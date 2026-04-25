Андрей Сидоров: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США - 25.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260425/andrey-sidorov-u-evropy-est-tri-puti-chtoby-vystroit-svoyu-sistemu-bezopasnosti-posle-ukhoda-ssha-1078273979.html
Андрей Сидоров: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США
2026-04-25T06:30
интервью
иран
европа
сша
дональд трамп
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
нато
ес
европейская комиссия
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103204/10/1032041025_82:0:820:415_1920x0_80_0_0_e890258ce775dc67540812d9a565bce5.jpg
https://ukraina.ru/20260424/fedor-lukyanov-evropa-menyaetsya-no-gibkosti-po-ukraine-net--prodolzhitsya-bitva-na-istoschenie-rossii-1078254601.html
https://ukraina.ru/20260424/vestnik-bedy-prints-garri-prikatil-v-kiev-1078257037.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103204/10/1032041025_161:0:740:434_1920x0_80_0_0_a1a2c0a2f01d924af8b1535e264de0c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Андрей Сидоров: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США

© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАндрей Сидоров интервью
Андрей Сидоров интервью - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.
Франция и Польша планируют провести учения своих ВВС над акваторией Балтийского моря с участием истребителей Rafale, во время маневров будет отрабатываться ядерный удар по целям на территории России.
- Андрей Анатольевич, это очередной шаг на пути к серьезной эскалации или европейские лидеры работают в основном на внутреннюю повестку?
- В Европе сейчас идет поиск форм новой системы безопасности. Это начальная стадия, поскольку в Европе еще в прошлом году рассчитывали, что после ухода Трампа Штаты вернутся в прежнюю колею. Но сейчас такая уверенность ослабла. Сейчас европейцы ищут возможности создания европейской системы безопасности при отсутствии Соединенных Штатов. В Европе полагают, что новый президент США начнет с того места, где закончил Трамп.
Европейская система безопасности может строиться тремя путями. Первый путь — это постепенный переход структур НАТО под эгиду европейцев.
Во-вторых, это 42-я статья 7 договора о Европейском Союзе, которая предполагает даже более жестко, чем статья 5 устава НАТО, коллективную оборону.
И третье - это создание региональных объединений внутри Европейского Союза при доминировании одной из крупных держав.
Учения над Балтикой — это тоже определенный поиск. Это позиционирование Франции как основной ядерной державы внутри Европейского Союза, другой там нет.
Федор Лукьянов интервью - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Вчера, 10:51
Федор Лукьянов: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение РоссииДевяносто миллиардов евро — это одновременно и много, и мало для Украины, потому что она нуждается в огромных средствах и на продолжение войны, и на существование. Поскольку Украина находится в отчаянном финансовом положении, первые транши придут быстро. А вот остальные — будут зависеть от состояния европейской экономики и политики.
И это попытка Франции наладить свои традиционные альянсы в Восточной Европе. Когда она в свое время противостояла Германии, то всегда имела союзника на Востоке.
После ослабления позиций США, все равно в Европе должен быть какой-то лидер. На лидерство в политической сфере там могут претендовать по меньшей мере три державы. Я имею в виду Францию, Великобританию и Германию. Туда же можно присоединить Польшу, у которой тоже есть свои амбиции.
И в Восточной Европе весьма возможно, что Польша и может занять эту нишу. Поэтому я рассматриваю эти учения двояко.
С одной стороны, это подчеркивание российской угрозы, а с другой, это поиск нового лидера внутри Евросоюза. Тем самым Франция дает понять, что у нее есть ядерное оружие, козырь, который позволит ей заменить ядерный зонтик США.
Думается, что французы слишком преувеличивают свои возможности, но тем не менее сейчас Макрон ясно дает понять, что без него никак.
- Как итоги выборов в Болгарии и Венгрии могут нарушить такую структуру европейской безопасности?
- Орбан для европейцев был, конечно, занозой, но он и прикрывал других европейских лидеров, которым не нравилась Украина как крупная сельскохозяйственная страна. Они поддерживали ее вступление в ЕС, зная, что Орбан это все равно заблокирует. Орбан был полезной фигурой для тех, кто не хотел выполнять решения Европейского совета и Европейской комиссии, следовать курсу Урсулы фон дер Ляйен.
Политики в Болгарии и Чехии пока не проявили себя как фигуры, равные Орбану в качестве главного противовеса решениям Брюсселя, за спиной которых можно было бы спрятаться.
Сейчас Польша стремится к тому, чтобы создать восточноевропейский блок, опираясь на который она могла бы усилить свой голос и вес внутри структур Европейского Союза. Это даст возможность Польше позиционировать себя в качестве, с одной стороны, противника, а с другой стороны, союзника крупных западноевропейских стран, которые тоже борются за лидерство.
Вся проблема Европейского Союза состоит сейчас в том, что в 2004 году он не смог сделать шаг вперед, когда был отвергнут конституционный договор. То есть постепенно превратиться из союза в конфедерацию государств.
Я уж не говорю о федерации, как, собственно говоря, и замышлялось европейское объединение в начале 19 столетия в виде Соединенных Штатов Европы. Сейчас экономический союз дошел до своих пределов. Теперь встает вопрос о громадной сфере деятельности национальных государства — это внешняя оборонная политика, которая не подпадает под юрисдикцию Брюсселя.
