украина.ру
Данилов: Подогревая тезис об "агрессии" России, Варшава решает вопрос с ядерным оружием
Польша, подогревая тему российской "угрозы", на самом деле решает вопрос о получении ядерного оружия. Россия не планирует нанесение первых ударов по европейской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6104a60dc6f7af4d97d37ce36cb74e70.jpg
россия
польша
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f8ba54dffed21d81655ea4795acd0f0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, варшава, алексей данилов, украина.ру, нато, ввс, главные новости, главное, угроза, ядерная угроза, ядерный, ядерное оружие, ядерная безопасность, война, срочно, агрессия
Новости, Россия, Польша, Варшава, Алексей Данилов, Украина.ру, НАТО, ВВС, Главные новости, главное, угроза, ядерная угроза, ядерный, Ядерное оружие, ядерная безопасность, война, срочно, агрессия

Польша, подогревая тему российской "угрозы", на самом деле решает вопрос о получении ядерного оружия. Россия не планирует нанесение первых ударов по европейской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о якобы возможном "нападении" России на одну из стран НАТО в течение нескольких месяцев. Параллельно Франция и Польша проводят подготовку к совместным учениям ВВС над Балтикой, где будет имитироваться ядерный удар по целям на территории РФ.
Продолжая тему истинных мотивов Варшавы, Данилов заявил, что поляки давно добиваются ядерного оружия, раньше делая ставку на США, а теперь обращаясь к европейским партнерам.
"Поэтому Польша, подогревая тезис о потенциальной российской агрессии, решает вопросы, связанные с размещением ядерного оружия на своей территории", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, запугивание мнимой "угрозой" со стороны РФ призвано подтолкнуть западных партнеров к решению об участии Польши в ядерных приготовлениях Запада.
"Тезис о [якобы] российской атаке не выдерживает никакой критики, поскольку Россия не планирует нанесение первых ударов по европейской территории. В краткосрочной перспективе Россия вряд ли будет обладать соответствующим потенциалом для войны или конфликта с Европейским Западом", — пояснил Данилов.
Поэтому за подобными заявлениями надо рассматривать мотивацию политического руководства Польши, которая выходит за рамки военно-политического анализа, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Польша предупреждает о скором "нападении" России, чтобы войти в ядерный клуб Европы" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных участках СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Противник в глухой обороне продолжает наносить удары по территории РФ на сайте Украина.ру.
05:15Зачем Польша раскручивает миф о "нападении" России? Данилов о скрытых мотивах Варшавы
05:00"Трамп будет досиживать свой срок": Мендкович о выборах в США и рисках для республиканцев
04:45Что ждет Европу без "американского зонтика"? Сидоров рассказал про три возможных варианта
04:30"Это плохой звонок для Трампа": как война против Ирана обернулась против президента США
04:26Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00. Суточная сводка
04:15Данилов: Подогревая тезис об "агрессии" России, Варшава решает вопрос с ядерным оружием
04:00"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана
03:52Украинские военные дрались между собой из-за предложения сдаться в плен
03:28Авиационная, ракетная, бомбовая опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
02:54Силы ПВО за неделю сбили над территорией России почти в полтора раза больше украинских БПЛА
02:31Министр обороны Мали погиб, отражая атаку террористов на его резиденцию
02:10Начальник отдела в Пентагоне рассказал о масштабах воровства на Украине
01:51Иран через посредников передал США трёхэтапную формулу переговоров
01:38Рядом с Трампом опять стреляли. События 26 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:15Путин вновь встретится с главой МИД Ирана Арагчи. Главное к этому часу
00:48В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.3
00:36Более 600 крупных судов застряли в Ормузском проливе. Другие новости конфликта
00:20Фронтовая сводка за 26 апреля от канала "Дневник Десантника"
18:22Украинцы участвуют в масштабной атаке террористов в Мали. Итоги 26 апреля
16:40"Мы – дети облученные…"
Лента новостейМолния