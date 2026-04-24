https://ukraina.ru/20260424/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-protivnik-v-glukhoy-oborone-prodolzhaet-nanosit-udary-po-territorii-1078242055.html
Спецоперация на минувшей неделе. Противник в глухой обороне продолжает наносить удары по территории РФ
Продвижение армейских частей и подразделений группировок войск российской армии на юге-востоке Украины продолжается вдоль всей линии боевого соприкосновения. Инициатива прочно удерживается нашими войсками, что подтверждается как официальными, так и независимыми источниками.
2026-04-24T06:00
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg
Противник, неся серьезные потери в живой силе и технике, вынужден переходить к глухой обороне и перебрасывать резервы для затыкания дыр на проблемных и критических участках.Минувшая неделя ознаменовалась массированными воздушными атаками с обеих сторон. Вооруженные силы России нанесли серию результативных ударов по объектам военной и логистической инфраструктуры противника в Кривом Роге, Днепропетровске, Изюме, Павлограде, Харьковской, Сумской и Черниговской области. В свою очередь, киевский режим не оставляет попыток террористических атак по российской территории. В среднем за сутки над регионами России было перехвачено и сбито от100 до 150 украинских беспилотников. Чуть ли не в регулярном режиме сообщается об уничтожении воздушных целей противника в Севастополе, Ростовской области, в Краснодарском крае.В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия есть пострадавшие, один человек погиб. В Самаре дрон упал на крышу многоквартирного дома, один житель госпитализирован. В Курской области (Коренево) и Белгородской области (Белгород, Шебекино, Грайворон, село Никольское) в результате ударов БПЛА также есть погибшие и раненые среди мирного населения. Стоит отметить важный тактический нюанс: как справедливо подчеркивают авторитетные MAX-каналы, локальные отключения интернета в регионах никак не помогают в борьбе с БПЛА, а лишь ухудшают оперативную связь между разнородными силами, участвующими в отражении воздушных налетов.Особенно сложная обстановка остается в Курском и Белгородском приграничье, которые фактически смыкаются с районами боевых действий на Сумском и Харьковском направлениях. В целом ситуация под Сумами для ВСУ оценивается украинским Генштабом как критическая. За март-апрель группировка войск "Север" заняла здесь больше территорий, чем на всем остальном протяжении фронта. Штурмовые подразделения стремятся взять под контроль лесные массивы центрального участка: бойцы зацепились за Малую Корчаковку и ведут зачистку лесов севернее Новой Сечи. Расширяется зона контроля севернее Миропольского, а в самом Мирополье идут тяжелые уличные бои с тактическими успехами ВС РФ. Враг отчаянно пытается удержать Рясное, бросая в бой резервы из Михайловки. Таратутино перешло в серую зону, продолжаются бои у Новодмитровки. В районе Глуховского участка позиционные бои без существенных изменений линии фронта.Штурмовики группировки войск "Север" продолжают продвигаться с боями вглубь Сумской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Ястребщины, Мирлоги, Корчаковки, Мирополья, Сум, Бачевска, Чернацкого, Новодмитровки, Таратутино и села Новая Сечь. Наши артиллеристы и операторы БПЛА продолжают наносить удары по вскрытым ранее целям противника. Штурмовики Северян в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на двадцати участках. Анализ публикаций родственников украинских военнослужащих в социальных сетях показал переброску в Сумскую область подразделений 68 –й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, спланированных ранее для усиления группировки ВСУ в Донбассе.ВС РФ перешли к наступательным действиям на северо-востоке Харьковской области. На Волчанском участке идет продвижение сразу в нескольких населенных пунктов. ВСУ по всей линии фронта пытаются реализовать замысел главкома генерала Сырского и переходят к стратегической обороне. Наши подразделения продвигаются вдоль участков Белый Колодезь - Приколотное и создают угрозу всей обороне врага. В направлении южных окраин населенного пункта Волчанские Хутора и населенного пункта Покаляное противник упорно контратакует со стороны села Белый Колодезь, пытаясь остановить наше продвижение.В направлении Лосевки и Бугаевки наши подразделения продвигаются от Верхней Писаревки. В районе Зыбино расширили зону контроля. Продолжается зачистка лесных массивов в окрестностях населенных пунктов Избицкое и Караичное. На участке границы между Белгородской и Харьковской областей штурмовые группы "Север" продвигаются от Ветеринарного в сторону Казачьей Лопани. Поступают данные об успешных действиях 245-го мотострелкового полка: в ходе зачистки лесного массива в ожесточенном стрелковом бою была уничтожена боевая группа 22-й отдельной бригады ВСУ, шестеро украинских солдат взяты в плен.Согласно уточненным данным MAX-канала "WarGonzo", на северо-западе Купянского района ВС РФ развивают наступление от Песчаного к Новоосиново. Идут бои в районе Куриловки и на западных окраинах самого Купянска, где, по перехваченным данным из солдатских чатов ВСУ, украинская оборона заметно слабеет.