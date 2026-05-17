Налёт на Москву, Зеленский готовит авантюру. Хроника событий на утро 17 мая
В результате атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область погибли три человека. Владимир Зеленский обратил внимание на Приднестровье
2026-05-17T10:23
Три человека погибли при налете дронов на Химки и Мытищи в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьёв."Химки (мкр. Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. <...> Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Дрон попал в строящийся дом", — написал он на платформе "Макс".Кроме того, налёту беспилотников подвергся Дедовск: трое мужчин и женщина получили ранения. Повреждены многоэтажка и шесть частных домовладений в поселке Агрогородок. В микрорайоне Путилково в Красногорске пострадали несколько квартир в МЖД. В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом. Жертв среди мирных жителей нет, уточнил губернатор.Кроме того, под атаку попали инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На местах работают спасатели и все оперативные службы, добавил Воробьёв.Четыре частных дома и три автомобиля получили повреждения в результате падения обломков беспилотника в подмосковном Сергиевом Посаде, пострадавших нет, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова."Минувшей ночью Подмосковье подверглось атаке БПЛА. В нашем округе в результате падения беспилотника обломками повреждено 4 частных дома и 3 автомобиля", – написала Ероханова в своём телеграм-канале.Глава округа подчеркнула, что пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб."Прошу сохранять спокойствие. Если вы стали свидетелем падения БПЛА, не подходите близко, не снимайте на телефон", – добавила Ероханова.Также украинские дроноводы попытались нанести удар дронами по Московскому нефтеперерабатывающему заводу."В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома. Силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки. За последние сутки сбито больше 120 БПЛА", – писал мэр Москвы Сергей Собянин в 06:19 в своём телеграм-канале.Атака беспилотников на Москву, произошедшая за последние сутки, оказалась самой массовой более чем за год, указало одно из государственных новостных агентств на основе данных, опубликованных мэром столицы.Предыдущая самая массовая в текущем году атака была зафиксирована 14 марта, когда мэр информировал об уничтожении 65 беспилотных летательных аппаратов, направляющихся к столице. 7 мая Собянин заявлял о 61 БПЛА, 15 марта — о 54 дронах, а в первую половину суток 16 марта — о 42 беспилотниках.В 2025 году о самой массированной атаке на город Собянин сообщал 11 марта."На подлёте к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников", – писал он тогда.Примечательно, что накануне нынешней атаки Владимир Зеленский грозил России продолжением дальнобойных ударов."Будем наращивать масштабы и количество", – заявил он 16 мая.На Западе же обеспокоены украинскими атаками. Так, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что украинские удары составляют угрозу для Германии."Лично я считаю, что действия Украины в ходе войны представляют собой серьёзную угрозу безопасности для Германии. Нельзя постоянно тыкать медведя в глаза раскалённым железом — например, ударами беспилотников вглубь России — и ожидать, что ничего не произойдет. В конце концов, медведь даст отпор", – предупредила Вайдель.А Зеленский в ночь на 17 мая уже дал понять, что Украина может организовать вторжение в Приднестровье."Россия сделала ещё один шаг в отношении Приднестровья — русские упростили доступ к гражданству для людей, происходящих из этого региона Молдовы. Это очень показательный шаг. <...> Мы должны на это отреагировать. Тем более что присутствие российского военного контингента и спецслужб в Приднестровье также представляет вызов для нас. Мы заинтересованы в стабильной и сильной Молдавии", – заявил Зеленский.Он также обвинил Россию в том, что та "таким образом ищет новых солдат — потому что гражданство также влечёт воинскую обязанность", а также что РФ якобы "заявляет права" на территорию ПМР.Ранее ряд экспертов предполагал, что в отчаянный момент украинское руководство может решиться на авантюру и атаковать Приднестровье, в котором находится один из крупнейших постсоветских складов боеприпасов в Колбасной.Ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин подписал указ "О приёме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья!.Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов."Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного Федерального закона", – говорится в документе.Указ принят "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии с частью 3 статьи 14, пунктом 4 части 1 статьи 28 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"".Заявление о приёме в гражданство РФ подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации, список которых ведется и поддерживается в актуальном состоянии министерством иностранных дел РФ.Подробнее о противостоянии украинским беспилотникам и не только – в интервью Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия не победит в войне на Украине, пока не выстроит цифровую систему управления боем
