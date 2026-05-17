Алексей Самойлов: Орехов — в оперативном "мешке", главный удар — на Запорожье - 17.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260517/aleksey-samoylov-orekhov-uzhe-v-operativnom-meshke-glavnyy-udar--na-zaporozhe-1079066267.html
Алексей Самойлов: Орехов — в оперативном "мешке", главный удар — на Запорожье
Алексей Самойлов: Орехов — в оперативном "мешке", главный удар — на Запорожье - 17.05.2026 Украина.ру
Алексей Самойлов: Орехов — в оперативном "мешке", главный удар — на Запорожье
В Харьковской области продолжается создание буферной зоны — Липцевский и Волчанский плацдармы фактически соединились. Главным участком боевых действий будет Запорожье, где Орехов находится практически в "мешке". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-05-17T05:45
2026-05-17T20:34
новости
запорожье
харьковская область
украина
алексей самойлов
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078971729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_672224424cb4072750c97c2c5fc6027d.jpg
Описывая ситуацию на фронтах, эксперт отметил, что в Харьковской области продолжается создание буферной зоны. Липцевский и Волчанский плацдармы фактически соединились между собой и играют существенную тактическую роль, заявил собеседник издания.По его словам, от Волчанского плацдарма российские войска продвигаются к Дегтярному — осталось около 15 километров, продолжая формировать вдоль границы буферную зону.Говоря о Запорожском направлении, эксперт назвал его главным участком боевых действий. "Орехов находится сейчас практически в мешке. Его ширина от Терноватого до Степногорска, где опять идут бои, порядка 50 километров", — пояснил Самойлов.Харьковское и Сумское направления, на которых плацдарм у Юнаковки отвлекает значительные силы ВСУ, могут быть очень интересными для отвлекающих ударов и захода в центральные области Украины, уверен аналитик."Надеюсь, что мы не разучились воевать на оперативном уровне, делая упор на дроны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.
запорожье
харьковская область
украина
харьков
харьковскийфронт
орехов
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078971729_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ef0c0181191fdf740bad50a27dbd901.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожье, харьковская область, украина, алексей самойлов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, харьков, харьковскийфронт, орехов, волчанск
Новости, Запорожье, Харьковская область, Украина, Алексей Самойлов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Харьков, ХарьковскийФронт, Орехов, Волчанск

Алексей Самойлов: Орехов — в оперативном "мешке", главный удар — на Запорожье

05:45 17.05.2026 (обновлено: 20:34 17.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Харьковской области продолжается создание буферной зоны — Липцевский и Волчанский плацдармы фактически соединились. Главным участком боевых действий будет Запорожье, где Орехов находится практически в "мешке". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Описывая ситуацию на фронтах, эксперт отметил, что в Харьковской области продолжается создание буферной зоны. Липцевский и Волчанский плацдармы фактически соединились между собой и играют существенную тактическую роль, заявил собеседник издания.
По его словам, от Волчанского плацдарма российские войска продвигаются к Дегтярному — осталось около 15 километров, продолжая формировать вдоль границы буферную зону.
Говоря о Запорожском направлении, эксперт назвал его главным участком боевых действий. "Орехов находится сейчас практически в мешке. Его ширина от Терноватого до Степногорска, где опять идут бои, порядка 50 километров", — пояснил Самойлов.
Харьковское и Сумское направления, на которых плацдарм у Юнаковки отвлекает значительные силы ВСУ, могут быть очень интересными для отвлекающих ударов и захода в центральные области Украины, уверен аналитик.
"Надеюсь, что мы не разучились воевать на оперативном уровне, делая упор на дроны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗапорожьеХарьковская областьУкраинаАлексей СамойловВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияХарьковХарьковскийФронтОреховВолчанск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:00Ответ Вашингтона Тегерану, Зеленской готовят арест. Итоги 17 мая
17:54Финляндия поднимает истребители на фоне инцидентов с БПЛА
17:26НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского
17:13Во Франции могут запросить ордер на арест Илона Маска
16:54Гражданин Индии погиб в результате массированной атаки БПЛА на Московский регион
16:17В Раде признали неудобные факты о ситуации на фронте
15:57Удары дронами "Герань-2" по газовой инфраструктуре Украины и серия взрывов в ряде городов
15:40МУС выдал ордер на арест израильских чиновников
14:51США могут вновь смягчить ограничения на покупку российской нефти — Bloomberg
14:10Песков высказался о переговорах России и Европы
13:35Новости фронта: ВС РФ зачистили Боровую, ВСУ атаковали Белгородскую область, ПВО отражает угрозы
13:20Заявление МИД РФ и глумление Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 мая
13:10Зеленский назвал атаку БПЛА на Москву "оправданным ответом"
12:39Тарасы всё пляшут: в Одессе прошел ЛГБТ*-марш
12:34Сводка Минобороны РФ: ПВО России сбила более 1000 дронов ВСУ, HIMARS и ракеты "Нептун"
12:08Финал "Евровидения-2026" завершился неожиданной победой
12:00Граждане Украины стали лидерами по числу обращений за убежищем в России с начала года
12:00"Вокруг Булгакова": писатель в кривом зеркале Украинского института национальной памяти
11:21Позывные "Шаман" и "Молчун": "Баба-Яга" загорелась, но все равно продолжала висеть в воздухе
11:17Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ
Лента новостейМолния