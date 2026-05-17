https://ukraina.ru/20260517/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-polsha-khochet-deneg-a-rabotodateli--zavozit-migrantov-1079066572.html

Западная Украина за минувшую неделю: Польша хочет денег, а работодатели – завозить мигрантов

Западная Украина за минувшую неделю: Польша хочет денег, а работодатели – завозить мигрантов - 17.05.2026 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Польша хочет денег, а работодатели – завозить мигрантов

Польша предлагает построить автомагистраль от границы до Львова – по собственному финансированию и правилам, и с последующим платным проездом. Проект имеет неозвученную цель – транспортировку военных грузов

2026-05-17T07:47

2026-05-17T07:47

2026-05-17T07:47

эксклюзив

львов

украина

польша

андрей садовый

руслан марцинкив

андрей ермак

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076160555_0:55:1264:766_1920x0_80_0_0_526b8cafec611d87a85451bde4992f51.png

Во Львовской области развернули наступление на спасителей от мобилизацииНа прошлой неделе во Львовской области развернулась настоящая детективная история, связанная с разоблачением в Самборе комплексной схемы спасения мужчин от мобилизации.Все началось с того, что 12 мая сотрудники полиции после погони остановили недалеко от пункта пропуска через границу элитный автомобиль Mercedes S-Class. За рулём находился директор самборского коммунального предприятия "Объединенное" Евгений Квас, пассажиркой была директор Самборской центральной больницы Елена Легуцкая.Фото и видео задержания обнародовал "общественный активист" Василий Курий, отметив, что согласно декларации Евгения Кваса, у него нет ни одного автомобиля в собственности или с правом пользования. По слухам, в машине обнаружили 300 тысяч долларов, однако официально эту информацию не подтвердили.После этого львовские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о разоблачении в Самборе "масштабной преступной схемы", благодаря которой военнообязанные за деньги получали бронирование или фиктивную инвалидность. К организации схемы якобы причастны более 40 служебных лиц, по местам жительства и работы которых провели более 100 обысков."По результатам следственных мероприятий установлена ​​причастность работников коммунального предприятия, работников медицинского учреждения и представителей органа местного самоуправления. Они создали постоянную схему, которая системно препятствовала мобилизации. В частности, за денежное вознаграждение военнообязанных фиктивно трудоустраивали на коммунальном предприятии для получения брони. Кроме того, за взятки в медицинском учреждении производились фиктивные документы об установлении групп инвалидности. Это позволяло признать мужчин непригодными к воинской службе", – говорилось в публикациях.Однако официально об обысках в Самборе прокуратура Львовской области сообщила только 14 мая, и речь шла только о двух лицах – директоре больницы и медсестре. "За 9 500 долларов США медработницы должны были решить вопрос оформления "клиенту" ІІІ группы инвалидности без объективных оснований и без его присутствия. В дальнейшем, на основании фиктивных документов, военнообязанный получил статус лица с инвалидностью, что позволило ему легально избежать мобилизации", – было сказано в сообщении.В ходе проведения обысков по местам работы и проживания подозреваемых были изъяты медицинские документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, более 270 тысяч долларов, около 35 тысяч евро, более 800 тысяч гривен, а также дорогие автомобили.В тот же день суд избрал для медицинских работниц меру пресечения – 60 дней содержания под стражей, при этом внесение залога (266 тысяч гривен) разрешили только медсестре. Директору больницы вручено подозрение по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, а в этом случае выход под залог невозможен.Гораздо более интересная история развернулась вокруг Евгения Кваса, бывшего депутата Самборского районного совета от партии "Слуга народа". Хотя он сложил депутатские полномочия еще в начале 2023 года после публичных обвинений в коррупции (они не дошли до суда), он остался руководителем коммунального предприятия "Объединенное". Это многоотраслевое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность Самборской городской общины, поддержание санитарного состояния и благоустройство города.