Атака БПЛА на Москву и Подмосковье сегодня: более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО
Массированная атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, предпринятая с начала текущих суток, стала самой крупной за более чем год. Об этом 17 мая следует из подсчетов СМИ
2026-05-17T09:42
2026-05-17T15:48
Атака БПЛА на Москву и Подмосковье сегодня: более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО

09:42 17.05.2026 (обновлено: 15:48 17.05.2026)
 
Массированная атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, предпринятая с начала текущих суток, стала самой крупной за более чем год. Об этом 17 мая следует из подсчетов СМИ
Несмотря на масштаб налёта, российские системы ПВО продолжили эффективно отражать удары, уничтожая дроны на подлётах к столице.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за последние сутки силы противовоздушной обороны сбили более 120 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.
В результате атаки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.
Что ещё известно к этому часу:
🟥В Москве, по предварительной информации, ранения получили 12 человек. Пострадала смена строителей возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. При этом технологический процесс предприятия нарушен не был. Также повреждения получили три жилых дома.
🟥На территории аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков беспилотников. В аэропорту подчеркнули, что обломки находились на безопасном расстоянии от пассажирских зон и самолётов. Пострадавших и разрушений нет.
🟥В городском округе Мытищи погибли двое мужчин после падения обломков БПЛА на строящийся дом.
🟥В Химках в результате попадания беспилотника в частный дом погибла женщина.
🟥В Красногорске повреждён многоквартирный дом. Несколько квартир получили повреждения, однако среди жителей пострадавших нет.
🟥В Истре беспилотники атаковали жилые дома — многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. По предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина.
🟥В деревне Субботино Наро-Фоминского округа после падения БПЛА загорелся частный дом.
На фоне очередной масштабной атаки киевского режима российские силы ПВО продолжают круглосуточно защищать столичный регион и критически важную инфраструктуру страны. Подробнее – в материале ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
