"Путин и Трамп решают будущее Украины". Каллас распознает ловушки России. Переговоры с Европой - 17.05.2026 Украина.ру
"Путин и Трамп решают будущее Украины". Каллас распознает ловушки России. Переговоры с Европой
"Путин и Трамп решают будущее Украины". Каллас распознает ловушки России. Переговоры с Европой
Вся Европа суетливо пытается выдвинуть своего кандидата для переговоров с Россией. Какие есть кандидаты и каковы их намерения? Конечно, основное намерение европейских лидеров - тянуть время и заниматься имитацией переговоров. Как уже было не раз: и во время Минских соглашений, и во время "соглашений с Януковичем"
08:32 17.05.2026
 
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Вся Европа суетливо пытается выдвинуть своего кандидата для переговоров с Россией. Какие есть кандидаты и каковы их намерения? Конечно, основное намерение европейских лидеров - тянуть время и заниматься имитацией переговоров. Как уже было не раз: и во время Минских соглашений, и во время "соглашений с Януковичем"
Отвечая на вопросы западных журналистов, президент России Владимир Путин сказал, что наиболее подходящим кандидатом от ЕС при обсуждении урегулирования конфликта с Украиной он видит бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.
Но, добавил президент, готов видеть переговорщиком любого лидера, который "не наговорил гадостей" в адрес России.
Что тут началось!
Все засуетились, забегали, стали обсуждать и предлагать - конечно же, другие кандидатуры.
В первую очередь самих себя.
Вылезло всё, что свойственно сегодняшним политикам европейских стран: непомерное самомнение, высокомерие, гордыня, и в то же время - отсутствие конструктива и даже просто смысла.
Да, всем понятно, что современные европейские политики и "лидеры стран" - это просто нанятые менеджеры. Но за ними стоят определённые группы влияния.
И если бьётся в истерике Кая Каллас, это кому-то нужно. И если Макрон, Мерц и Стармер что-то напыщенно рассказывают: "мы, лидеры Европы" - это тоже, конечно, кому-то нужно.
Главное - не что они говорят, а какой будет окончательный результат.
Пока что результат европейской суматохи выглядит как нежелание что-либо делать вообще. И по сути, это не о переговорах, это - нежелание завершать конфликт. И даже страх перед его завершением.
Иначе как можно объяснить это истеричное кудахтанье?
Кая Каллас "закатила глаза"
Британская "Таймс" описала происходящее в европейском и британском политическом сообществе как "коллективное закатывание глаз".
Первой впереди паровоза побежала Кая Каллас, сегодняшний "министр иностранных дел" ЕС.
"Я! Я! И только я!" - кричала Каллас. "Я должна вести эти переговоры!"
Ещё раньше Кая, почувствовав, что дело идёт (к её большому сожалению) к переговорам, заранее взывала:
"Мы не должны унижать себя, умоляя Россию поговорить с нами".
"Мы не должны просить: пожалуйста, мы умоляем, вы можете поговорить с нами?"
Теперь она предлагает себя:
"Должна признать, что я сумею распознать ловушки России", - сказала Кая и напомнила, что у неё есть опыт работы в юридической фирме.
На самом деле опыта работы нет. Прямо с должности заместителя режиссёра какого-то таллинского театра Кая шагнула в депутаты Рийгикогу. Как могло быть по-другому, если папа - премьер Эстонии?
По сути, цель Каи Каллас - не дать вообще совершиться никаким переговорам.
Зачем? Чтобы продолжать сидеть на своём тёплом бюрократическом месте.
После завершения конфликта на Украине неизбежно встанет вопрос: кто виноват? Кто и зачем посылал на Украину танки, деньги, куда делись все эти миллиарды?
Кая Каллас понимает, что ей придётся отвечать и, скорее всего, уходить. В новой конфигурации ЕС (или какого-то другого образования) ей места не будет.
И поэтому же она моментально выступила против кандидатуры Герхарда Шредера.
Ведь бывший канцлер ФРГ вполне может, действительно, вести переговоры быстро и эффективно. А зачем это Кае Каллас?
Шредер, Мерц
Герхард Шрёдер не годится, тут же заявила Кая. Он ведь работал в "Роснефти"!
Это "высокопоставленный лоббист российских государственных структур", - сообщила Кая Каллас, дочь Сийма Калласа - члена ЦК Компартии Эстонии, а впоследствии - премьера Эстонии и многолетнего комиссара ЕС.
Удивительная логика.
Тогда и сегодняшний канцлер Германии Мерц не годится? Фридрих Мерц пришёл на место канцлера прямо из кресла руководителя германского подразделения фирмы "Блэк рок".
Мерц тоже выступил с напыщенным словом:
"Мы и только мы, европейцы, решаем, кто будет говорить от нашего имени".
Как будто им кто-то запрещал решать.
Переводим на обычный язык: "давайте затягивать с этими ненужными нам переговорами как можно дольше".
Меркель - "будем тянуть время"
Предложили бывшего канцлера Меркель!
Это ту самую канцлерин, которая сказала: мы просто тянули время с Минскими соглашениями!
Вот как это было сказано фрау Меркель в интервью:
"Минское соглашение 2014 года было просто попыткой дать Украине время. Она использовала это время, чтобы стать сильнее. Украина 2014-2015 годов - это не современная Украина. Как мы могли наблюдать в ходе боёв в районе Дебальцево в 2015 году, Путин мог тогда легко победить".
