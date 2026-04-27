Что ждет Европу без "американского зонтика"? Сидоров рассказал про три возможных варианта

Европа ищет новую систему безопасности после того, как уверенность в возвращении США ушла. У европейцев есть три пути: переход НАТО под эгиду ЕС, использование статьи 42 Лиссабонского договора или создание региональных блоков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-04-27T04:45

новости

европа

сша

россия

дональд трамп

нато

украина.ру

ес

безопасность

учения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8bb78bf67fe46d9465f5f95a9093248c.jpg

Польша и Франция заявили, что проведут совместные учения над Балтийским морем. Как сообщает Wirtualna Polska, французские самолеты с имитаторами ядерных боезарядов вместе с польскими ВВС отработают нанесение ударов по целям в России.Журналист спросил эксперта, являются ли учения Франции и Польши над Балтикой шагом к серьезной эскалации или это работа на внутреннюю повестку. Отвечая на вопрос, Сидоров заявил, что в Европе сейчас идет поиск форм новой системы безопасности."Это начальная стадия, поскольку в Европе еще в прошлом году рассчитывали, что после ухода Трампа Штаты вернутся в прежнюю колею. Но сейчас такая уверенность ослабла", — заявил политолог.По его словам, европейцы ищут возможности создания европейской системы безопасности при отсутствии США. Он назвал три возможных пути."Первый путь — это постепенный переход структур НАТО под эгиду европейцев. Во-вторых, это 42-я статья 7 договора о Европейском Союзе, которая предполагает даже более жестко, чем статья 5 устава НАТО, коллективную оборону. И третье — это создание региональных объединений внутри Европейского Союза при доминировании одной из крупных держав", — пояснил эксперт.Таким образом, европейская безопасность может быть переформатирована без участия США, констатировал собеседник издания, и процесс уже начался.Полный текст материала "Андрей Сидоров: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США" на сайте Украина.ру.Могут ли европейские лидеры на фоне громких заявлений решиться на превентивный удар по России — в материале "Дмитрий Данилов: Польша предупреждает о скором "нападении" России, чтобы войти в ядерный клуб Европы" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

