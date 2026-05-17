"Это уже не политика, а хамство": Виктор Бут раскритиковал делегацию США в Китае - 17.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260517/eto-uzhe-ne-politika-a-khamstvo-viktor-but-raskritikoval-delegatsiyu-ssha-v-kitae-1079071062.html
"Это уже не политика, а хамство": Виктор Бут раскритиковал делегацию США в Китае
"Это уже не политика, а хамство": Виктор Бут раскритиковал делегацию США в Китае - 17.05.2026 Украина.ру
"Это уже не политика, а хамство": Виктор Бут раскритиковал делегацию США в Китае
Предприниматель, депутат Ульяновского Законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут, резко высказался о поведении американской делегации во время визита президента США Дональда Трампа в Китай
2026-05-17T10:11
2026-05-17T10:11
новости
китай
сша
пекин
виктор бут
дональд трамп
лдпр
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078915141_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_660f6ff609b628e9ee77b19283cf5c6e.jpg
По словам Бута, демонстративное выбрасывание подарков, вручённых китайской стороной, нельзя считать дипломатическим жестом."Это уже не политика, а откровенное хамство", — заявил он в беседе с "Комсомольской правдой". Бут отметил, что визит Трампа в Пекин проходил в непростой для Вашингтона обстановке и развивался далеко не по американскому сценарию. По его мнению, китайская сторона полностью контролировала ход переговоров и выстроила визит таким образом, чтобы подчеркнуть собственные позиции. "Китайцы, как всегда, выстроили очень хорошую сценографию, и всё пошло по их плану. Формально Трамп возвращается даже с какими-то подписанными соглашениями", — отметил предприниматель. Он также предположил, что история с подарками стала попыткой американской делегации "напоследок сделать что-то грубое". Государственный визит Трампа в Китай проходил с 13 по 15 мая. В ходе поездки американский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпин и заявил, что отношения двух стран "будут лучше, чем когда-либо". Подробнее в материале – Главное о визите президента США в КНР.
китай
сша
пекин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078915141_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4b8bad622d678610ba32be008cbcedfd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, сша, пекин, виктор бут, дональд трамп, лдпр, си цзиньпин
Новости, Китай, США, Пекин, Виктор Бут, Дональд Трамп, ЛДПР, Си Цзиньпин

"Это уже не политика, а хамство": Виктор Бут раскритиковал делегацию США в Китае

10:11 17.05.2026
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Предприниматель, депутат Ульяновского Законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут, резко высказался о поведении американской делегации во время визита президента США Дональда Трампа в Китай
По словам Бута, демонстративное выбрасывание подарков, вручённых китайской стороной, нельзя считать дипломатическим жестом.
"Это уже не политика, а откровенное хамство", — заявил он в беседе с "Комсомольской правдой".
Бут отметил, что визит Трампа в Пекин проходил в непростой для Вашингтона обстановке и развивался далеко не по американскому сценарию. По его мнению, китайская сторона полностью контролировала ход переговоров и выстроила визит таким образом, чтобы подчеркнуть собственные позиции.
"Китайцы, как всегда, выстроили очень хорошую сценографию, и всё пошло по их плану. Формально Трамп возвращается даже с какими-то подписанными соглашениями", — отметил предприниматель.
Он также предположил, что история с подарками стала попыткой американской делегации "напоследок сделать что-то грубое".
Государственный визит Трампа в Китай проходил с 13 по 15 мая. В ходе поездки американский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпин и заявил, что отношения двух стран "будут лучше, чем когда-либо".
Подробнее в материале – Главное о визите президента США в КНР.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайСШАПекинВиктор БутДональд ТрампЛДПРСи Цзиньпин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:00Ответ Вашингтона Тегерану, Зеленской готовят арест. Итоги 17 мая
17:54Финляндия поднимает истребители на фоне инцидентов с БПЛА
17:26НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского
17:13Во Франции могут запросить ордер на арест Илона Маска
16:54Гражданин Индии погиб в результате массированной атаки БПЛА на Московский регион
16:17В Раде признали неудобные факты о ситуации на фронте
15:57Удары дронами "Герань-2" по газовой инфраструктуре Украины и серия взрывов в ряде городов
15:40МУС выдал ордер на арест израильских чиновников
14:51США могут вновь смягчить ограничения на покупку российской нефти — Bloomberg
14:10Песков высказался о переговорах России и Европы
13:35Новости фронта: ВС РФ зачистили Боровую, ВСУ атаковали Белгородскую область, ПВО отражает угрозы
13:20Заявление МИД РФ и глумление Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 мая
13:10Зеленский назвал атаку БПЛА на Москву "оправданным ответом"
12:39Тарасы всё пляшут: в Одессе прошел ЛГБТ*-марш
12:34Сводка Минобороны РФ: ПВО России сбила более 1000 дронов ВСУ, HIMARS и ракеты "Нептун"
12:08Финал "Евровидения-2026" завершился неожиданной победой
12:00Граждане Украины стали лидерами по числу обращений за убежищем в России с начала года
12:00"Вокруг Булгакова": писатель в кривом зеркале Украинского института национальной памяти
11:21Позывные "Шаман" и "Молчун": "Баба-Яга" загорелась, но все равно продолжала висеть в воздухе
11:17Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ
Лента новостейМолния