Это не конец, это катастрофа: в Киеве объяснили, почему Армия Украины скоро исчезнет - 17.05.2026 Украина.ру
Это не конец, это катастрофа: в Киеве объяснили, почему Армия Украины скоро исчезнет
Как гордо сообщил и. о. заместителя начальника киевского ТЦК Кравченко во время открытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, количество сотрудников ТЦК и СП, проводящих белые и пушистые "мероприятия оповещения" на улицах Киева за последние три-четыре месяца выросло примерно на 40%.
украина
киев
запад
кравченко
вооруженные силы украины
тцк
верховная рада
мнения
сво
спецоперация
Украина, Киев, Запад, Кравченко, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Верховная Рада, Мнения, СВО, Спецоперация

Это не конец, это катастрофа: в Киеве объяснили, почему Армия Украины скоро исчезнет

08:21 17.05.2026 (обновлено: 08:23 17.05.2026)
 
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
Как гордо сообщил и. о. заместителя начальника киевского ТЦК Кравченко во время открытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, количество сотрудников ТЦК и СП, проводящих белые и пушистые "мероприятия оповещения" на улицах Киева за последние три-четыре месяца выросло примерно на 40%.
Это прямо свидетельствует о том, что несмотря на заявления киевской верхушки о том, что нормы по мобилизации успешно выполняются, а в ТЦК стоят очереди из мотивированных добровольцев, с набором свежего фронтового мяса на Украине сейчас огромные проблемы.
Интересно, что апокалиптическая картинка украинской реальности создается не каким-то одним "толстым" исследованием, а тем, что каждый день с той стороны нет-нет, и прорывается через цензуру какой-то неприятный и о многом говорящий факт.
Например, глава украинского минздрава Ляшко проговорился, что теперь по требованию украинского минобороны министерство здравоохранения Украины снимает "бронь" от мобилизации с медицинских работников, включая медиков женского пола, "чтобы они вступали в ряды ВСУ".
Кирилл Стрельников: кто он Политический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
По данным болгарского издания Факти, в рамках ужесточения мобилизации на Украине теперь планируется ловить "добровольцев" возле иностранных посольств и консульств (по всей видимости, на фоне роста количества желающих любыми способами сбежать за рубеж).
По данным испанского издания El Pais, число нападений граждан на сотрудников ТЦК на Украине за год выросло в три раза. Как заявил украинский омбудсмен Лубинец, "сопротивление законному процессу мобилизации приобрело более жесткие и опасные формы. Речь идет все чаще уже о прямых случаях физического насилия в отношении их работников. Эта ситуация однозначно требует реагирования".
И так – каждый день.
Ситуация настолько очевидна, что ее не могут замалчивать даже самые проукраинские источники. Согласно Reuters, "нехватка личного состава ВСУ стала ещё более острой проблемой, поскольку энтузиазм добровольцев угас на фоне сообщений о плохой подготовке и обеспечении, а также о жестоких методах работы призывных чиновников".
Возникает вопрос: погодите, свежий министр обороны Украины Федоров вроде как хвастался, что теперь не будет ничего, ни солдат, ни автоматов, ни танков, а сплошное телевидение – простите, дроны. Его рассказы про "зоны смерти", "лишение русских тыла" и "нормы убийства русских солдат в месяц" так понравились западным спонсорам Киева, что за этим голливудом совсем потерялась суровая (для Украины) реальность.
Эту реальность очень верно описало издание The American Prospect: в частности, конфликт на Украине сейчас в значительной степени воспринимается через призму массовой "дроновой" войны. Такой фокус может создавать впечатление, что современные войны можно вести с минимальными потерями, полагаясь почти исключительно на БПЛА. Однако реальность показывает нечто совершенно иное. Нарастающий кризис ВСУ с личным составом доказывает простую вещь: решающим ресурсом на поле боя по‑прежнему остаются люди, и никакие волшебные укродроны этот ресурс восполнить не смогут никогда.
Особенно ироничным является то, что эту точку зрения разделяет террорист Буданов*, одновременно являющийся главой офиса президента Украины, который на прошлом Форуме безопасности в Киеве заявил: "Реальность состоит в том, что без людей фронт коллапсирует и Украина исчезнет с лица земли".
Для киевского режима главная проблема в том, что ситуация стремительно выходит из-под контроля, и никакие пожарные меры уже не работают. Об этом написало американское издание Responsible Statecraft в статье "Мобилизационный кризис на Украине становится все более кровавым". В статье описывается, что на фоне очередной волны оптимистичных заявлений о "переломе" в войне, Украина переживает растущий кризис принудительной мобилизации, сопровождающийся насилием и массовым сопротивлением. Кроме того, популярная на Западе картинка "готовности украинцев воевать сколько угодно" полностью опровергается данными о взрывном росте количества жалоб, нападений на военкомов, а также зашкаливающей статистикой по уклонистам и дезертирам. Вывод: "продолжение войны в нынешнем формате ведет к тяжёлому демографическому и экономическому кризису Украины, который угрожает её будущему как устойчивому государству".
Несмотря на все это, есть ощущение, что теряющий позиции официальный Киев окончательно сделал ставку на уничтожение своего населения (так не доставайся же ты никому!). Красноречивый пример: украинские власти фактически легализовали убийство сдающихся в плен солдат ВСУ. По словам некоего Роберта Бровди ("Мадяр"), "рост числа СЗЧ и сдач в плен несет реальную угрозу боеспособности украинской армии, поэтому такие люди — просто биомасса, а потому будут уничтожаться незамедлительно". В связи с этим в ВСУ появилась методичка для операторов БПЛА, указывающая на необходимость препятствовать сдаче "побратима" в плен любыми способами, вплоть до его ликвидации.
Если мобилизационная политика страны строится только на угрозе убийством от вроде как своих – это страна уже обречена: она просто еще не хочет этого признать.
Но этого и не требуется – у трупа не спрашивают, хочет он в гроб или нет.
*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
