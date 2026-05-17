Граждане Украины стали лидерами по числу обращений за убежищем в России с начала года
Граждане Украины в первом квартале 2026 года чаще других обращались за предоставлением убежища в России. Об этом свидетельствуют статистические данные информагентств
Всего за первые три месяца года в органы внутренних дел поступило 1 329 заявлений о предоставлении убежища в РФ.
Из них 712 обращений подали граждане Украины — это примерно половина от общего числа заявок и на 24 больше, чем за аналогичный период 2025 года.
На втором месте по числу заявлений оказались граждане Сирии — 232 обращения. Далее следуют граждане Ирана (52), Афганистана (40) и Узбекистана (25).
Таким образом, украинские граждане сохраняют первое место по числу ходатайств о предоставлении убежища в России среди всех стран заявителей.
