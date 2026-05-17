"Планов нет": организаторы "Евровидения" сделали заявление о возвращении России

Исполнительный директор музыкального конкурса Евровидение Мартин Грин заявил, что организаторы не ведут никаких переговоров о возможном возвращении российских вещателей к участию в шоу. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, трансляцию которой вела австрийская стриминговая платформа ORF On

2026-05-17T10:17

"Никаких переговоров о возвращении российского вещания на “Евровидение” сейчас не ведётся. Планов по этому поводу также нет", — подчеркнул Грин. При этом ранее глава конкурса отмечал, что решение об отстранении России в 2022 году якобы не было напрямую связано с началом специальной военной операции. По его словам, теоретически возможность возвращения страны в будущем сохраняется. Подробнее о собственном музыкальном проекте России в публикации - "Интервидение": альтернатива "Евровидению" или наш музыкальный БРИКС?