Сначала Квасу вручили подозрение по статье о злоупотреблении влиянием, суд избрал ему меру пресечения – 60 дней содержания под стражей с возможностью внесения залога в 1 миллион гривен. Однако, когда этот залог внесли, на выходе из СИЗО его снова задержали, и вручили подозрение по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил – поскольку именно на его предприятии фиктивно трудоустраивали мужчин, которых позже "бронировали" от мобилизации. Конечно, миллион гривен залога государство возвращать не собирается.При этом тема участия "представителей органа местного самоуправления" в вышеупомянутой схеме развития пока не получила. Львовские комментаторы пишут, что атака стражей порядка была направлена ​​против мэра Самбора Юрия Гамара (руководит городом с 2015 года), но тот якобы откупился за миллион долларов. Кстати, мэр Самбора до сих пор не уволил Кваса и Легуцкую, а лишь отстранил их от исполнения обязанностей.Если сбудутся слухи о замене главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого на нынешнего заместителя главы СБУ, уроженца Львовщины Ивана Рудницкого, "Самборское дело", очевидно, получит продолжение.Поляки хотят построить автобан до Львова. В самом Львове противСлухи о возможной отставке Козицкого усиливаются ещё и в связи с тем, что в последнее время губернатор Львовщины значительно уменьшил свою медийную активность. Это связывают с его тесными контактами с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, обвиняемым ныне в коррупции.В частности, Козицкий никак не прокомментировал информацию о намерениях Польши построить автомагистраль, соединяющую польско-украинскую границу со Львовом, с возможностью дальнейшего продления маршрута в глубь Украины. Зато на эту тему 14 мая высказался мэр Львова Андрей Садовой, заявивший журналистам, что накануне обсудил этот вопрос с вице-премьер-министром. "Украина в целом не отказывается от идеи реализации такого инфраструктурного проекта, и сама заинтересована в его развитии", – сказал Садовой, не сообщив других подробностей.Несколькими днями ранее польские СМИ написали, что Польша предлагает построить автомагистраль от польско-украинской границы до Львова по собственному финансированию и правилам, и с последующим платным проездом для пользователей. "Причина – отсутствие должной инфраструктуры с украинской стороны. Польша настаивала на строительстве этой автомагистрали ещё до Евро-2012. Тогда Украине не хватало средств на строительство. Сейчас средства есть, и Польша хочет осуществить инвестиции", – говорилось в публикациях.По данным польских СМИ, инициатором строительства выступает Агентство по промышленному развитию Польши. Проект предусматривает, что финансирование, тендерные процедуры и правила реализации будут польскими, хотя инфраструктуру будут строить на территории Украины. "Это должно стать символом", – заявил президент агентства Бартломей Бабуська.По его словам, идея заключается в создании транспортного коридора, который изменит экономическую и экспортную географию Европы. Первым этапом может стать строительство примерно 80-километрового участка дороги М10 от пункта пропуска Корчова-Краковец до Львова. Проект планируется реализовать по межправительственному соглашению.При этом тендеры организует польская сторона – по национальным и европейским стандартам, что, как ожидается, упростит участие польских компаний. Финансирование может обеспечить польское правительство, а также европейские фонды. Предполагается, что дорога будет платной: расходы будут компенсированы в рамках концессии, за счет оплаты проезда водителями.По данным издания Gazeta Wyborcza, подписание соглашения планируется до конца июня 2026 – накануне Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. В Польше отмечают, что в перспективе проект могут расширить: трассу продлить до Одессы, а параллельно построить современную железнодорожную линию европейского стандарта. Это, по замыслу инициаторов, позволит создать новый экспортный маршрут на рынки Ближнего Востока.Очевидно, подобные масштабные планы Польши по освоению пока ещё украинских территорий вызвали ступор в Киеве. Министерство развития общин и территорий на запрос львовских журналистов не ответило, направив их в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В этом же агентстве только сообщили, что не получали никаких предложений по заключению договоров или соглашений, а также не были вовлечены в возможные переговоры о построении автомагистрали Краковец-Львов. При этом в январе 2024 года тогдашний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с польским премьером Дональдом Туском в Киеве предлагал Польше построить автобан из Краковца через Львов и Броды в Ровно на условиях концессии.