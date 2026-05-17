https://ukraina.ru/20260517/putm-rekordov-chem-gordyatsya-na-sovremennoy-ukraine-1079035348.html

Путём рекордов: чем гордятся на современной Украине

Путём рекордов: чем гордятся на современной Украине - 17.05.2026 Украина.ру

Путём рекордов: чем гордятся на современной Украине

На Украине вспоминают о рекордах, которые когда-то устанавливала страна. Современные украинские рекорды не дают повода для гордости

2026-05-17T08:18

2026-05-17T08:18

2026-05-17T08:18

эксклюзив

джамала

тина кароль

нидерланды

украина

евровидение

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101861/30/1018613015_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_6ad8fdd88eeef62d84f214ab4c1c3ee0.jpg

В четверг, 14 мая, в день полуфинала на песенном конкурсе "Евровидение" на Украине отмечали рекорд. Точнее, его годовщину. Именно в этот день в 2016 году украинская певица Сусана Джамаладинова, более известная под псевдонимом Джамала, одержала победу на конкурсе."Ровно 10 лет назад, в мае 2016 года, в Стокгольме украинская певица Джамала одержала победу, которая стала символом несокрушимости и высокого искусства. Исполнение песни "1944" не только принесло Украине хрустальный микрофон, но и установило абсолютный рекорд. На тот момент Джамала получила наибольшее количество баллов за всю историю конкурса — 534 очка <…> В целом за 70-летнюю историю "Евровидения" это был первый случай столь массового признания как жюри, так и зрителей одновременно", – писало в восторженной статье украинское издание "Фокус".В том, 2016 году, система голосования впервые была разделена на профессиональное жюри и зрительское телеголосование, что позволило собрать невиданное ранее количество баллов."Никогда ранее участник не собирал такую плотную сетку оценок в "12 баллов" от разных стран одновременно", – подчёркивало издание.Это – не единственный рекорд, который обсуждался на Украине в эти дни.Так, в этом году 14 мая украинский ультрамарафонец Андрей Ткачук одержал победу на международном турнире 24hrs Sittard в Нидерландах. За 24 часа украинский спортсмен преодолел дистанцию 268 километров и стал победителем соревнований. Во время забега украинец установил сразу два новых национальных рекорда.Так он обновил собственное достижение в беге на 12 часов, преодолев дистанцию в 165,6 км (предыдущий рекорд принадлежал ему же и составлял 160,5 км), и показал лучший результат Украины на дистанции 100 миль за 11 часов 38 минут и 58 секунд.Как заявили организаторы турнира, украинец большую часть гонки лидировал с заметным преимуществом над соперниками.За два дня до этого ещё один украинский спортсмен – 13-летний прыгун с шестом Омелян Герасимчук установил мировой рекорд категории U13, взяв на соревнованиях Mladost International Meeting высоту 4,40 м. Тем самым он улучшил собственное достижение, установленное несколько месяцев назад.Герасимчук представляет КЗ ДОСФКСП имени Сергея Бубки и уже считается одним из самых талантливых молодых легкоатлетов Украины. Его называют "новым Бубкой" благодаря уникальным результатам в прыжках с шестом и ранним рекордам в детском возрасте. И это при том, что некоторые "активисты от спорта", например, отстранённый от участия в Зимней Олимпиаде 2026 года скелетонист Владислав Гераскевич призывают лишить "старого" Бубку – многократного олимпийского чемпиона и экс-главу Олимпийского комитета Сергея Бубку звания Героя Украины за якобы "подыгрывание России". Всё же большинство украинцев помнят рекордсмена и гордятся его достижениями.А какими ещё рекордами гордятся на современной Украине?Рекорды – песня!В понедельник, 11 мая, руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила о новом украинском рекорде – в Виннице восьмилетний школьник Богдан Малярский установил рекорд в категории "Наибольшее количество фактов из истории песенного конкурса "Евровидение", воспроизведенных наизусть ребенком". Мальчик за 30 минут назвал 232 события, связанные с конкурсом, воспроизведя их наизусть без ошибок.