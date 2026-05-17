Позывные "Шаман" и "Молчун": "Баба-Яга" загорелась, но все равно продолжала висеть в воздухе

Командир группы снайперов из отряда Викинга 22-й Отдельной Гвардейской бригады специального назначения с позывным "Шаман" и разведчик-снайпер с позывным "Молчун" рассказали изданию Украина.ру, как они попадали под украинские обстрелы и дроновые атаки и им буквально чудом удавалось после этого остаться в живых

2026-05-17T11:21

Ребята начали осваивать снайперскую специальность через несколько лет после того, как заключили контракт с Министерством обороны. Шаман (на верхнем фото справа) пришел в армию в 2012 году, снайпером стал в 2015, а Молчун – служит с 2010, а умению бить врага из винтовки с прицелом начал учиться чуть позже, чем его боевой товарищ. Бойцы не добровольцы, а кадровые военнослужащие. Работают в паре.- Мужики, есть у вас какие-то интересные фронтовые истории, которые вы потом будете рассказывать своим детям или друзьям на гражданке – от трагических до комических?Шаман: Ехали как-то на эвакуацию. По нам отработал FPV дрон. Его РЭБом немного заглушило, поэтому он отработал не прямо по машине, а рядом. Машину посекло осколками, но мы продолжили движение. В какой-то момент я обнаружил, что подо мной образуется клуб дыма. Сначала подумал, что это где-то машина была повреждена. Начал смотреть и открывать все, что вокруг и подо мною, и вдруг обнаружил, что дым идет у меня… из кармана.Открываю карман, а у меня там мобилка дымиться - в нее попал осколок. Естественно, я телефон сразу выбросил. Неделю, как его купил, причем специально для работы, а он из-за осколка пропал.- Но зато он спас тебе ногу.- Да, в ногу осколок не попал.Молчун: В составе группы как-то попали под украинский артобстрел. Куда идти, чтобы спрятаться? Конечно, в подвал, который был в этом же здании. Противник целенаправленно, очень хорошо, кучно сначала одним стволом пристрелялся, потом другим потихоньку-потихоньку стал разбирать дом. Били из двух орудий.Мы стали засекать прилеты после выхода, чтобы понять, какой по длительности промежуток между ними. Это нужно было для того, чтобы попытаться выскочить из подвала и переместиться в более безопасное место.В один из промежутков командир нашей группы говорит: начинаем по парам быстро уходить, потому что рано или поздно либо прямо по нам будет прямое попадание, либо мы просто сгорим от угарного дыма, потому что везде все горело.И в очередное затишье – буквально в 40-50 секунд – командир группы говорит нам с Шаманом: всё, ваша двойка сейчас уходит. И в тот момент, когда мы выходим из подвала, а от дома практически ничего не осталось… остался только проход через окно, который размером стал нам уже по колено… Шаман вперед меня перепрыгивает, расстояние между нами небольшое … наверное, нас ангел-хранитель уберег, так как у других парней догорали разгрузки и боеприпасы, которые они с собой не забрали…Так вот в этот момент между нами произошел либо разрыв гранаты, либо какого-то боеприпаса – и словно бы строчка из пулемета между нами по кирпичам как бахнула. Шаман это не заметил, так как впереди меня выскочил. Но строчка осколков прошла между нами, но при этом никого из нас абсолютно не задев. Потом в спокойном месте, когда я уже догнал Шамана, рассказал ему об этой чудесной истории. В общем, ангел-хранитель был рядом.- Ребята, когда с вами случаются подобные истории, когда вы находитесь на волосок от смерти, что вы в этот момент чувствуете – шок или испуг?Шаман: Ничего не думаем. В такой момент в голову приходит тревожная мысль: неужели пришла наша смерть? Сколько раз таких моментов было: то с FPVишками выскакивали раз на раз, то когда артобстрел начинается. Думаешь: неужели этот крайний момент в моей жизни настал? А потом все заканчивается и больше об этом совершенно не думаешь.- А под FPVчасто попадаете?(Смеются) Ну да…Молчун: Две недели назад на эвакуации на ЛБС (линии боестолкновения - Ред.) перемещались груженные – экипировка, броня, винтовки и прочее… естественно, "контролили" небо. Был промежуток в 250-300 метров полной "открытки". Из-за тяжести груза бежать не получается. Просто понимаешь, что надо просто пройти быстрым шагом до укрытия. И вот только мы с парнями вышли на открытку, в этот момент по радиостанции говорят, что FPV противника заходят на юг в нашу сторону. У меня рюкзак полный…- Какой вес несете?