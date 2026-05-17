Алексей Самойлов: Орехов — в оперативном "мешке", главный удар — на Запорожье

В Харьковской области продолжается создание буферной зоны — Липцевский и Волчанский плацдармы фактически соединились. Главным участком боевых действий будет Запорожье, где Орехов находится практически в "мешке". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-05-17T05:45

Описывая ситуацию на фронтах, эксперт отметил, что в Харьковской области продолжается создание буферной зоны. Липцевский и Волчанский плацдармы фактически соединились между собой и играют существенную тактическую роль, заявил собеседник издания.По его словам, от Волчанского плацдарма российские войска продвигаются к Дегтярному — осталось около 15 километров, продолжая формировать вдоль границы буферную зону.Говоря о Запорожском направлении, эксперт назвал его главным участком боевых действий. "Орехов находится сейчас практически в мешке. Его ширина от Терноватого до Степногорска, где опять идут бои, порядка 50 километров", — пояснил Самойлов.Харьковское и Сумское направления, на которых плацдарм у Юнаковки отвлекает значительные силы ВСУ, могут быть очень интересными для отвлекающих ударов и захода в центральные области Украины, уверен аналитик."Надеюсь, что мы не разучились воевать на оперативном уровне, делая упор на дроны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.