А никто и не собирался выполнять Минские соглашения! Тогдашний президент Украины Порошенко* признавался в этом прямо и неоднократно.
Понятно и то, почему сегодня предлагают в переговорщики фрау Меркель - незаменимого специалиста по затягиванию переговоров и невыполнению соглашений.
Штайнмайер, Мелони и Драги
В Германии предложили ещё одного переговорщика - президента Штайнмайера. Того самого, который поставил подпись гаранта под соглашением "лидеров Евромайдана" с президентом Украины Януковичем в феврале 2014 года.
Это соглашение, как и Минские, тоже никто не собирался выполнять. Прекрасно знал об этом, конечно же, и сам Штайнмайер. Ещё один специалист по "соглашениям обмана".
Тем временем против кандидатуры Каи Каллас выступила "Зюддойче Цайтунг". По мнению этого издания, Кая "слишком проукраинская".
Уже подпрыгнул Зеленский и заявил: "Мы будем ставить свои условия!"
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что это "Россия должна сделать шаг к нам".
Предложили премьера Финляндии Стубба. Тот тоже уже веско заявил в интервью итальянской газете: "Да, пора начинать разговор с Россией".
Предложили бывшего премьера Италии Марио Драги.
И не устают предлагать ещё и ещё.
Почему все так засуетились?
Но почему все забегали и наперебой предлагают новые кандидатуры? Одна другой краше, конечно, но раньше ведь вообще ничего не предлагали.
А теперь уже и президент ЕС Антониу Кошта говорит, что хочет обсудить со всеми 27 странами кандидата на переговоры с Россией.
"У Европы есть потенциал!" - оптимистично заявил Антониу.
Европа попросту пытается не остаться на обочине истории.
Как заявил в интервью депутат Бундестага Ральф Стегнер:
08:04
"Если мы не хотим, чтобы Путин и Трамп решали будущее Украины в одиночку, надо использовать любой шанс".
Звучит уже более реалистично, чем "а вот пусть Россия сама нас попросит, а мы ещё подумаем!"
Но даже таких осторожных речей в Европе почти нет. Все остальные "топают ножкой": а вот мы, а пусть нам позвонят!
Театр абсурда
Но вообще это просто какой-то театр абсурда!
От Европы скоро ничего не останется, особенно с учётом новых интересных цен на энергоносители. Бизнес бежит, экономика падает, США заставляют покупать их газ и нефть и платить "5 процентов за оборону".
Скоро в Европе начнётся сначала энергетический, а потом, возможно, и продовольственный кризис.
Мерц, Макрон и Стармер имеют самые низкие рейтинги в истории. Но при этом напыщенно становятся в позу и заявляют: "мы, лидеры Европы!"
Кстати, это же именно Мерц, Макрон и Стармер были застуканы в купе поезда со странными салфетками и ложечками? И они при этом ещё так подозрительно хихикали.
Да, ничего не скажешь, эти "лидеры" много могут интересного привнести в переговорный процесс.
Что сказать?
Но вопрос же не в том, кто поедет переговариваться, хотя все говорят и рассуждают только об этом.
Вопрос: что может предложить Европа? Что они в принципе собираются сказать?
И неизбежно возникнет ещё один вопрос: кто взорвал Северные потоки? Кто нанёс ущерб России и как его собираются компенсировать?
Версию про яхту с украинскими водолазами, которые вручную (!) взорвали "Нордстрим", можно скармливать только своему населению, да и то не всем.
Ну и самое главное: кто заставит Зеленского или того, кто будет руководить остатками бывшей Украины, не только подписать, но и выполнять то, что будет написано.
Неожиданно дельный вопрос прозвучал от Каи Каллас:
"Прежде чем мы начнём диалог с Россией, мы должны решить, о чём мы хотим с ними говорить?"
Они не знают! На этот вопрос ответа пока что нет.
Политическая зрелость
Конечно же, предложение кандидатуры Герхарда Шредера было сделано неспроста.
Было совершенно ясно, что европейцы начнут возмущаться и подпрыгивать. При этом ни слова не будет сказано по существу.
"Путин испытывал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, когда сказал, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер может быть представителем европейцев на переговорах с Россией. Смотрите, какой шум поднялся," - ответил на вопрос журналистов глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что европейцы неожиданно заговорили о необходимости диалога с Москвой. При этом подчёркивают, что определять повестку и сроки таких контактов будут они сами. Глава нашего МИД рассказал, что не способен воспринимать подобные высказывания всерьёз.
Интересно, чем вся эта суматоха и беготня в "европейском доме" закончится?
Самое удивительное будет, когда после всех "панельных дискуссий" и "саммитов 27 стран" решат: едь, Герхард, на переговоры.
Но скорее всего, как обычно, не договорятся ни о чём. На последних саммитах ЕС "27 богатырей" не могли прийти к единому мнению даже по простым вопросам.
Или отправятся на переговоры всем своим сборищем, как к Трампу приезжали. Правда, придётся половину исключить - тех, кто "говорил гадости".
Только вот вопрос: сохранится ли к тому времени сам ЕС в его сегодняшнем виде?
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Польша хочет денег, а работодатели – завозить мигрантов.