Шаман: Мы подсчитали, что полный вес всего вместе с броней и каской выходит в районе 60 кг.- А какой вес у вас?Молчун: 80-83 кг. Грубо говоря, 70-80% своего веса приходится таскать.Шаман: а у меня под 90 кг.Молчун: Так вот, я уже даже услышал звук направляющегося в нашу сторону украинского дрона. Думаю: неужели сейчас все закончится так нелепо - вроде уходишь сейчас на эвакуацию… очень много мыслей в голове… вроде как временнАя пауза в голове сработала – вся жизнь перед глазами проходит. Я сбросил с себя рюкзак и побежал в самое ближайшее укрытие, в какие-то кусты… и в этот момент оператор украинского дрона, не знаю даже, чей-то рукой повернул от меня дрон и улетел в другую сторону.Ждать после этого долго не стали – мало ли что, вдруг другой дрон прилетит. Поэтому взял рюкзак и быстро добрался до нужного укрытия. Слава Богу, все живы-здоровы. Все остались целыми. В общем, фортануло.- Молчун, расскажи, как ты сбил украинский тяжелый дрон "Баба-Яга".Молчун: Я его сбил из автомата. До этого мы изначально шли работать по живой силе противника из снайперских винтовок. Отработали удачно. Дистанция до противника была примерно 1600-1700 метров. Стреляли из крупной винтовки, калибр 375.В момент нашего выдвижения нас, скорее всего, увидели либо запеленговали нашу радиостанцию, работающую в этом районе, потому что вокруг нас никого из союзников не было. Тот район противник плотно начал обкладывать из артиллерии. Нам несколько раз приходилось спускаться в подвал. Работать нормально не давали.Ночью прилетела "Баба-Яга" - прилетела почти сразу, как только мы отработали по цели - и начала разбирать соседнее здание. От нас оно было примерно в 150 метрах. Прилетела один раз, второй, третий. Из винтовки сбить ее не получалось, потому что кратность увеличения в ней была большая, а угол зрения очень маленький, сложно было ее найти.Но мне повезло, я нашел ее из автомата, увидев ее, когда она сделала первый сброс, который был фугасным. Он разобрал крышу. Второй сброс был зажигательный, им подожгли дом. В момент первого сброса я увидел, что она от нас в 150 м и на высоте метров в двести.Я автомат вскидываю, первый выстрел, и она сразу загорелась. Загорелась. но при этом висит в воздухе.- А броню снизу в ней пробил?- Она не бронированная была. Скорее всего, попал либо по АКБ (аккумуляторная батарея прим.), либо по самому зажигательному снаряду попала, точно не знаю. По ней еще четыре выстрела отработал, и только тогда она начала падать. Упала, догорела. От нее остались только "лапки".- Вздохнул после этого с облегчением?- Еще бы. Эти "Бабы-Яги" столько крови у нас пьют.- Считается, что лучше всего брать с собой гладкоствол, чтоб кучно по дрону бить.- Да. У меня крайний раз так и было. Мы стояли долго на передке. Я в очередной раз днем пошел за продуктами. Ночью мы по определенным причинам не ходим. Пошел налегке: взял с собой винтовку, разгрузку и пустой рюкзак, чтоб набрать продуктов.На обратном пути я засел в зеленке, точнее зеленки еще не было, но было очень много веток. Просто в этот момент мимо меня западнее пролетела FPV и пошла на юг. Я сообщил нашим об этом по рации. Она словно бы меня услышала и вернулась обратно. Я от нее укрылся за ветками. В какой-то момент слышу с юго-запада в мою сторону летит еще один дрон. Если спрячусь от первого, то второй меня заметит. Если – от второго, то первый.В какой-то момент от напряжения я сделал лишнее телодвижение. FPV меня заметила и начала по мне отрабатывать. Три раза на меня заходила. Четвертый уже непосредственно на меня. Причем понизу со стороны поля. Я в нее выстрелил. Смотрю, ее колыхнуло. Видимо, я попал в ее оптику, и она из-за этого полетела по инерции прямо, а не в самого меня и взорвалась в 7 метрах. Я в этот момент просто прикрылся рюкзаком. Только один осколок попал в антенну дрон-детектора "Булат", который висел у меня. Оторвало от нее буквально 3 мм, но я сам остался целым и невредимым.

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

