Развернули над Атлантикой? Как связана готовящаяся отставка Буданова* с отменой визита делегации США

Интереснейшие сигналы поступают из Киева. И поступающая информация выглядит весьма показательно. Все, кто хоть сколько-нибудь следит за политическим процессом на Украине, помнят недавние разговоры о предстоящем визите американской делегации в Киев для продолжения переговоров по вопросам урегулирования украинского кризиса.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ну, и вот, пришел инсайд о том, что визит Кушнера, Уиткоффа и Линдси Грэма сорвался по состоянию на сейчас.Источники рассказывают, что ещё пятнадцатого апреля, вечером они должны были прибыть в Киев и приступить к новому раунду консультаций. Более того, как утверждается, во время предыдущих контактов украинской стороне было выдано определённое домашнее задание по переговорному треку, и на Банковой к этому визиту серьёзно готовились, рассчитывая на продолжение процесса.Однако, практически в последний момент поступила команда "стоп". Визит отменили, либо как минимум заморозили, и делегация в Киев не прибыла. Позже стало известно, что Уиткофф и Кушнер переключились на ближневосточное направление и занялись иранской тематикой. И это само по себе показательно, потому что время, которое должно было быть посвящено украинскому сюжету, внезапно ушло на другой кризисный трек.На этом фоне приходит ещё один весьма любопытный сигнал, который хорошо сочетается с информацией об отмене или переносе визита. Речь вот о чем – активно начала циркулировать информация о возможной отставке Буданова* с занимаемой позиции. Более того, по некоторым данным, в своём ближнем кругу он якобы уже говорит о временном характере своего нынешнего пребывания на Банковой и, что возможно, все скоро закончится.Тут важно что? То, что реальных полномочий уровня Ермака Буданов* так и не получил. Несмотря на публичную заметность, он не стал полноценным центром принятия решений и по большому счёту оказался изолирован от внутреннего украинского трека, от ключевых механизмов распределения влияния и управления текущей политикой.С этим сигналом по Буданову увязывается сигнал по его ключевому политическому партнеру Давиду Арахамии. Пока прямых подтверждений я не получил, но в данном случае, пожалуй, заслуживает внимания информация, которую ранее публиковала "Украинская правда". Не будем сейчас отдельно обсуждать сам источник, однако по сути там сообщалось о неких следственных мероприятиях со стороны НАБУ в отношении Арахамии. Ещё пару месяцев назад подобное выглядело бы почти нонсенсом, потому что тогда НАБУ воспринималось как структура, работающая в плотной связке с линией Белого дома и американского посольства. А Арахамия, как и Буданов*, однозначно люди нынешней американской администрации. И, вот, ситуация, судя по всему, меняется. Нет, не относительно позиционирования этой "сладкой парочки". Позиция украинских антикоррупционеров меняется. Появляются, кстати, разговоры о том, что проблемы с этими самыми органами могут возникнуть и у Буданова*, в том числе как способ ограничить его политические амбиции и сбить желание запускать собственную активную карьеру. А признаков того, что он именно этим сейчас занимается, становится всё больше.Параллельно идёт целый поток сигналов из украинского публичного пространства. От блогеров ориентированных на Зеленского, от представителей "Слуги народа" снова активно вбрасываются тезисы о затяжной войне, о возможном изменении призывного возраста, о необходимости расширять мобилизационный ресурс. Появляются заявления о привлечении новых категорий граждан, например военных пенсионеров. Даже если часть подобных заявлений носит провокационный или медийный характер, сама плотность таких сигналов выглядит показательной. Они однозначно являются отголосками настроений внутри окружения криворожского пианиста где явно отбросили сомнения по части "войны до последнего украинца". И явно готовится разрыв с Соединёнными Штатами. Косвенных признаков этого действительно становится всё больше. Пролондонский курс побеждает в незалежной.В этот же контекст укладывается и расширение и масштабирование подготовки к диверсионной активности против российского углеводородного экспорта, что вписывается в логику повышения ставок.Показателен в этом смысле недавний визит Зеленского в Норвегию. По имеющейся информации, с точки зрения прямых финансовых результатов он оказался пустым и не принёс клептоманам из "квартала" ничего. Однако сам визит, по имеющейся информации, был важен по другой линии и проходил с британской подачи.Именно поэтому ключевым итогом стали не деньги, а вопросы военного сотрудничества. В частности, были подписаны документы, связанные с оборонными программами, включая морские беспилотные направления. То есть акцент снова смещается не на экономическую устойчивость Украины, а на продолжение силового сценария и развитие инструментов конфликта.То есть, если следовать этой логике, готовится ещё одна база или даже ряд баз для атак на российский углеводородный экспорт. Норвегия в этом смысле направление стратегическое. Это и Баренцево море, и Северное море, и Норвежское. Это все маршруты, по которым проходит значительная часть морской логистики, включая движение танкеров и газовозов. Иными словами, речь идёт о коммуникациях, имеющих прямое значение для экспортной устойчивости России.Если смотреть шире, то складывается впечатление, что подготовка к расширению прокси противостояния против России продолжается и даже ускоряется. Причём не обязательно в горизонте конца десятилетия, а значительно раньше. Уже сейчас Украина с опорой на беспилотные технологии и при использовании внешних пространств и союзных территорий демонстрирует возможность давления на инфраструктуру в Балтийском регионе. Аналогичные атаки и попытки давления происходят и на Чёрном море. То есть по силовому сценарию работа, судя по всему, идёт без остановки.Если суммировать всё происходящее, то складывается картина, в которой внутренняя зачистка потенциальных конкурентов, подготовка общества к затяжной войне и усиление кооперации по военным проектам идут параллельно и являются частями одной более широкой политической линии.Параллельно поступает интересная информация из правительственного блока Украины. В публичной плоскости этого нет, однако по ряду данных внутри кабинета министров обсуждается масштабное сокращение расходов на второе полугодие. Речь якобы идёт о социальной сфере, инфраструктуре и гражданских программах, где каждому ведомству предлагается готовиться к урезанию бюджетов на 40–60 процентов.Логика подобных шагов проста. Больших денег в Киеве уже не ждут, а ожидаемые поступления от европейцев, если они и будут, предполагается направлять прежде всего на военный сектор. В таком случае на гражданский контур практически ничего не остаётся. Если эта информация соответствует действительности, это ещё одно подтверждение крайне тяжёлого финансового положения, в котором оказывается украинская система управления.Одновременно это выглядит как свидетельство того, что киевская власть продолжает двигаться к окончательному срыву даже минимальных шансов на мирное урегулирование. Да, был момент, когда казалось, что под давлением Вашингтона возможен разворот к миру. Но, судя по происходящему, этот эпизод остался позади.На текущем этапе складывается ощущение, что лондонский контур влияния сумел переломить ситуацию в свою пользу. Белый дом увяз в ближневосточной повестке, ему всё меньше дела до Киева, что косвенно подтверждается даже переносами или отменами визитов представителей высокого уровня. А внутри Украины, наоборот, усиливаются позиции тех, кто делает ставку на продолжение конфликта. И готовятся выбить из власти тех, кто придерживается проамериканских взглядов на урегулирование кризиса. И первые в очереди тут Буданов* и Арахамия.Так что формула Бориса Джонсона "давайте просто воевать" вновь становится доминирующей линией. Ничего хорошего в этом нет, но именно так сегодня выглядит украинская реальность, данная нам в ощущениях.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

