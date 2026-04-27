Что ждет Европу без "американского зонтика"? Сидоров рассказал про три возможных варианта - 27.04.2026
Что ждет Европу без "американского зонтика"? Сидоров рассказал про три возможных варианта
Европа ищет новую систему безопасности после того, как уверенность в возвращении США ушла. У европейцев есть три пути: переход НАТО под эгиду ЕС, использование статьи 42 Лиссабонского договора или создание региональных блоков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-04-27T04:45
Что ждет Европу без "американского зонтика"? Сидоров рассказал про три возможных варианта

Европа ищет новую систему безопасности после того, как уверенность в возвращении США ушла. У европейцев есть три пути: переход НАТО под эгиду ЕС, использование статьи 42 Лиссабонского договора или создание региональных блоков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Польша и Франция заявили, что проведут совместные учения над Балтийским морем. Как сообщает Wirtualna Polska, французские самолеты с имитаторами ядерных боезарядов вместе с польскими ВВС отработают нанесение ударов по целям в России.
Журналист спросил эксперта, являются ли учения Франции и Польши над Балтикой шагом к серьезной эскалации или это работа на внутреннюю повестку. Отвечая на вопрос, Сидоров заявил, что в Европе сейчас идет поиск форм новой системы безопасности.
"Это начальная стадия, поскольку в Европе еще в прошлом году рассчитывали, что после ухода Трампа Штаты вернутся в прежнюю колею. Но сейчас такая уверенность ослабла", — заявил политолог.
По его словам, европейцы ищут возможности создания европейской системы безопасности при отсутствии США. Он назвал три возможных пути.
"Первый путь — это постепенный переход структур НАТО под эгиду европейцев. Во-вторых, это 42-я статья 7 договора о Европейском Союзе, которая предполагает даже более жестко, чем статья 5 устава НАТО, коллективную оборону. И третье — это создание региональных объединений внутри Европейского Союза при доминировании одной из крупных держав", — пояснил эксперт.
Таким образом, европейская безопасность может быть переформатирована без участия США, констатировал собеседник издания, и процесс уже начался.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
