Тризубый поход Кирилла Буданова*: как террорист рвётся в президенты
2026-04-24T06:40
Никита Волкович
Кирилл Буданов — человек, у которого есть все шансы сместить Владимира Зеленского с поста главы государства. В его недолгий, но уже примечательный период руководства Офисом президента, бывшая административная структура де-факто стала ещё одним филиалом ГУР.
А его недавнее заявление о том, что Украина продолжит системные удары по энергетическим и гражданским объектам России, несмотря на требования западных кураторов прекратить "раскачивать лодку", можно считывать как настоящий политический манифест. И дело здесь не в российских НПЗ; Буданов отправился в поход за субъектностью, которую намерен вырвать из присыпыных белым порошком рук своего начальника.
Говоря шахматным языком, Киев загнал себя в цугцванг, где каждый следующий ход ведет к потере качества. На фоне затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном мировые цены на нефть взлетели до небес, и администрация Дональда Трампа, традиционно чувствительная к стоимости галлона бензина на техасских заправках, начала подавать Киеву недвусмысленные сигналы — прекратить саботировать хотя бы один стабильный источник топлива для мирового рынка.
Буданов рассматривает инфраструктурную войну как элемент будущего торга: в его мировоззрении каждый удар по НПЗ или гражданскому объекту — это не расчеловечивающий акт террора, а укрепление переговорной позиции там, где западные покровители самостоятельно не справляются.
Возникает логичный вопрос: является ли позиция Буданова признаком внутреннего сепаратизма или это согласованная игра по разделению ролей в киевской верхушке? С одной стороны, мы видим более "прозападное" крыло, пытающееся сохранить лицо перед Белым домом и Брюсселем, с другой — Буданова, который берет на себя "грязную работу" и демонстративно не связывает себя обязательствами. С другой, очень похоже, что бывший глава ГУР закладывает фундамент для собственного карьерного взлёта.
Парадокс фигуры Буданова заключается в том, что в России он официально признан террористом и экстремистом, однако именно он остаётся чуть ли не единственным эффективным и вменяемым переговорщиком по самым чувствительным техническим вопросам.
Его участие в переговорах в Абу-Даби в ноябре 2025 года и поддержание непубличных каналов связи через страны Персидского залива показывают, что сейчас его профессиональные качества и цинизм стоят выше, чем просроченный мандат Зеленского. Коллеги и западные партнеры также отмечают, что Буданов в переговорах пытается следовать сугубо материальной логике вместо истерической буффонады "квартальной" клики Зеленского.
В украинских политических кругах и штабах ВСУ не раз возникали вопросы по поводу того, насколько действия ГУР согласуются с общей стратегией обороны и вообще оправданы. Бывали моменты, когда операции разведки в глубоком тылу РФ выглядели как медийные акции, приносящие политические дивиденды только самому Буданову, но создающие проблемы для регулярных войск на фронте.
Однако Зеленский сознательно давал Буданову карт-бланш, возможно, для того, чтобы "стравить" в медийном поле с другим популярным военным. В 2023–2024 годах Офис президента намеренно раздувал медийный профиль Буданова, создавая образ "гениального стратега", чтобы создать противовес растущей популярности бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
Самая интригующая часть "тризубого похода" Буданова — это его превращение в самостоятельного политического игрока с президентскими амбициями. Журналистские расследования, в том числе западных и иноагентских изданий, прямо указывают на то, что вокруг главы ОПУ формируется независимый центр силы. Его визит в Париж в начале 2026 года, где он демонстративно посетил гробницу Наполеона, стал своеобразным символическим жестом и заявлением об амбициях.
Социологические данные за март 2026 года подтверждают, что украинское общество находится в состоянии глубокого разочарования в гражданских институтах. Доверие к Зеленскому упало до рекордных значений, но в то же время армейские лидеры сохраняют колоссальный кредит доверия: Залужный пользуется поддержкой 61,6% граждан, а Буданов — 60,3%.
