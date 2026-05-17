https://ukraina.ru/20260517/polskiy-nemetskiy-i-russkiy-kommunist-160-let-yulianu-markhlevskomu-1078949476.html

Польский, немецкий и русский коммунист. 160 лет Юлиану Мархлевскому

Польский, немецкий и русский коммунист. 160 лет Юлиану Мархлевскому - 17.05.2026 Украина.ру

Польский, немецкий и русский коммунист. 160 лет Юлиану Мархлевскому

17 мая 1866 года родился Юлиан-Бальтазар Юзеф Мархлевский, будущий профессиональный революционер, несостоявшийся глава правительства коммунистической Польши в 1920-м и идеолог создания польских автономных округов в СССР

2026-05-17T08:00

2026-05-17T08:00

2026-05-17T08:00

история

история

польша

ссср

варшава

юзеф пилсудский

антон деникин

ленин

красная армия

красный крест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078949192_0:14:972:560_1920x0_80_0_0_046a3acc346e611c5f5206b9d54af356.jpg

Юлиан Мархлевский родился в Варшавской губернии Российской империи в обедневшей помещичьей семье. Его мать Августа Рюкерсфельдт была немкой и говорила с детьми (помимо Юлиана в семье было ещё три сына и три дочери) преимущественно на немецком, а отец Юзеф Мархлевский был поляком и общался дома как по-польски, так и по-немецки. Глава семьи в молодости торговал зерном, но обанкротился, и к моменту рождения Юлиана был владельцем заштатной гостиницы "Под тремя коронами" в городке Влоцлавек (ныне Куявско-Поморское воеводство Польши).Юлиан Мархлевский закончил три класса средней школы во Влоцлавеке и поступил в четвертый класс шестилетней реальной гимназии в Варшаве. Он сам платил за своё образование, занимаясь репетиторством. В 1884-85 годах Юлиан состоял в подпольной марксистской школьной группе, связанной с партией "Пролетариат". Именно тогда Мархлевский сознательно выбрал жизненный путь революционера, борца за права рабочих, и чтобы на себе ощутить их жизнь, в 1887 году пошёл работать на текстильную фабрику в Варшаве как красильщик. Позже он работал красильщиком на текстильных производствах в Германии, Швейцарии и Лодзи.В варшавской квартире Мархлевского в 1888 году была основана новая марксистская партия "II Пролетариат", а в 1889-м он стал одним из основателей Польского рабочего союза. В ноябре 1891 года его арестовали за революционную деятельность, и он год провёл в заключении в Варшавской Цитадели. Через несколько месяцев после выхода на свободу, в марте 1893 года, Мархлевский стал одним из соучредителей Польской социалистической партии.В мае 1893 года, находясь под угрозой ареста и будучи больным, Юлиан Мархлевский уехал в Швейцарию и поступил на юридический факультет Цюрихского университета. В 1896 году он защитил докторскую диссертацию "Физиократия в Польше" (физиократия – французская школа экономистов второй половины XVIII века, представители которой единственным самостоятельным фактором производства считали почву, природу – Авт.)В Цюрихе он сблизился с социал-демократическим студенческим кругом, в котором доминировали Роза Люксембург и Леон Йогишес-Тышка. После раскола Польской социалистической партии и создания в 1893 году Социал-демократической партии Королевства Польского, Мархлевский вошёл в её руководство. Позже он стал лидером и главным идеологом этой политической силы (наряду с Розой Люксембург), которая в 1899 году стала называться Социал-демократическая партия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), распространив свою деятельность на все земли Российской империи со значительной долей польского населения.В июне 1902 года Мархлевский вместе со своим другом ещё со студенческих лет Александром Парвусом основал в Мюнхене "Издательство славянских и северных литератур". Парвус вложил в него собственные средства и стал владельцем и управляющим компании, в то время как Мархлевский взял на себя планирование издательской деятельности и контакты с авторами, переводчиками, иллюстраторами и типографиями. Одним из первых авторов, к которым Мархлевский обратился с предложением о публикации, был Стефан Жеромский – издательство напечатало в оригинале и в немецком переводе его исторический роман "Пепел", повествующий о трагедии польской шляхты, примкнувшей к наполеоновским походам.Парвус, который уже тогда был тесно связан с большевиками, с началом революционных событий в России в 1905 году решил, что на политике он заработает больше, и уехал в Санкт-Петербург, бросив на партнёра издательство с неоплаченными счетами. Мархлевский провёл процедуру банкротства, и, перебравшись в Варшаву, сам с головой бросился в революционный водоворот. Он не только редактировал газету СДКПиЛ "Красное знамя", но и принимал участие в снабжении оружием боевых организаций партии. С декабря 1906 по февраль 1907 года находился в заточении в крепости Модлин.После освобождения Юлиан Мархлевский выехал в Германию, откуда вместе с Розой Люксембург в составе делегации СДКПиЛ отправился на 5-й съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). На нём Мархлевский был избран кандидатом в члены РСДРП, представлял эту партию на 7-9 конгрессах Второго Интернационала.Начало Первой мировой войны Юлиан Мархлевский встретил в Берлине, где с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом включился в формирование "Союза Спартака", призывавшего к мировой революции. За антивоенную и антиправительственную деятельность 22 мая 1916 года он был заключён германскими властями в концлагерь, где и встретил известие о событиях февраля и октября 1917 года. На переговорах о заключении Брестского мира делегация большевиков настойчиво требовала освобождения Мархлевского, но лишь в мае 1918 года его обменяли на пленного немецкого генерала.