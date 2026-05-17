"Согбенный Трамп" и хитрый Китай с "бетонной рукой": искусство затяжной войны

Завершился визит Дональда Трампа и американской делегации в Китай. Как прошёл визит и каковы предварительные итоги?

2026-05-17T08:04

Галстук золотой и красныйНадев золотой галстук, Дональд Трамп сел в президентский самолёт и отправился в Китай.В Китае же он появился уже в красном галстуке - цвет, который очень любят в этой стране.Трамп поменял не только галстук, но и всю свою обычную стратегию: вместо жёстких "сделок" - грандиозная "встреча друзей".И началось "праздничное шоу" - всё на высшем уровне, всё, как любит Трамп.До этого в Китай были отправлены 7 военных самолётов "Глобмастер", которые привезли 500 тонн груза сопровождения.Основной груз - это два бронированных лимузина "Зверь" (The Beast).Каждый бронированный "Зверь" весит 9 тонн и имеет независимую систему жизнеобеспечения. В лимузинах хранится, например, запас плазмы крови, которая соответствует группе крови президента.Кроме лимузинов, самолёты доставили массу других машин. Прибыли машины подавления сигналов, спецтранспорт для антибиохимической защиты и чистильщики дорог.Но главное - это, конечно, не детали багажа президента США. А какие предложения привёз с собой Трамп.Да, собственно, особо никаких и не привёз. Были заключены "грандиозные сделки", по его словам.Но даже ради продажи 200 самолётов "Боинг" в Китай, о чём высокие стороны наконец-то договорились, не стоило организовывать столь масштабное мероприятие.Или это была поездка с рекламными целями, или мы узнаем о чём-то позже.Но скорее, визит состоял из двух частей: церемониальной - раз и тайной "сверки часов" - два.Дубинки и сделкиОбычная тактика Трампа: размахивать дубинкой ("я уничтожу цивилизацию!", "я введу невероятные санкции!") и одновременно требовать "хорошей сделки". Но в Китае эта отработанная годами технология не работает и не может сработать.Трамп уже размахивал дубинкой, уже вводил санкции, и совсем недавно они достигали даже 125 процентов на некоторые товары из Китая!Закончилось же всё тем, что пришлось всё отменять.США поставляют в Китай большое количество соевых бобов. И когда Трамп ввёл 125 процентов пошлин, Китай просто перестал покупать сою. Фермеры - а в большинстве своём они голосовали за Трампа - были очень недовольны.Потом очень недовольны оказались военные - ВПК США оказался вдруг перед перспективой отсутствия редкоземельных металлов из Китая. Да, их можно начать добывать где-то ещё, в Японии, например. Те и сами предлагали, новый премьер очень хотела понравиться Трампу.Но это требует времени, огромных инвестиций, наносит серьёзный ущерб природе.США задумали лишить Китай микрочипов? Это привело к тому, что Китай сам занялся их производством, и уже США покупают их у Китая.С санкциями, тарифами и микрочипами ничего не получилось. Пришлось "откатить назад".Церемония чаепитияПоэтому тактика Трампом на этот раз была выбрана другая: это была большая-большая церемония чаепития. С участием знатных "рептилоидов".Китай не возражал.Вместе с Трампом в Китай прилетели:самый богатый человек в мире Илон Маск, который скоро заплатит триллион налогов,руководитель "Эппл" Тим Кук,глава того самого "Блэк Рок" Ларри Финк, у которого совсем недавно в подчинённых находился канцлер Германии,руководитель фирмы "Нвидиа", которая "главная по микрочипам",а также исполнительные директора "Боинг", "Голдман Сакс", "Блэкстоун", "Сити групп" и "Мета"*. И множество других высокопоставленных особ.Была подписана "серия деловых соглашений".Трамп, что совершенно очевидно, решил "задавить массой". Привёз с собой 12,5 триллионов долларов (совокупный "вес" состояний членов делегации).Иран "задавить" не получилось, союзник Китая жив и здоров, и успешно блокирует Ормузский пролив, с санкциями и тарифами не получилось, других невероятных достижений нет.Зачем же Трампу вообще был нужен этот визит?Один из ответов: для красивой картинки. И это - вполне серьёзно.Уже началась предвыборная гонка. Осенью предстоят выборы в Сенат.Поэтому сейчас ожидаемо начнётся череда "побед": празднование 250-летия США, строительство Триумфальной арки, а также многочисленные "сделки", которые можно представить как победы.Поэтому Трамп усилил свой визит "группой друзей Трампа".Это как темнокожие рэперы в США, появляются на публике обязательно в шубах и золотых цепях, сверкая золотыми же зубами, и в окружении многочисленной свиты, тоже в цепях и в шубах.Особенно усердствовал Илон Маск, который корчил смешные рожи, и с ним сфотографировались все китайские товарищи и даже многие американские.Маск был со своим маленьким сыном X Æ A-Xii (это у него такое имя) и побывал с ним даже в Большом зале народных собраний в Пекине во время саммита Трампа с Си Цзиньпином.Китай и "затяжная война"Заметим, кстати, что всех этих "руководителей мира" не встретил в аэропорту Си Цзиньпин. Приехал его заместитель. Как говорится, в Китае умеют "унижать протоколом".В остальном всё было подготовлено: пионеры с флагами, приветственные крики толпы, специальная скоростная автомагистраль, делегацию разместили в огромном отеле "4 сезона".Трампу отвели отдельный номер под названием "Императорский" (750 метров на 27 этаже, отдельный лифт, терраса 250 метров с телескопом для наблюдения за Пекином).