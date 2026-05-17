В аэропорту Шереметьево пассажиров попросили отойти от окон после атаки БПЛА
На фоне продолжающейся атаки украинских беспилотников пассажирам аэропорта Шереметьево рекомендовали покинуть зоны у окон и перейти в закрытые части терминалов. Об этом 17 мая сообщается в официальном Телеграм-канале аэропорта
В администрации Шереметьево уточнили, что информация о мерах безопасности выводится на мониторы и экраны внутри терминалов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, оказывая необходимую помощь и сопровождение.
"Пассажиров просят отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов", — говорится в сообщении.
О самой массированной атаке беспилотников на Москву за год – в материале Атака БПЛА на Москву и Подмосковье сегодня.
Подписывайся на