Урсула фон дер Ляйен пытается подмять эту сферу под Брюссель через образование военного объединения. Но последнюю военную структуру, Западноевропейский союз, они сами же распустили в 2010 году, сделав упор на НАТО. На две оборонительные структуру у европейцев не будет средств.
- Поговорим о ситуации на Ближнем Востоке. Удается ли Трампу отползать от ближневосточного конфликта, или он переводит его на новый уровень, концентрируясь на блокаде Ормузского пролива?
- Трампа в конце февраля убедили принять решение об ударе по Ирану. Сделал это Израиль, хотя внутри администрации тоже находятся свои ястребы.
Но как могут вести переговоры бывший застройщик из Нью-Йорка и его зять Джаред Кушнер, который не является политиком. Туда же добавили Вэнса, который пришел в политику в 2022 году, когда избрался в Сенат. До этого он был юристом и венчурным капиталистом.
Возвращаться к соглашению 2015 года, которое Трамп сам отменил в 2018-м, Иран уже не будет. Поэтому Трамп оказывается в ловушке и делает все, чтобы не потерять лицо.
Президент Обама в свое время отбомбился по Ливии и отошел в сторону. То же самое мог бы сделать Трамп, заявив, что после уничтожения верховного лидера Иран может выбирать свой путь.
Сейчас военные США предупреждают, что сухопутная операция потребует огромного количества ресурсов и жертв. Увольнение министра ВМС показывает, что и моряки утверждают, что блокада пролива – дорогостоящая задача.
Но блокада сейчас является отдушиной для Трампа, он вроде бы находится в силовой позиции по отношению к Ирану. Кэролайн Ливитт каждый день заявляет, что иранская экономика вот-вот рухнет. То же самое говорилось и во время блокады Кубы.
Тем не менее Иран нащупал болевую точку США, и на эту точку давит. И любой другой американский президент нашел бы повод объявить о победе и уйти из этого уравнения. Но Трамп, на мой взгляд, это диагноз, психопат, Люди с таким диагнозом харизматичные люди, стратегически мыслящие, но потенциально тщеславные, очень настойчивые в своем заблуждении.
Принц Гарри инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Вчера, 12:54
Вестник беды. Принц Гарри прикатил в Киев!Принц Гарри снова в Киеве. Такой себе, друзья, персональный "всадник апокалипсиса" для бедолашной Незалежной. И это уже третий его визит за календарный год, если считать с апреля 2025 года
Поэтому на Ближнем Востоке он может применить любой финт. Сейчас там концентрируются войска, три авианосные группы — это немало. Хотя в свое время он отправлял авианосцы к берегам Северной Кореи, но ничего из этого не вышло.
Трампу нужен жест, который позволит ему спокойно отойти от конфликта, но с такими переговорщиками на дипломатическом фронте вряд ли удастся чего-то добиться. Остается экономическое воздействие, но Иран не собирается рушиться. Или военное. Якобы у Трампа даже возникла мысль применить ядерное оружие, но Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, отговорил его от этого, потому что последствия этого шага будут совершенно непонятными. Это означает вступать в область с массой неизвестных факторов.
Но Трамп — это человек, который не может проиграть, стать неудачником. Поэтому ему нужна хотя бы небольшая победа. При этом очевидно, что он не знает, на каком фронте он может добиться такого результата.
Спецоперация на минувшей неделе. Противник в глухой обороне продолжает наносить удары по территории РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюИранЕвропаСШАДональд ТрампВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕСЕвропейская комиссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:30Андрей Сидоров: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США
05:45"Адская афера": Краснов рассказал о последствиях передачи "грязной бомбы" Украине
05:30"Они уже поделили Украину": Маркосян про планы Евросоюза и "ассоциированное членство" Киева
05:15"Елисейский договор и статья 4": эксперт о юридической базе ядерных амбиций Парижа
05:00"Время молчаливых новичков в ЕС заканчивается": публицист о будущем Фицо и Восточной Европы
04:45Победоносная война для Эрдогана: Ищенко рассказал о мотивах Турции и уязвимости Израиля
04:30"Друзей там у нас нет": Маркосян о перспективах Венгрии и Болгарии после выборов
04:15"Международное право растоптано": Краснов о том, почему США игнорируют права Ирана
00:29Фронтовая сводка за 24 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:24Продолжается массированный налет беспилотных летательных аппаратов "Герань"
00:22Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда, Самары и Ульяновска
00:13Территориальные центры комплектования "вычистили" украинские села под ноль
00:09В украинских политических кругах обсуждают снижение призывного возраста до 18 лет
00:04Украинская судья, уклонившаяся от мобилизации, не вернулась из Норвегии и лишилась должности
23:58Прямые переговоры между США и Ираном в Исламабаде пройдут 27 апреля
23:55Российские войска вышли к Ковшаровке: украинские формирования готовят отход за реку Оскол
23:52В Харькове снесли памятную доску герою подполья, боровшемуся с нацистами
23:49В Волынской области мужчина открыл стрельбу у входа в супермаркет после замечания подросткам
22:26Иран отказался от переговоров с США, Вашингтон вводит новые санкции
22:23Украинские каналы распространяют фейки о "нехватке средств" на выплаты участникам СВО
Лента новостейМолния