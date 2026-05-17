Фицо назвал ошибкой блокировку Венгрией кредита ЕС Украине на €90 млрд - 17.05.2026
Фицо назвал ошибкой блокировку Венгрией кредита ЕС Украине на €90 млрд
Решение Венгрии заблокировать предоставление Украине крупного кредита Европейского союза было ошибочным. От этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Решение Венгрии заблокировать предоставление Украине крупного кредита Европейского союза было ошибочным. От этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо
По его словам, речь идёт о уже согласованном на уровне ЕС финансовом инструменте, и его блокировка противоречит логике принятых решений.
"В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку. Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято", — отметил Фицо.
При этом он подчеркнул, что и сам ранее выступал против подобных кредитных решений, однако в данном случае счёл некорректным блокировать уже утверждённый механизм. Фицо также добавил, что в рамках европейской политики остаётся пространство для суверенных решений отдельных стран.
Ранее в ряде европейских СМИ сообщалось о принятии решения ЕС по финансовой поддержке Украины, которое предполагает использование средств в формате евробондов с последующим распределением долговой нагрузки между странами Евросоюза.
Подробнее – в материале Что теперь Европа требует от Украины за кредит в 90 млрд евро.