На Краснолиманском направлении российские войска тянут "клещи" от Садков для охвата Красного Лимана. Зафиксировано вклинивание в оборону противника у Ставков, Дибровы, Новосергиевки и Заречного. Под Ставками подразделения ВС РФ продвинулись на юге и выходят к крупным укрепрайонам противника. На Северском (Славянском) направлении ВСУ непрерывно контратакуют со стороны Липовки и Федоровки Второй, пытаясь сдержать натиск армии России. Несмотря на это, наши бойцы закрепляются в районе улицы Дальней в Рай-Александровке. От Калеников развиваются атаки на меловой укрепрайон на северном берегу реки Сухая, идет движение к Николаевке. В Кривой Луке завязались кровопролитные бои, куда противник спешно стягивает подкрепления из Пискуновки.Константиновский участок фронта по-прежнему остается одной из самых раскаленных точек противостояния. ВС РФ выдавливают врага из Долгой Балки с прицелом на Ильиновку. На восточном фланге зафиксированы успехи близ Новодмитровки с направлением атаки на Молочарку. В Часовом Яре не стихают тяжелейшие городские бои. Севернее наши подразделения теснят противника в Миньковке, а в Червоной украинским подразделениям пока удается удерживать позиции.Продолжаются бои в районах Железнодорожный и Шанхай. Армия России сражается с подразделениями противника ещё и рядом с цинковым заводом, который превращен в укрепрайон. Командование ВСУ регулярно отправляет в город резервы на бронетехнике и пикапах. Однако, будучи стеснёнными антидроновыми коридорами, они становятся крайне уязвимыми для атак дронов-ждунов на оптоволокне, чем и пользуются российские операторы БПЛА.Добропольское (Красноармейское) направление. Российская армия полностью зачистила Гришино и расширяет зону контроля вокруг него, готовя охват важнейшего логистического узла — Доброполья. Вектор движения направлен к трассе М-30 и в сторону Новоалександровки и Василевки. Зачистка трассы позволит уверенно закрепиться в Белицком и сформировать фланговый охват Доброполья с нескольких сторон. На северном фланге идут атаки на Новый Донбасс, в центре участка — бои у шахт "Запорожская" и "Нововодянская №2", которые пока остаются в серой зоне из-за регулярных контратак ВСУ.Южный фас фронта: Днепровское, Запорожское и Херсонское направленияНа Днепровском направлении бойцы группировки "Восток", в частности дальневосточные подразделения, расширяют контроль северо-западнее Александрограда. Идут затяжные бои в лесном массиве за рекой Волчья, где занят ряд важных опорных пунктов. Противник явно деморализован, использует оборонительную тактику, но пытается контратаковать на Январское (Сичневое). В районе Николаевки под ударами российской беспилотной авиации сгорают резервы ВСУ.ВС РФ бьют по позициям противника по линии Александровка-Коломийцы-Великомихайловка, а также в сёлах, расположенных вдоль трассы Н-15 к востоку от Покровского. В лесах северо-западнее Александрограда наши бойцы заняли несколько позиций. Противник пытался контратаковать в направлении на Январское. Украинские бригады явно подавлены, неся большие потери и по сути использует лишь оборонительную тактику. В районе Николаевки горят резервы ВСУ, шедшие на подмогу. Отдельно отметим высокую эффективность нашей беспилотной авиации.На Запорожском направлении обстановка крайне динамичная. На Каменском участке без изменений, идут позиционные бои с применением дронов и артиллерии. Основные события разворачиваются на Гуляйпольском участке (рубеж Чаривное — Гуляйпольское — Горькое). ВСУ попытались прорваться южнее Верхней Терсы, заняв позиции западнее Святопетровки. Однако ВС РФ оперативно купировали угрозу, восстановили контроль над восточной окраиной Цветкового и заняли новые рубежи. На подступах к Воздвижевке идут тяжелые бои, в то время как наша авиация методично равняет с землей позиции ВСУ в Долинке, Копанях, Червоном Яре и Любицком. Энергетическая инфраструктура региона подвергается атакам ударных беспилотников противника.Севернее этих населённых пунктов проходит дорога от Омельника на Гуляйполе, которая является основным логистическим маршрутом противника для подвоза вооружения и резервов на линию фронта на данном участке. Выход к этой дороге обеспечивает нам контроль за логистикой врага, а также позволит полностью отрезать карман, в котором ещё сохраняется силы противника между Дорожнянкой и Гуляйпольским. Один из ключевых пунктов, где у противника три мощных укрепрайона – Новосёловка, она расположена как раз вдоль логистической трассы и является важным узлом обороны. Сейчас по данному пункту работают наши операторы БПЛА, а также артиллерия и авиация.Под Херсоном без существенных изменений ЛБС. Идет мощная контрбатарейная борьба, российские расчеты уничтожают цели на правом берегу Днепра. ВСУ продолжают террор левобережья — за сутки зафиксировано 37 обстрелов, в селе Коробки ранен местный житель.Судя по складывающейся ситуации, на юге для ВСУ тоже все весьма плачевно. По данным военкоров с мест, российские войска продвинулись вглубь Запорожской области. До Запорожья осталось всего около 20 километров. ВС РФ перебрасывают под Орехов и Гуляйполе новые резервы, усиливая огневую активность. Цель группировок войск "Днепр" и "Восток" - расшатать фронт, сломать логистику и порвать в клочья украинскую оборону. В свою очередь украинские военные информационные ресурсы признаются в том, "что пока чиновники в Киеве говорят, что всё нормально, ситуация под контролем, бойцы ВСУ на передовой видят другое: русские наступают, сёла падают, города оказываются в полуокружении. А те, кто должен обороняться, остаются без подкрепления. Потому что нет людей".О других особенностях боевых действий в минувшие дни - в статье Геннадия Алёхина "Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под Купянск"
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_69:0:1034:724_1920x0_80_0_0_2169f5bdf5af86ae97685ab40a64ed26.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
полковник запаса, ветеран боевых действий
