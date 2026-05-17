Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ

На фронте продолжается активное продвижение российских подразделений и усиление огневого воздействия на логистику ВСУ. Об этом 17 мая пишет Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-05-17T11:17

Добропольское направлениеВ районе Доброполья российские подразделения продолжают работу по нарушению снабжения и передвижения украинских формирований. Основной акцент, по сообщениям, сделан на восточный фланг города, где формируется огневой контроль над ключевыми транспортными маршрутами. Отмечается высокая интенсивность ударов в районе восточнее населённого пункта Светлое, а также давление на логистические узлы в направлении Юрьевки. Сообщается о применении различных средств поражения, включая FPV-дроны. Славянское и Лиманское направленияНа Славянско-Лиманском участке фиксируется усиление разведывательной активности и расширение применения беспилотных систем. По отдельным сообщениям, в районе Пискуновки увеличилось использование оптоволоконных БПЛА, что повышает эффективность наблюдения и корректировки ударов. Также сообщается о серии ударов по районам сосредоточения сил ВСУ. В районе Лимана и Николаевки отмечается применение авиационных средств поражения, затрудняющих перемещение и ротацию украинских подразделений. Ранее в новостях: Армия России на Добропольском выступе перешла к активным штурмам.