В Москве Юлиан Мархлевский был кооптирован в состав Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) – на тот момент высшего органа власти Советской России, в 1919 году участвовал в создании Коминтерна. В сентябре-октябре 1919-го от имени советского правительства Мархлевский вёл переговоры с представителями лидера Польши Юзефа Пилсудского о приостановке военных действий между Красной Армией и поляками (это перемирие позволило Красной Армии разбить Вооружённые силы Юга России под командованием Деникина).В феврале 1920 года Юлиан Мархлевский начал читать лекции по экономике в Коммунистическом университете им. Свердлова в Москве. Он выступал против наступления на Польшу и попыток превратить её в советскую республику, однако 23 июля того же года по команде Ленина вошёл в состав Временного революционного комитета Польши (Польревкома). Более того, Мархлевский даже формально возглавил этот орган, хотя реальным руководителем Польревкома был Феликс Дзержинский.30 июля 1920-го Красная Армия заняла первый крупный город западнее "линии Керзона", Белосток. Именно там несколько недель находилась штаб-квартира Польревкома, который ставил перед собой задачу "заложить основы будущего строя Польской Социалистической Республики Советов". Однако вследствие разгрома Красной Армии под Варшавой Польревком 22 августа 1920 года был эвакуирован в Минск, а ещё через четыре дня распущен. Мархлевский вернулся к чтению лекций по экономике, но в 1921-22 годах он был представителем советского правительства на мирных переговорах с Финляндией, Литвой, Японией и Китаем.В ноябре 1921 года при Коминтерне для подготовки будущих революционеров и политических работников был создан Коммунистический университет национальных меньшинств Запада. Учебное заведение сформировали на базе Литовско-еврейско-латышской, Немецкой, Польской, Румынской высших партийных школ. Они составили соответствующие секторы университета, первым ректором которого стал Юлиан Мархлевский. А в 1922 году он возглавил ещё одну структуру Коминтерна – Международную организацию помощи революционерам, коммунистический аналог Красного Креста.Осенью 1922 года Юлиан Мархлевский на 4-м Конгрессе Коминтерна выдвинул инициативу по созданию польских административных единиц автономного характера в СССР на территориях, расположенных вблизи границы с Польшей и населенных преимущественно поляками. Такие районы были созданы уже после смерти инициатора их создания, и получили имена Мархлевского (Украинская СССР) и Дзержинского (Белорусская СССР). Но в итоге обе польские административно-территориальные единицы были ликвидированы во второй половине 1930-х.С конца 1923 года прогрессирующее заболевание почек все больше мешало Юлиану Мархлевскому вести активный образ жизни. В 1924 году он проходил лечение в Крыму. В декабре того же года он отправился в Италию, где после четырехмесячного отпуска скончался 22 марта 1925-го. Его тело было кремировано, а урна с прахом захоронена в Берлине рядом с могилами Розы Люксембург и Карла Либкнехта. В 1950 году останки Мархлевского были перевезены в Польшу и похоронены на варшавском воинском кладбище Повонзки. На могильной плите выгравирована надпись: "только тот, кто служит интересам международного пролетариата, может служить интересам польского народа".Современники отмечали, что Юлиан Мархлевский не просто владел несколькими языками, но также был блестящим знатоком литературы и искусства стран Европы. Он был автором многочисленных искусствоведческих статей, переведённых на многие языки, и по праву считается одним из ведущих представителей марксистско-ленинской эстетики и социологии искусства. Его статьи всегда отличались энциклопедическими знаниями и широчайшим охватом рассматриваемого вопроса, а исторические сочинения, в частности, "Война и мир между буржуазной Польшей и Советской Россией" и "Очерки истории Польши", до сих пор актуальны.Сразу же после смерти Юлиана Махлевского его имя получил Коммунистический университет национальных меньшинств Запада, а в 1948-м – Высшая партийная школа Польской объединённой рабочей партии. Имя Мархлевского также носили множество улиц в Польской народной республике, Германской демократической республике и Советском Союзе. Ныне в Польше и на Украине не осталось ни одного топонима, связанного с Юлианом Мархлевским, в Белоруссии улицы его имени остались в городках Калинковичи и Смиловичи, а в России – в Иваново (бывшей улице Мархлевского в Москве вернули историческое название Милютинский переулок).Больше всего улиц Мархлевского (семь) осталось в Восточной Германии, где революционера почитают как создателя "Союза Спартака". Примечательно, что в берлинском районе Фридрихсхайн улица Мархлевского упирается в Аллею Карла Маркса, которого сам Юлиан Мархлевский считал самым выдающимся мыслителем.

https://ukraina.ru/20230524/1046460290.html

https://ukraina.ru/20251011/1039622661.html

https://ukraina.ru/20250302/1061444308.html

польша

ссср

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, польша, ссср, варшава, юзеф пилсудский, антон деникин, ленин, красная армия, красный крест, гражданская война, революция, революция 1905-1907 года, октябрьская революция (1917), революционер, большевики