Номер стоит примерно 1 миллион рублей за ночь. Но для Трампа, как предполагается, сделали скидку.Всё, как он любит! Всё на высшем уровне!Но как пишут американские и китайские издания, по сравнению со встречей 9 лет тому назад, Китай больше не демонстрирует масштабный дипломатический спектакль.Пионеры по-прежнему машут флажками, китаянки наливают чай, номер в 750 метров ждёт. Но Китай демонстрирует теперь: эта встреча важна для вас так же, как и для нас. Встречаются равноправные партнёры.И в частности, поэтому председатель Си не приехал лично встречать Трампа в аэропорт.14 секунд Трамп и Си пожимали друг другу руки. Трамп тянул на себя (любимый приём) и пристально смотрел в глаза. Но председатель Си был к этому готов. Перетянуть руку не получилось.В Китае руку Си Цзиньпина уже назвали "забетонированная рука председателя"."На поклон"Много пишут о том, что Трамп "поехал на поклон" в Китай.Либеральные СМИ уже высмеивают Трампа: он и льстивый, и угодливый, и "согбенный Трамп".Но всё-таки не для обсуждения закупок сои и не на "поклон" полетели Трамп, Илон Маск и другие "блэкроки".Конечно же, в Китае обсуждались вопросы раздела мира и пересборки всей финансовой системы.Как раз во время отсутствия Трампа утверждён был новый глава ФРС, им стал Кевин Уорш, вместо Джерома Пауэлла. Но само по себе это назначение может больших перемен и не означать.А вот принятие "Кларити акт", закона о регулировании криптовалют, - как раз может означать очередную грандиозную "сделку" Трампа. Это появление нового финансового инструмента в руках президента и его администрации."Обменяем американский долг на биткоины" - это вполне в духе Трампа.Нефть и КитайКстати, Китай оказался лучше всех подготовленным к двум основным событиям этого года: похищению Николаса Мадуро и войне с Ираном. Ещё как только к власти пришёл Трамп, Китай начал закупки дополнительной нефти. Закупили на 10-15 миллиардов долларов.И кстати, никто сейчас не знает, уже начал использовать Китай эту нефть или ещё нет. Есть же ещё прямые поставки из России.Поэтому никакой паники в Китае не было.Нарендра Моди в Индии призвал "пересаживаться на велосипеды", Япония отдельным образом побежала договариваться про нефть с Ираном, во многих странах Азии предложили побольше работать дома. А в Китае - всё как работало, так и работает.Или у Китая очень хорошая разведка, или в Китае многое знали заранее? Или сами составляли планы мирового раздела мира между сверхдержавами?Вот эти интересные вопросы и обсуждали Си и Трамп - видимо, в Храме Неба, где они остались вдвоём.В Храме Неба, Тяньтань, китайские императоры в своё время напрямую общались с Небом.На "согбенного" всё-таки Трамп был не очень похож. Скорее, они с председателем Си были похожи на двух немолодых игроков в шахматы.Причём один из них иногда начинает жульничать, и второй об этом знает.Китай: затяжная войнаВ Китае хорошо помнят последний визит Трампа, в 2017 году. Тоже всё было очень дипломатично, весело и "грейт".После чего Трамп, прибыв в США, довольно скоро начал вводить новые санкции против Китая, разрушив достигнутые договорённости.Президента Джо Байдена, со свойственной Китаю дипломатичностью, прямо не называли лжецом, но почти что называли. И по той же причине: верить договорам, подписанным американцами, нельзя.Что касается Трампа, то он должен уйти с поста президента уже через два с половиной года. И кто придёт вместо него? Не говоря уже о том, что сам Трамп вполне может сейчас прилететь в США и что-нибудь опять отчебучить.Поэтому в китайских СМИ вспоминают книгу Председателя Мао "Искусство затяжной войны".Китай обсуждает раздел мира и финансовые пирамиды, подписывает договоры, покупает сою и даёт деньги в кредит. Но всё это - этапы затяжной войны (а также дружбы, взаимопомощи и общих планов перестройки мира) двух супердержав. Они одновременно и союзники, и конкуренты друг другу."Две супердержавы"Так назвал Китай и США Трамп - "две супердержавы".Си Цзиньпин же назвал США "страной в упадке", но неунывающий Трамп пояснил, что это касалось периода Байдена. Теперь всё по-другому!"16 выдающихся месяцев администрации Трампа" восстановили экономику США!"Этот человек, он стал моим другом!" - о председателе Си.На прощальном обеде Трамп даже отпил глоток шампанского. Это невероятно! Трамп абсолютно не употребляет алкоголь. Даже в Букингемском дворце он пил кока-колу.Трамп вообще оба дня рассыпался в комплиментах. Американская пресса его за это ругает. Как мог он назвать "коммунистического лидера" "выдающимся руководителем"?Китайский оркестр же на прощание сыграл YMCA, это любимая песня Трампа.Внешне всё выглядело так, как будто это была встреча старых друзей.Ну а потом американцы тщательно собрали и выбросили все бейджики, одноразовые телефоны, все абсолютно выданные предметы, чтобы "ничего из Китая не попало на борт самолёта".Боятся кибершпионажа!Вот такая "дружба", с "бетонным рукопожатием" и взаимными подозрениями.Но небольшую шахматную партию в Храме Неба президент и председатель, безусловно, сыграли.Теперь в Китае ждут нашего президента, чтобы обсудить дальнейшие планы "треугольника силы": Россия, США, Китай.*Запрещена в РФО событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Польша хочет денег, а работодатели – завозить мигрантов.

Елена Мурзина