Так, ученик винницкого лицея №20 воспроизвел хронологию 70-летней истории "Евровидения", начиная от первого конкурса в 1956 году. Среди того, что назвал Богдан, были даты проведения, имена победителей, знаковые выступления, страны-участницы, известные песни, а также ключевые события и спорные моменты конкурса."За 30 минут Богдан назвал 232 самых интересных события этой главной музыкальной сцены Европы и установил рекорд Украины... Всё как по нотам! Это настоящая "живая энциклопедия" песенных гонок", — заявила Ветрова.По её словам, школьник начал интересоваться "Евровидением" ещё в четырёхлетнем возрасте. Сегодня он ведёт собственную рукописную картотеку о конкурсе и самостоятельно делает прогнозы относительно будущих участников. Ветрова обратила внимание на то, что мальчик заранее предсказал, что именно певица LELÉKA с песней Ridnym представит Украину на нынешнем песенном конкурсе "Евровидение-2026"."Было невероятно наблюдать, как Богдан с восторгом оперирует датами, которые старше его родителей и происходили за десятилетия до его рождения", — писала Ветрова в соцсетях.За несколько дней до этого, 7 мая, состоялся "украинский ответ "Евровидению" - конкурс "Нашебачення" (рус. "Нашевидение"). В этом шоу принимают участие многие украинские артисты. Заявленная цель шоу – сбор на армию. В этом году в мероприятии участвовала Тина Кароль. Она стояла в планке, пытаясь установить рекорд. При этом присутствовали представители Книги рекордов Украины, которые фиксировали результаты.Певице удалось простоять в планке 1 час 54 минуты."Тина Кароль установила рекорд - 1 час 54 минуты в планке. Новый рекорд Украины", – заявил ведущий "Нашебачення" Фима Константиновский.Однако слова представителя Книги рекордов Украины отрезвили собравшихся. Свою речь он начал в официальном тоне, но затем заявил, что слова о рекорде – ложь."Как официальный человек - представитель Книги рекордов Украины - официально заявляю, что это все [галдёж]", – заявил он.Да и во врученном Кароль дипломе указывалось, что певица "избегала позу "планка" почти три часа".А тем временем украинские СМИ сообщают о других рекордах – не таких весёлых.Всё меньше людейВ начале мая украинское СМИ "Новини. Live" со ссылкой на ресурс Opendatabot сообщило: на Украине зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние годы. Показатели упали до критического уровня – менее чем 6 детей на 1 тыс. населения.В 2025 году в стране родилось около 168,6 тыс. детей. В то же время в стране умерло около 425 тыс. человек.Как отметили в Госстате, даже снижение смертности не означает улучшения ситуации. Это скорее следствие общего сокращения населения. Глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук подчеркнул: сегодня украинки рожают "чуть меньше 6 детей на тысячу населения", назвав это "тревожным сигналом" для страны.Украинские демографы отмечали: у такой тенденции будут долгосрочные последствия: сократится численность рабочей силы, вырастет нагрузка на социальную сферу, и, конечно же, будет стареть население.За несколько дней до этого – в апреле – западный ресурс Visual Capitalist, основываясь на данных Международного валютного фонда, выпустил график с 2000 по 2025 годы, карту и список, посвящённые росту населения в мире. Украина заняла в списке последнее, 183-е место. За четверть века, если верить данным МВФ, Украина потеряла 32,5% населения. При этом МВФ оценивал численность населения Украины в 33,3 млн человек.Примечательно, что это – ещё оптимистичная оценка, если сравнивать её с озвученной спустя месяц после публикации Visual Capitalist оценкой министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина."Я считаю, что меньше [людей проживает на территории Украины]. Это катастрофа. 22-25 млн", – заявил он в начале мая.Таким образом, Украина с момента независимости потеряла по меньшей мере 42% (к независимости Украина подошла с населением в 52 млн человек), а если сравнивать с 2000 годом, то меньшей мере 44%.В общем, рекордные показатели. Правда, гордиться здесь нечем.Подробнее об украинских демографических проблемах – в статье "Украинцы гостям не рады, но сами готовятся ими статьи".

нидерланды

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, джамала, тина кароль, нидерланды, украина, евровидение, мвф