В настоящее время ни в правительстве Украины, ни во Львовской ОВА формально против польского проекта не выступили, особенно учитывая его неозвученную цель – транспортировку военных грузов. Заявление же Садового, скорее всего, является его личной позицией, поскольку мэр сейчас конфликтует с польскими инвесторами по поводу строительства завода по переработке мусора во Львове. Эта история далека от завершения.Мигранты из Индии в регионе не видны. Но они есть, и вызывают опасенияНа неделе в украинском сегменте социальных сетей разошлись два видео. На первом из них мужчины индийской наружности стирают вещи в реке, и в комментариях говорилось, что это якобы река Быстрица в пределах Ивано-Франковска. Еще более активно распространяется и обсуждается видео, на котором вроде бы мигранты из Индии подрались в Ивано-Франковске с местными цыганами, не поделив территорию. Однако первое видео на самом деле снято в Индии, а второе, хотя и из Ивано-Франковска, достаточно давнее, и на нем зафиксирована драка двух групп цыган, не поделивших гуманитарную помощь.Аналитики указывают, что тему завоза мигрантов из Индии и других стран Азии преимущественно обсуждают сайты, телеграм-каналы, группы и сообщества в Западной Украине. Там регулярно проводятся опросы или голосования по привлечению трудовых мигрантов, и большинство ответов – отрицательные, а под ними много агрессивных комментариев. Также в соцсетях появилось много юмористического контента по теме мигрантов, мемов, анекдотов и видео, изготовленного с помощью искусственного интеллекта, и всё это пользуется популярностью в регионе. Контент распространяют не только боты, но и реальные пользователи, подхватывающие "хайповую" тему.СММ-специалисты уверены, что распространители двух упомянутых видео просто попытались "хайпануть", воспользовавшись заявлениями мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. Он недавно в комментарии местному медиа сказал, что мигранты из Индии, Бангладеш, Колумбии работают в строительной сфере города, хотя и не уточнил их количество. По словам мэра, у иностранцев есть рабочие визы, в месяц зарабатывают 500-600 долларов, а это больше, чем они могут получить на своей родине.В то же время Марцинкив (выдвиженец националистической партии "Свобода") заявил, что не поддерживает трудовую миграцию, хотя во многих сферах сейчас нуждается в работниках. При этом представители рекрутинговых компаний прямо заявляют: главное преимущество трудовых мигрантов не в дешевизне их труда, а в том, что их не смогут мобилизовать.Официальных данных о количестве трудовых мигрантов в Ивано-Франковской области, как и о местах их работы, нет. А вот Центр занятости Львовской области ежегодно выдает более тысячи разрешений на работу для иностранцев, в основном для строительной сферы. Зарплаты у мигрантов 35-40 тысяч гривен, они преимущественно из Индии, Бангладеш, Колумбии, Турции, сообщил журналистам директор Львовского областного Центра занятости Василий Бариляк. Информацию он предоставил только после того, как 14 мая на одной из строительных площадок Львова упала строительная люлька с двумя строителями из Турции и одним украинцем, и все они погибли.На следующей неделе, 23 мая, на Украине анонсированы мирные акции "против навязчивой трудовой иммиграции", которые пройдут, в том числе, в подавляющем большинстве областных центров Западной Украины. Это мероприятие организует движение "Подполье", одним из активистов которого является Николя Амбер – француз из Прованса, женатый на гражданке Украины, проживающий во Львове и называющий себя "украиноязычным французом" или "французским украинцем".Религиовед, политолог, преподаватель французского Амбер призывает украинцев выйти на митинг и не повторить ошибки французов, которые теперь не могут справиться с последствиями массовой неконтролируемой миграции. Его позицию ряд украинских СМИ уже объявил "российским нарративом", поэтому француза вполне могут депортировать на родину, где власти до сих пор поддерживают завоз мигрантов.О событиях культуры - в материале издания Украина.ру Лелека из Берлина и "Минотавр" из Риги: культурный заказ Запада.

https://ukraina.ru/20260425/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-musornyy-skandal-vo-lvove-nazrevayuschiy-bunt-v-volynskoy-brigade-1078272708.html

львов

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, львов, украина, польша, андрей садовый, руслан марцинкив, андрей ермак, украина.ру