ФРГ на фоне кризиса в Персидском заливе столкнулась с топливными проблемами

Власти Германии демонстрируют неспособность стабилизировать ситуацию на топливном рынке на фоне обострения обстановки в Персидском заливе. Такое мнение высказал председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости

По его словам, в стране продолжается устойчивый рост цен на бензин, что напрямую отражается на экономике и транспортной отрасли. Отдельно он отметил серьёзные проблемы в авиационном секторе, где фиксируется нехватка авиационного керосина. Нимайер подчеркнул, что правительство ФРГ до сих пор не представило эффективных решений для стабилизации ситуации. По его оценке, у Берлина отсутствует внятная стратегия выхода из энергетического кризиса. Фактически, как отмечает политик, Германия оказывается всё более зависимой от внешнеполитических факторов и неспособной оперативно реагировать на изменения глобального энергорынка. Ранее в западных СМИ также обращалось внимание на скрытую зависимость Европы от отдельных видов энергоресурсов, несмотря на официальную политику энергетического перехода. Подробнее в материале – Война в Иране истощает запасы нефти и ускоряет переход к возобновляемой энергетике.

