Средние зарплаты в России превысят 130 тысяч рублей к 2029 году — прогноз властей
2026-05-17T11:09
Средний уровень заработной платы в России к 2029 году превысит 130 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют прогнозы, изученные РИА Новости на основе расчётов российских властей
Речь идёт о среднемесячной начисленной зарплате работников организаций до вычета налогов, включая премии и дополнительные выплаты. В расчёт также входят доходы всех категорий сотрудников, включая высокооплачиваемые группы.
Согласно прогнозу, средняя зарплата в 2029 году достигнет 132,1 тысячи рублей, что на 31,6% выше уровня 2025 года (100,4 тысячи рублей). При этом уже в 2026 году ожидается рост доходов на 7,9% — до 108,3 тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом. Власти отмечают, что динамика роста зарплат будет связана с развитием экономики, изменением структуры занятости и повышением производительности труда.
Подробнее – в материале Глава Минэкономразвития доложил Путину о росте экономики РФ на 10 процентов.
