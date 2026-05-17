Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ - 17.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260517/dobropolskoe-napravlenie-svo-vs-rf-usilivayut-ognevoy-kontrol-i-davlenie-na-pozitsii-vsu-1079072439.html
Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ
Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ - 17.05.2026 Украина.ру
Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ
На фронте продолжается активное продвижение российских подразделений и усиление огневого воздействия на логистику ВСУ. Об этом 17 мая пишет Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-17T11:17
2026-05-17T15:47
сво
россия
доброполье
вооруженные силы украины
днр
фронт
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/11/1079072318_0:742:1913:1818_1920x0_80_0_0_fab38b1b68f8738ecf83ba512827cddf.jpg
Добропольское направлениеВ районе Доброполья российские подразделения продолжают работу по нарушению снабжения и передвижения украинских формирований. Основной акцент, по сообщениям, сделан на восточный фланг города, где формируется огневой контроль над ключевыми транспортными маршрутами. Отмечается высокая интенсивность ударов в районе восточнее населённого пункта Светлое, а также давление на логистические узлы в направлении Юрьевки. Сообщается о применении различных средств поражения, включая FPV-дроны. Славянское и Лиманское направленияНа Славянско-Лиманском участке фиксируется усиление разведывательной активности и расширение применения беспилотных систем. По отдельным сообщениям, в районе Пискуновки увеличилось использование оптоволоконных БПЛА, что повышает эффективность наблюдения и корректировки ударов. Также сообщается о серии ударов по районам сосредоточения сил ВСУ. В районе Лимана и Николаевки отмечается применение авиационных средств поражения, затрудняющих перемещение и ротацию украинских подразделений. Ранее в новостях: Армия России на Добропольском выступе перешла к активным штурмам.
россия
доброполье
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/11/1079072318_0:563:1913:1998_1920x0_80_0_0_b560ef075b06f9a48874ecc96393c673.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, россия, доброполье, вооруженные силы украины, днр, фронт, спецоперация
СВО, Россия, Доброполье, Вооруженные силы Украины, ДНР, фронт, Спецоперация

Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ

11:17 17.05.2026 (обновлено: 15:47 17.05.2026)
 
Читать в
ДзенTelegram
На фронте продолжается активное продвижение российских подразделений и усиление огневого воздействия на логистику ВСУ. Об этом 17 мая пишет Телеграм-канал "Украина.ру"
Добропольское направление
В районе Доброполья российские подразделения продолжают работу по нарушению снабжения и передвижения украинских формирований. Основной акцент, по сообщениям, сделан на восточный фланг города, где формируется огневой контроль над ключевыми транспортными маршрутами. Отмечается высокая интенсивность ударов в районе восточнее населённого пункта Светлое, а также давление на логистические узлы в направлении Юрьевки. Сообщается о применении различных средств поражения, включая FPV-дроны.
Славянское и Лиманское направления
На Славянско-Лиманском участке фиксируется усиление разведывательной активности и расширение применения беспилотных систем. По отдельным сообщениям, в районе Пискуновки увеличилось использование оптоволоконных БПЛА, что повышает эффективность наблюдения и корректировки ударов. Также сообщается о серии ударов по районам сосредоточения сил ВСУ. В районе Лимана и Николаевки отмечается применение авиационных средств поражения, затрудняющих перемещение и ротацию украинских подразделений.
Ранее в новостях: Армия России на Добропольском выступе перешла к активным штурмам.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОРоссияДобропольеВооруженные силы УкраиныДНРфронтСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:00Ответ Вашингтона Тегерану, Зеленской готовят арест. Итоги 17 мая
17:54Финляндия поднимает истребители на фоне инцидентов с БПЛА
17:26НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского
17:13Во Франции могут запросить ордер на арест Илона Маска
16:54Гражданин Индии погиб в результате массированной атаки БПЛА на Московский регион
16:17В Раде признали неудобные факты о ситуации на фронте
15:57Удары дронами "Герань-2" по газовой инфраструктуре Украины и серия взрывов в ряде городов
15:40МУС выдал ордер на арест израильских чиновников
14:51США могут вновь смягчить ограничения на покупку российской нефти — Bloomberg
14:10Песков высказался о переговорах России и Европы
13:35Новости фронта: ВС РФ зачистили Боровую, ВСУ атаковали Белгородскую область, ПВО отражает угрозы
13:20Заявление МИД РФ и глумление Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 мая
13:10Зеленский назвал атаку БПЛА на Москву "оправданным ответом"
12:39Тарасы всё пляшут: в Одессе прошел ЛГБТ*-марш
12:34Сводка Минобороны РФ: ПВО России сбила более 1000 дронов ВСУ, HIMARS и ракеты "Нептун"
12:08Финал "Евровидения-2026" завершился неожиданной победой
12:00Граждане Украины стали лидерами по числу обращений за убежищем в России с начала года
12:00"Вокруг Булгакова": писатель в кривом зеркале Украинского института национальной памяти
11:21Позывные "Шаман" и "Молчун": "Баба-Яга" загорелась, но все равно продолжала висеть в воздухе
11:17Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ
Лента новостейМолния