Эти цифры накладываются на сценарий возможной борьбы за власть между "силовиками". Если Залужный воспринимается как "отец солдатам" и символ обороны, то Буданов выстраивает вокруг себя образ карателя и стратега, который приносит результат здесь и сейчас. В политических кулуарах Киева уже вовсю обсуждают проект "Партии Буданова", фундаментом которой может стать ветеранская сеть "Защита Государства". Прогнозы показывают, что в случае выборов такая партия может набрать 15,3%, уверенно обходя "Слугу народа" с ее 11,5%.
Особую остроту ситуации придает сюжет с предполагаемым срывом визита украинской делегации в США в апреле 2026 года. Слухи о том, что Зеленский всерьез опасается Буданова и даже подумывает о его отставке, имеют под собой веские основания.
Президент оказался в ситуации "золотой клетки": он сам вырастил Буданова как противовес Залужному, а теперь получил конкурента, который контролирует не только спецслужбы, но и административные ресурсы Офиса. Зеленский видит в нем потенциального "гаранта безопасности" в случае своего ухода, но одновременно боится, что Буданов может ускорить этот процесс, опираясь на поддержку радикальных кругов и симпатии части американского истеблишмента.
Отношения Буданова с администрацией Трампа также заслуживают отдельного анализа. Сообщается, что он пользуется личной симпатией Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера благодаря своей прямой манере общения и отсутствию коррупционного шлейфа, который тянулся за Андреем Ермаком. Пока Зеленский пытается маневрировать между требованиями Запада, Буданов выстраивает собственные отношения с Вашингтоном, позиционируя себя как "человека, с которым можно иметь дело" даже после того, как остальная команда Зеленского окончательно себя дискредитирует.
Кирилл Буданов — это возможное новое лицо киевского режима. При этом он все сильнее отдаляется от Запада как основного донора, понимая, что безоговорочная поддержка заканчивается. Его отказ прекратить удары по российским НПЗ — это не просто каприз, а декларация того, что Украина будет воевать по своим правилам, даже если это приведет к охлаждению отношений с Вашингтоном.
Куда приведет этот "тризубый поход"? Сценарии развития событий варьируются от превращения Буданова в технократического лидера при слабом Зеленском до его триумфального выдвижения в президенты как единого кандидата от силового блока. Однако на этом пути стоит банальная реальность — СВО продолжается, и, несмотря на все медийные выпады, ситуация становится для Киева всё хуже и хуже…
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Развернули над Атлантикой? Как связана готовящаяся отставка Буданова* с отменой визита делегации США
06:40Тризубый поход Кирилла Буданова*: как террорист рвётся в президенты
06:30Новый мировой порядок откладывается. Эксперты о том, кому отвечать за войну двух народов
06:10Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии
06:00Спецоперация на минувшей неделе. Противник в глухой обороне продолжает наносить удары по территории РФ
05:50Запад перестает быть коллективным? Бардин про бесконечную череду "союзов и расколов"
05:30Американская парадигма: исход женщин из второй администрации Трампа
05:25Прорыв в сторону Зыбино: Алехин рассказал о разгроме 113-й бригады теробороны ВСУ
05:20Куда ведёт альтернативная дипломатия Зеленского
05:15Ассоциированное членство Украины в ЕС: Бардин о хитром способе собирать деньги на войну
05:00"Пристройство" или "золотая схема"? Эксперт о предложении Мадьяра поставить Орбана во главе ЕС
04:45Алехин: Штурмовики "Севера" и "Запада" захватывают высоты у Северского Донца, Волчьей и Студенка
04:36Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Гром среди ясного неба": политолог о неожиданной победе евроскептиков в Болгарии
04:22"Целенаправленно полетел в нас": житель Димитрова рассказал об атаках ВСУ на мирных жителей
04:15"Партия войны": Бардин объяснил, как BlackRock может перевернуть европейскую политику
04:00Глава МИД Венгрии отверг обвинения в пророссийской ориентации
03:34Иран не будет взымать с России пошлины за проход через Ормузский пролив
03:08В США арестовали бойца спецназа, участвовавшего в захвате президента Венесуэлы Мадуро
02:49Трамп оценил переговоры между Ливаном и Израилем, а также "продлил" перемирие на три недели
02:23Концентрированная конфронтация: Кремль оценил планы Финляндии по ядерному оружию
Лента новостейМолния