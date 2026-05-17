ФРГ на фоне кризиса в Персидском заливе столкнулась с топливными проблемами
Власти Германии демонстрируют неспособность стабилизировать ситуацию на топливном рынке на фоне обострения обстановки в Персидском заливе. Такое мнение высказал председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости
2026-05-17T10:50
10:50 17.05.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Власти Германии демонстрируют неспособность стабилизировать ситуацию на топливном рынке на фоне обострения обстановки в Персидском заливе. Такое мнение высказал председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости
По его словам, в стране продолжается устойчивый рост цен на бензин, что напрямую отражается на экономике и транспортной отрасли. Отдельно он отметил серьёзные проблемы в авиационном секторе, где фиксируется нехватка авиационного керосина. Нимайер подчеркнул, что правительство ФРГ до сих пор не представило эффективных решений для стабилизации ситуации. По его оценке, у Берлина отсутствует внятная стратегия выхода из энергетического кризиса. Фактически, как отмечает политик, Германия оказывается всё более зависимой от внешнеполитических факторов и неспособной оперативно реагировать на изменения глобального энергорынка.
Ранее в западных СМИ также обращалось внимание на скрытую зависимость Европы от отдельных видов энергоресурсов, несмотря на официальную политику энергетического перехода. Подробнее в материале – Война в Иране истощает запасы нефти и ускоряет переход к возобновляемой энергетике.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
