Фицо назвал ошибкой блокировку Венгрией кредита ЕС Украине на €90 млрд

Решение Венгрии заблокировать предоставление Украине крупного кредита Европейского союза было ошибочным. От этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо

2026-05-17T10:31

По его словам, речь идёт о уже согласованном на уровне ЕС финансовом инструменте, и его блокировка противоречит логике принятых решений. "В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку. Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято", — отметил Фицо. При этом он подчеркнул, что и сам ранее выступал против подобных кредитных решений, однако в данном случае счёл некорректным блокировать уже утверждённый механизм. Фицо также добавил, что в рамках европейской политики остаётся пространство для суверенных решений отдельных стран. Ранее в ряде европейских СМИ сообщалось о принятии решения ЕС по финансовой поддержке Украины, которое предполагает использование средств в формате евробондов с последующим распределением долговой нагрузки между странами Евросоюза. Подробнее – в материале Что теперь Европа требует от Украины за кредит в 90 млрд евро.

