Финал "Евровидения-2026" завершился неожиданной победой

Болгария стала победителем международного песенного конкурса Евровидение 2026 года, финал которого прошёл 16 мая в Вене на стадионе "Винер-Штадтхалле"

2026-05-17T12:08

Страну представила певица Dara с композицией Bangaranga. По итогам голосования жюри и зрителей Болгария набрала 516 баллов, уверенно опередив конкурентов. Это первая победа Болгарии за всю историю участия в конкурсе. Страна вернулась на сцену после перерыва, который длился с 2023 года. Итоги голосования2 место — Израиль (343 балла), певец Ноам Беттан с песней Michelle.3 место — Румыния (296 баллов), Александра Кэпитэнеску с композицией Choke Me.Вокруг "Евровидения" 2026 сохраняется напряжённый политический фон. Ряд стран — включая Испанию, Ирландию, Словению, Исландию и Нидерланды — отказались от участия, выразив протест против допуска Израиля к конкурсу. Часть участников объяснила это политическими разногласиями и ситуацией в секторе Газа. Ранее организаторы конкурса заявляли, что теоретически не исключают возможность возвращения России при соблюдении правил членства. При этом подчёркивалось, что вопрос участия российских вещателей остаётся закрытым на текущий момент. Подробнее – в материале организаторы "Евровидения" сделали заявление о возвращении России.

