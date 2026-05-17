https://ukraina.ru/20260517/ataka-bpla-na-moskvu-i-podmoskove-segodnya-bolee-120-dronov-vsu-sbity-silami-pvo-1079070616.html

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье сегодня: более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье сегодня: более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО - 17.05.2026 Украина.ру

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье сегодня: более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО

Массированная атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, предпринятая с начала текущих суток, стала самой крупной за более чем год. Об этом 17 мая следует из подсчетов СМИ

2026-05-17T09:42

2026-05-17T09:42

2026-05-17T15:48

сво

москва

подмосковье

мытищи

сергей собянин

вооруженные силы украины

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/11/1079070498_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_da2de2a517840eadf16a98c2f1fc1c68.jpg

Несмотря на масштаб налёта, российские системы ПВО продолжили эффективно отражать удары, уничтожая дроны на подлётах к столице. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за последние сутки силы противовоздушной обороны сбили более 120 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Что ещё известно к этому часу: 🟥В Москве, по предварительной информации, ранения получили 12 человек. Пострадала смена строителей возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. При этом технологический процесс предприятия нарушен не был. Также повреждения получили три жилых дома. 🟥На территории аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков беспилотников. В аэропорту подчеркнули, что обломки находились на безопасном расстоянии от пассажирских зон и самолётов. Пострадавших и разрушений нет. 🟥В городском округе Мытищи погибли двое мужчин после падения обломков БПЛА на строящийся дом. 🟥В Химках в результате попадания беспилотника в частный дом погибла женщина. 🟥В Красногорске повреждён многоквартирный дом. Несколько квартир получили повреждения, однако среди жителей пострадавших нет. 🟥В Истре беспилотники атаковали жилые дома — многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. По предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина. 🟥В деревне Субботино Наро-Фоминского округа после падения БПЛА загорелся частный дом. На фоне очередной масштабной атаки киевского режима российские силы ПВО продолжают круглосуточно защищать столичный регион и критически важную инфраструктуру страны. Подробнее – в материале ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами.

москва

подмосковье

мытищи

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, москва, подмосковье, мытищи, сергей собянин, вооруженные силы украины, спецоперация