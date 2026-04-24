Пентагон готовится к "грандиозному распилу": Краснов про новую гонку вооружений США
Заявление Пентагона о кризисе ядерного сдерживания — это желание привлечь внимание Конгресса и выпросить миллиарды на перевооружение. Пентагон готовится к колоссальному распилу невероятных бюджетов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
2026-04-24T16:45

16:45 24.04.2026 (обновлено: 16:53 24.04.2026)
Ранее в Пентагоне заявили, что США оказались в кризисе из-за необходимости ядерного сдерживания одновременно России и Китая, а также растущих возможностей КНДР.
Отвечая на вопрос, Краснов назвал заявления министерства войны США типичным выклянчиванием средств на перевооружение.
"Это о том же, о гонке вооружений. Военные всех стран любят казаться сильными до неуязвимости, но иногда превращаются в жалких слабаков. Это случается исключительно тогда, когда они клянчат деньги", — заявил собеседник Украина.ру.
Вот и это заявление Пентагона – ни что иное, как желание привлечь внимание Конгресса и выпросить срочное выделение огромных средств на перевооружение, пояснил эксперт.
"К чему готовится Пентагон? К колоссальному распилу невероятных бюджетов. К сожалению для нас, как и для всего мира, не все деньги растащат по карманам генералы и друзья Трампа. Неизбежно начнётся очередной виток наращивания вооружений, в том числе, и ядерных", — констатировал собеседник издания.
