"Это уже не политика, а хамство": Виктор Бут раскритиковал делегацию США в Китае
Предприниматель, депутат Ульяновского Законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут, резко высказался о поведении американской делегации во время визита президента США Дональда Трампа в Китай
2026-05-17T10:11
По словам Бута, демонстративное выбрасывание подарков, вручённых китайской стороной, нельзя считать дипломатическим жестом."Это уже не политика, а откровенное хамство", — заявил он в беседе с "Комсомольской правдой". Бут отметил, что визит Трампа в Пекин проходил в непростой для Вашингтона обстановке и развивался далеко не по американскому сценарию. По его мнению, китайская сторона полностью контролировала ход переговоров и выстроила визит таким образом, чтобы подчеркнуть собственные позиции. "Китайцы, как всегда, выстроили очень хорошую сценографию, и всё пошло по их плану. Формально Трамп возвращается даже с какими-то подписанными соглашениями", — отметил предприниматель. Он также предположил, что история с подарками стала попыткой американской делегации "напоследок сделать что-то грубое". Государственный визит Трампа в Китай проходил с 13 по 15 мая. В ходе поездки американский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпин и заявил, что отношения двух стран "будут лучше, чем когда-либо". Подробнее в материале – Главное о визите президента США в КНР.
