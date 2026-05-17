"Зеленский был готов отдать Донбасс": аналитик про откровения Мендель и требование Трампа
США не собираются прекращать войну на Украине. Вашингтону нужно сделать так, чтобы эта война контролировалась Белым домом, а не Лондоном и европейцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
"Зеленский был готов отдать Донбасс": аналитик про откровения Мендель и требование Трампа

06:00 17.05.2026
 
США не собираются прекращать войну на Украине. Вашингтону нужно сделать так, чтобы эта война контролировалась Белым домом, а не Лондоном и европейцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Продолжая разговор о событиях вокруг бывшего руководителя ОПУ Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель, журналист спросил эксперта, что стоит за этой комбинацией и какие цели преследуют США.
"Мендель во время интервью заявляет, что Зеленский был готов отдать Донбасс. А ведь это главное требование Трампа и его администрации, выполнение которого необходимо для перевооружения Украины", — подчеркнул Самойлов.
Отвечая на вопрос о том, хочет ли Америка прекращения войны, эксперт раскрыл ее истинные цели. "США не собираются прекращать войну Украины и России. Америке нужно сделать так, чтобы эта война контролировалась Белым домом, а не Лондоном и европейцами", — пояснил Самойлов.
Когда Зеленский предъявил претензии Израилю за поставки зерна из России, стало понятно, что он зарвался и стал представлять свою роль как ведущую в отношениях США и их союзников, отметил он.
"Поэтому американцы создают ему условия для принятия предложений по мирным переговорам, которые ему будут вскоре сделаны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, какое влияние переговоры Си Цзиньпина и Трампа оказали на украинский конфликт и насколько Китай может быть задействован в процессе мирного регулирования — в материале "Главная проблема Трампа. Роман Романов о том, возобновят ли США военную помощь Украине после выборов" на сайте Украина.ру.
